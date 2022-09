La championne du monde de la pizza est française

Fille de Lionel Lombardi, un grand maitre de la pizza très reconnu , Caroline Maya, pizzaiolo française, a été sacrée championne du monde de pizzaiolo d’Italie en tandem avec le chef Alain-Patrick Fauconnet le 7 avril 2022. La meilleure pizza 🍕 du monde est française ! Sacrée championne du monde de la pizza dans son berceau l’Italie un véritable exploit !

Mon rêve était d’être la championne du monde.

Championne de France de la Pizza puis championne du Monde ! Déjà championne de France 2021 de la pizza gastronomique « A Due » avec le chef grenoblois Alain Patrick Fauconnet, Caroline Maya a remporté le titre de la meilleure pizza 2022 au championnat du monde en Italie, au début du mois d’avril.

Elle obtient le titre de la meilleure pizza du monde en Italie. Le 7 avril 2022 en tandem avec le chef Alain Patrick Fauconnet. La confection de pizzas est un événement familial important pour la jeune femme.

Ses pizzas entre 9 et 13€, faites maisons sont fabriquées près de Lyon à Saint-Priest.

« Je me préparais à cette tâche car mon père a été le tout premier Français à participer aux championnats du monde. Cependant, le Français n’était pas champion du monde. »

En 2017, elle prend la relève de son père et de son oncle, et reprend la pizzeria familiale dans le garage de ses grands-parents à Saint-Priest près de Lyon. La pizzeria est ouverte depuis plus de 34 ans.

» C’est ma mère qui a ouvert la pizzeria dans l’année 1987. Il n’y avait qu’une seule pizza sur la carte. L’entreprise familiale est vraiment une histoire d’amour autour de la pizza ».

La recette de la meilleure pizza du Monde

Pour obtenir ce titre très convoité, la pizzaïola a préparé une pizza composée de trésors marins. La pizza était garnie d’oursins et de bisque de homard. Des coquilles Saint-Jacques ont été grillées au chalumeau, ainsi que du caviar séché. N’oublions pas non plus les crevettes marinées aux agrumes et flambées au saké ainsi que les tuiles d’encre de calmar, les jeunes pousses de pois et l’écume de langue d’oursin.

Cependant, une pizza digne de ce nom ne peut se passer de tomate et de fromage ! Logiquement, boules de mozzarella, crème de ricotta, fleur de ricotta, cœur de safran et pistils de tomates séchées composent la pizza que l’on surnomme « C’era una volta » (ou une fois était une fois en italien).

Cependant, la pizza récompensée n’est pour l’instant pas à la carte des Pizzas du Puits-Vieux, malgré les demandes des très nombreux clients. Son prix est estimé entre 400 et 500 €. « Ce n’est pas une pizza qu’on sert dans une boîte à emporter, a justifié Caroline Maya, la cheffe championne de France à plusieurs reprises. Avant de préciser : « Mais je leur dis que la pâte des autres pizzas est celle du championnat du monde. »

» C’est un travail énorme mais honnêtement pour rien au monde, je ne ferais autre chose. » Le jour où je suis championne du Monde, mon père n’aura plus aucun doute sur moi et je lui ai prouvé qu’il pouvait me faire confiance



Pizzaïola, Caroline Maya, Française, vient d’être sacrée championne du monde de pizza en Italie.Vidéo Caroline Maya, Française et championne du monde de pizza.

Caroline Maya, restauratrice à Saint-Priest (Rhône), a décroché le titre suprême de championne du monde de pizzas en duo avec Alain Patrick Fauconnet. À 34 ans, elle travaille dans l’établissement créé par sa grand-mère. Il s’agit de la dernière compétition de Caroline Maya : « Quand on a atteint la plus haute marche, il faut savoir s’arrêter. Place aux autres maintenant ! »

Les Pizzas du Puits Vieux

Pizzeria

Cette chaleureuse pizzeria ouverte 7j/7 propose des pizzas et produits d’épicerie italienne à emporter.

Services disponibles: Repas sur place · Vente à emporter · Aucune livraison

Adresse : 43 Rue du Puits Vieux, 69800 Saint-Priest

Menu: lespizzasdupuitsvieux.com

Depuis 1987 la pizzeria du puits vieux met un point d’honneur à proposer une carte de qualité irréprochable. Tous nos produits sont sont frais, sélectionnés, et cuisinés par nos soins pour vous proposer plats et pizzas de qualité, dans le respect de la cuisine traditionnelle italienne.

Situé au 43, rue du puis vieux à Saint Priest, notre équipe vous accueille tous les jours du Lundi au Dimanche de 17h à 21h.

La réaction de la championne du Monde de la Pizza à l’annonce de sa victoire.

Ces 3 jours resteront marqués à vie dans ma mémoire, 3 jours de compétition, 3 jours de combat, avec des imprévus qui m’ont rendu encore plus forte. J’ai l’honneur de vous annoncer que j’ai été sacrée CHAMPIONNE DU MONDE DE PIZZA A DUE 2022 avec mon binôme Alain Patrick Fauconnet, une consécration pour mon travail, je me l’étais promis, c’était la dernière compétition dans laquelle je m’engageais et je suis tellement fière du résultat.

Mon rêve était de monter sur ce podium, d’inscrire mon nom sur le mur des champions , et je l’ai fait ce jeudi 7 Avril!!!!! J’ai la certitude qu’il faut toujours croire en ses rêves et jamais abandonner. Il n’est pire que d’échouer sinon d’avoir tenter de réussir.

Je remercie tout d’abord mon père pour tout ce qu’il m’a appris, pour tout son soutien, pour tout ces mois d’entraînement acharné chaque jours il était là à mes côtés, mon pilier, il m’a permis de devenir la femme que je suis aujourd’hui.

Je remercie mon binôme Alain Patrick, on a vécu ce moment avec tellement de complicité c’était magique ; Meidhi Belkessa, mon parrain chez les disciplines d’escoffier, mon assistant culinaire sur toutes les catégories, mon GRAND CHEF ; Mon mari pour m’avoir soutenue, mais surtout supporté ces derniers mois. Ma soeur qui m’a accompagné sur cette compétition, Ma famille, mes amis, qui ont toujours cru en moi,Et MERCI à vous mes clients de m’avoir soutenue, d’avoir cru en moi.

La pizza championne du monde à été réalisée avec la même pâte que l’on vous sert au quotidien.

Merci à mes amis de la pizza qui m’ont soutenu durant cette compétition

Simone Gemma, Dominique Zucaro, Julien Serri.

Et merci à tous les collègues de la pizza, toute la bande de pizzaiolo qui m’ont encouragé et félicité. 🙏🙏🙏🙏

Une mention très spéciale à mon meilleur ami Medhi Douimry qui m’a poussé à devenir toujours plus forte.

Merci à mes sponsors Montsé et Molinel sans oublier l’association des pizzerias françaises.

Merci à Gpa, à Yohan Lidon ,

À l’ équipe de tournage de TF1 , Anastasia, Vincent, David.

Et un immense merci à mon équipe qui ont géré la pizzeria durant mon absence.

Quelques commentaires de clients heureux

Suite à toute la médiatisation autour de la Pizza Championne du monde, la curiosité m’a obligé de faire les 30min de trajet qui le sépare de la Pizzeria, et ce fut une excellente idée aucun regret, bien au contraire, j’avais essayé d’appeler pour commander mais pendant 1h30 impossible la ligne était quasiment impossible a joindre tellement il y a de la popularité.

Les Pizza…que dire, la pâte est excellent, la sauce tomate idem, les ingrédients sont frais et de qualité les prix sont au top et au final tout ça est arrosé avec une qualité de service et une sympathie de la part du staff.

On entre chez un particulier, l’accueil est au fond du jardin, donc très intimiste, très accueillants.

Les pizzas déjà donnent envie rien qu’en les regardant et ça se confirme en les mangeant. Aucune sensation de lourdeur après en avoir avalé une entière 🙂

Un choix énorme (et même possibilité d’ajouter quelques options (oeuf, jambon…), la pâte est fine donc laisse bien la place à la garniture en ce qui concerne les saveurs.

Je ne peux que recommander, d’ailleurs, je vous laisse, on y retourne 🙂 🙂

Faut-il encore présenter la championne du monde de pizza ? Le succès est au rendez-vous ce qui fait que j’ai mis une heure a réussir à les joindre au téléphone pour commander.

Sinon, nous nous sommes tous régalés. Je recommande particulièrement la pizza bressane mais toutes les pizzas sont bonnes. Quant aux prix, ils sont très corrects compte-tenu de la qualité des pizzas.

Une adresse a ne pas louper.

Depuis que je suis arrivé à Saint-Priest, je n’ai jamais mangé d’aussi bonne pizza. Les pizzas sont faites avec amour et avec des produits de qualité. Je recommande vivement cette pizzeria