Sites de rencontre pour les 50 ans : histoire d’amour en ligne

Trouver l’amour sur les sites de rencontre

Des millions de quinquagénaires et de sexagénaires sont à la recherche d’un nouvel amour ou de nouvelles amitiés. Selon les statistiques actuelles, il s’agit de la tranche d’âge qui connaît la croissance la plus rapide sur les services de rencontre. Par conséquent, les sites énumérés ci-dessous vous offriront un large éventail d’options.

Les rencontres en ligne sont une tendance croissante

Vous avez essayé les couloirs d’épiceries et les repas entre copains. C’était un échec total. C’est ce qu’on pensait, non ? Les services et les applications de rencontre ne seraient pas aussi populaires si c’était aussi simple. Selon IBISWorld, une société d’études de marché, le secteur des rencontres en ligne au Canada a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 153 millions de dollars en 2015. La bonne nouvelle ? La majorité des utilisateurs canadiens de sites de rencontre sont âgés de 30 à 64 ans.

Il est donc inutile de se limiter à des services orientés vers les seniors, comme SilverSingles où pas une seule dame ou homme sur les photos n’a de cheveux blancs, mais où tous les hommes en ont.

Cependant, si vous vous sentez plus à l’aise sur une plateforme où vous pouvez rencontrer des personnes de votre âge, foncez ! L’essentiel est de commencer. Parmi les autres options, citons :

SeniorMatch.

OurTime.

Lumen, un nouveau venu.

Vous pouvez également utiliser des applications ou des sites web plus larges. Après tout, être honnête sur tout, y compris l’âge, est l’un des conseils les plus populaires en matière de rencontres. Vous pouvez interagir avec quelqu’un qui a 38 ans et quelqu’un qui a 62 ans si vous avez 50 ans. Qu’en est-il des classiques ? Match.com, EliteSingles, Contact Network…

Les meilleures rencontres pour les plus de 50 ans

Voici quelques sites intéressants pour faire des rencontres en ligne :

Let’sTomorrow, exclusivement pour les célibataires seniors

Let’sTomorrow est sans aucun doute, le service de rencontres le plus connu pour les plus de 50 ans. Il compte plus de 300 000 abonnés en France, selon ses statistiques. De plus, le site fait partie de Meetic, le roi des sites de rencontre. Il s’agit donc d’une marque fiable. Si vous avez plus de 50 ans et que vous souhaitez toujours rencontrer des personnes de votre âge, nous vous suggérons de vous inscrire sur DisonsDemain dès maintenant et de commencer à parcourir les profils qui vous intéressent. En outre, ce site propose des réunions de groupes pour vous permettre d’interagir de manière naturelle et conventionnelle. Vous avez la possibilité de choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins.

Eliterencontre.fr est un site populaire pour les personnes âgées de plus de 50 ans

Eliterencontre est sans doute le meilleur service de rencontres pour les quinquagénaires et les sexagénaires, en particulier si vous avez un diplôme universitaire et souhaitez que votre conjoint en ait un aussi. Ce site a été créé en pensant à toutes les tranches d’âge, mais il est très populaire chez les plus de 50 ans ! Vous y découvrirez une ambiance raffinée, à la fois divertissante et relaxante. Le site ne se veut cependant pas élitiste et ne s’adresse pas uniquement aux personnes instruites.

Le concept initial consiste à établir des liens entre des personnes ayant un niveau d’éducation et des convictions comparables. Lors de votre inscription, vous serez invité à remplir un test de personnalité qui sera utilisé pour identifier les correspondances appropriées. De plus, passer l’examen est divertissant en soi et cela peut vous apporter de nouvelles idées sur les relations et l’amour.

Meetic est le roi des sites de rencontre par âge en France

Meetic.fr est le site de rencontre le plus populaire en France. Ce site est accessible aux personnes de tout âge (plus de 18 ans), bien qu’il s’adresse plus particulièrement aux personnes de plus de 50 ans. Il a vu le jour en 2001 et depuis, il a permis à 6 millions de nouveaux couples de se rencontrer en France ! Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est un excellent endroit pour commencer vos recherches.

Il est toujours possible de rencontrer des personnes en personne. Autres choses à ajouter à votre liste de choses à faire : lire dans un café, faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, voir une exposition par vous-même ou encore mieux, devenir membre VIP d’un musée et assister aux avant-premières, assister à des événements de réseautage, etc.

Un homme équilibré dans la cinquantaine ne cherche pas toujours une fille de 20 ou 30 ans. Au contraire, il recherche sa moitiée avec qui partager des bons et mauvais moments. Bref, une femme d’expérience et de personnalité.