© Quoi faire lors d'un circuit de 15 jours en Italie ?

Voyage en Italie : 15 jours pour la découvrir lors d’un circuit

La belle Italie est un des pays les plus visités d’Europe. Véritable terrain de jeu pour les voyageurs, elle offre une multitude d’aventures et de curiosités à découvrir, dont le fameux patrimoine artistique et culturel, la gastronomie locale et l’hospitalité légendaire des italiens. Voici un circuit de 15 jours pour vous aider à planifier votre voyage en Italie.

Itinéraire du circuit

Pour ce circuit de 15 jours, nous commencerons par explorer le Nord de l’Italie avant de nous diriger vers le Centre et le Sud. Nous visiterons 8 villes différentes. Voici un aperçu de notre itinéraire :

Jour 1-4 : Venise

Jour 5-7 : Florence

Jour 8-10 : Rome

Jour 11-13 : Naples

Jour 14-15 : Milan

Ville par ville :

Venise

Commencez votre voyage en Italie en explorant la célèbre cité des canaux, Venise. Lors de votre séjour à Venise, ne manquez pas de faire une promenade en gondole, admirer la Place Saint-Marc et son palais des doges, visiter l’île de Murano ou encore se promener dans les ruelles étroites et charmantes.

Florence

Profitez ensuite de 3 journées à Florence pour découvrir les trésors de la capitale régionale de la Toscane. Visitez l’impressionnante Cathédrale Santa Maria del Fiore, admirez les œuvres de l’un des plus grands artistes de tous les temps, Michel-Ange, au musée de l’Académie des Beaux Arts, et explorez les quartiers locaux.

Rome

Rome, ville éternelle. Quatre jours à Rome seront peut-être trop courts pour voir tout ce que cette ville magique a à offrir. Visitez le Colisée romain, faites un tour sur la Fontaine de Trevi, grimpez jusqu’au Panthéon et amusez-vous à explorer les petites rues qui bordent le centre de la ville.

Naples

En quittant Rome, rendez-vous à Naples, la troisième plus grande ville d’Italie. Les amateurs de pizza seront comblés à Naples, mais la ville offre également de nombreuses autres attractions intéressantes, notamment la Piazza del Plebiscito et le Palazzo Reale. Ne laissez pas passer l’occasion de visiter le site archéologique de Pompei.

Milan

Terminez votre circuit dans la ville la plus dynamique du Nord de l’Italie, Milan. Découvrez les monuments historiques comme la cathédrale, le Théâtre La Scala et la basilique Santa Maria delle Grazie, puis faites une balade shopping dans la Via Montenapoleone. Si vous êtes amateur d’art, prévoyez une excursion dans la galerie nationale des sciences modernes et contemporaines.

Conseils pour votre voyage

Voici quelques conseils utiles avant de partir en voyage en Italie :

Achetez un guide touristique pour chaque ville que vous visiterez.

Restez informé des dernières informations sur les sites à visiter et les zones à éviter.

Assurez-vous d’avoir une carte de transport valide pour chaque ville que vous visitez (tels que la Roma Pass à Rome).

Prévoyez des chaussures confortables car vous ferez beaucoup de marche.

Soyez flexible avec votre programme. Les horaires des musées et autres attractions peuvent changer.

Apprenez quelques mots de base en italien !

Un circuit de 15 jours en Italie est le meilleur moyen de découvrir le pays et sa riche histoire. Préparez-vous à voir les plus belles villes du pays, à déguster une cuisine exceptionnelle et à profiter de l’hospitalité légendaire des italiens. Bon voyage !

L’Italie est une destination touristique prisée pour ses nombreuses attractions et son riche patrimoine historique. Le circuit entre Rome et Florence propose des visites variées permettant aux voyageurs de découvrir le meilleur de ces deux villes emblématiques. Durant votre itinéraire, vous pourrez admirer la beauté naturelle de l’Ombrie, goûter aux mets typiques de la région et profiter d’activités intéressantes.

Rome : Visitez les sites les plus emblématiques

Rome se distingue par son histoire riche et sa culture vibrantes. La capitale italienne regorge de sites historiques remarquables tels que le Colisée, le Forum romain, le Panthéon ou encore la Fontaine de Trevi. Lors de votre passage, vous aurez également l’occasion de voir le Vatican, qui abrite notamment la basilique Saint-Pierre, et de vous promener le long des rues commerçantes comme Via del Corso et Via Condotti. Ne manquez pas l’occasion de prendre un café au célèbre Café Greco, situé dans le quartier de Piazza di Spagnia.

Goûtez aux spécialités culinaires romaines

Les spécialités culinaires à Rome sont incroyablement variées et offrent aux gourmands une expérience gustative unique. Entre les plats traditionnels comme les pâtes alla carbonara et les délicieux desserts tels que la tartufona (tarte aux truffes), il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez également déguster des vins locaux, accompagnés de fromages et de charcuterie typiques de la région. Si vous voulez déguster des plats plus exotiques, optez pour une visite guidée des marchés couverts, qui vendent des produits frais venus du monde entier.

Florence : Explorez une ville pleine de charme

Voyagez à travers les beaux paysages de l’Ombrie jusqu’à Florence, une charmante ville baignée de soleil qui abrite de nombreux musées et monuments. Admirez l’incroyable architecture, dont les célèbres flèches de Brunelleschi et la splendide coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Promenez-vous le long de l’Arno et traversez le pont Vecchio, construit au XVIe siècle, pour atteindre le Palazzo Vecchio et la Galerie des Offices. Dans ce lieu, vous pourrez admirer des chefs-d’œuvre de grands artistes italiens tels que Botticelli, Giotto et Michel-Ange.

En Savoir plus sur la culture florentine

Pour en apprendre plus sur la culture florentine, visitez la galerie des Offices ou le musée Bargello.

Passez une soirée inoubliable au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un opéra.

Participez à une visite guidée des différents quartiers de Florence.

Découvrez la culture populaire de Florence en visitant ses marchés colorés.

Restez dans l’atmosphère festive et artistique de Florence en assistant à un concert ou à un spectacle.

Profitez des activités qui raviront petits et grands

Le circuit entre Rome et Florence comprend de nombreuses activités adaptées à tous les âges. Vous pourrez visiter des lieux d’intérêt historique, admirer des œuvres majestueuses, vous balader dans des villes et villages pittoresques et goûter aux spécialités locales. Partez à la découverte des paysages vallonnés de l’Ombrie et explorez des endroits incroyables tels que Perugia et Assise, avant de rejoindre la Toscane et ses célèbres routes du vin. Réservez une chambre dans un hôtel rural pour vous reposer entre deux excursions et dégustez des plats succulents à base de produits locaux.

À quoi faut-il s’attendre lors du circuit Rome-Florence ?

Votre itinéraire entre Rome et Florence est une expérience enrichissante qui vous fera découvrir des villes millénaires et des paysages spectaculaires. Vous pourrez voir de près les grandes attractions de Rome et de Florence, tout en prenant le temps de sillonner l’Ombrie en bus ou en voiture. Sur votre chemin, vous ferez escale dans des villages authentiques et partagerez des moments inoubliables avec votre famille et vos amis. Vous découvrirez également l’hospitalité et le style de vie italiens, alors n’hésitez pas à embarquer pour ce circuit passionnant !

Proposition d’itinéraire pour un circuit de 15 jours en Italie

L’Italie regorge d’endroits incroyables à visiter, que ce soit pour découvrir sa riche histoire, sa culture gastronomique ou son patrimoine artistique. Voici une proposition d’itinéraire pour un circuit de 15 jours en Italie:

Jour 1-2: Rome Commencez votre voyage à Rome, la capitale de l’Italie, et explorez ses nombreux sites historiques et culturels, tels que le Colisée, le Forum Romain, le Panthéon, la Fontaine de Trevi et le Vatican.

Jour 3-4: Florence Prenez le train pour Florence et découvrez les nombreuses merveilles de cette ville pittoresque, comme la cathédrale de Santa Maria del Fiore, le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio, la Galleria degli Uffizi et la Piazza della Signoria.

Jour 5-6: Cinque Terre De Florence, prenez le train pour Cinque Terre, une série de villages colorés en bord de mer qui offrent des vues spectaculaires et des expériences culinaires uniques. Promenez-vous dans les rues sinueuses de Vernazza, Riomaggiore et Manarola, et goûtez aux spécialités locales, comme les pâtes à la sauce pesto.

Jour 7-8: Venise Prenez le train pour Venise, la ville romantique construite sur l’eau. Explorez les canaux en gondole, visitez la basilique Saint-Marc et le Palais des Doges, et goûtez aux spécialités vénitiennes comme les cicchetti et les sarde in saor.

Jour 9-10: Toscane Louez une voiture et partez à la découverte de la région viticole de Toscane, en visitant des vignobles comme Chianti, Montepulciano et Montalcino. Profitez également de la beauté naturelle de la région en vous promenant dans les collines toscanes et en visitant des villages pittoresques comme San Gimignano et Volterra.

Jour 11-12: Naples et la côte amalfitaine Prenez le train pour Naples et découvrez la ville vibrante et chaotique avec sa célèbre pizza napolitaine. De là, dirigez-vous vers la côte amalfitaine, une région côtière spectaculaire avec des falaises abruptes, des villages de pêcheurs colorés et une mer cristalline.

Jour 13-14: Sicile Prenez un vol pour la Sicile et explorez cette île italienne unique, qui possède une histoire et une culture distinctes. Visitez les ruines grecques de la vallée des Temples à Agrigente, le théâtre grec de Taormine et le marché de la Vucciria à Palerme.

Jour 15: Retour à Rome Prenez un vol de retour à Rome pour terminer votre voyage. Profitez de votre dernière journée en Italie pour faire du shopping, visiter des musées ou simplement vous promener dans la ville.

Cet itinéraire est flexible et peut être ajusté en fonction de vos préférences et de votre budget. Bon voyage !