Partir à l’île Maurice : à quelle période de l’année ?

Quelle est la meilleure période pour visiter l’île Maurice ?

L’île Maurice est l’une des meilleures destinations pour les touristes du monde entier, avec ses plages au sable blanc, ses paysages paradisiaques et sa richesse sous-marine. En visitant l’île, vous aurez l’opportunité de découvrir plein de belles choses et de passer un séjour inoubliable, surtout si vous choisissez la bonne période.

Outre le flux de touristes sur l’île, chaque période de l’année est propice à un certain nombre d’activités. Vous désirez visiter l’île Maurice et vous ne savez pas quand il faut partir ? Découvrez toutes les informations que vous devez connaître pour choisir la meilleure période pour votre voyage.

Quand est-ce qu’il faut partir à l’île Maurice ?

Tout d’abord, il convient de préciser que l’île Maurice est située dans l’hémisphère sud. Ainsi, le début du printemps en Europe signale le début de l’automne dans l’île. Pour profiter pleinement de votre voyage, il est recommandé de partir à l’île Maurice à partir de la mi-mai jusqu’à la fin du mois de septembre. Donc, pendant l’hiver austral qui offre les meilleures conditions climatiques pour un voyage inoubliable.

En effet, le climat est plutôt doux et sec durant cette période de l’année, ce qui vous offre la possibilité de faire un grand nombre d’activités à l’île Maurice. Cette période se distingue par :

des températures qui tournent autour de 22 à 25 °C ;

un taux d’humidité moyen de 30 % ;

une baisse de l’activité pluviale au sein de l’île ;

une température de 24 °C en moyenne de l’eau.

Des conditions optimales pour voir toute la beauté de l’île Maurice ! Vous pourrez passer un séjour de détente, d’autant plus que le nombre de touristes en cette période-là de l’année est très faible. Il est même parfois possible de vous retrouver complètement seul à la plage avec toute la beauté des eaux turquoises de l’île à votre disposition.

Que faire à l’île Maurice ?

Bien évidemment, l’île Maurice est une destination parfaite pour les amateurs de la baignade. Les plages de l’île ne ressemblent en rien à celles que vous connaissez déjà, de la qualité du sable jusqu’à la pureté de l’océan Indien. Vous pourrez profiter pleinement de longues journées de détente à la plage sans que vous soyez dérangé par un grand nombre de baigneurs autour de vous.

De plus, l’île Maurice est connue pour la richesse de sa faune sous-marine et de son récif corallien, des sessions de plongée sont à privilégier pendant vos vacances dans l’île, surtout si vous aimez les grandes tortues. Ça sera l’occasion pour vous d’en savoir plus sur leur cycle migratoire et de la manière dont elles arrivent à retrouver, chaque année, la plage où elles sont nées pour y pondre leurs œufs.

En gros, vous passerez vos journées peinard et vous aurez tout le temps du monde pour visiter les marchés de l’île pour déguster de nombreux fruits tout aussi bons les uns que les autres. N’attendez plus et réservez votre voyage pour l’île Maurice pour passer des vacances de rêve au sein de décors idylliques.