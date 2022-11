© Quand est-ce qu'il faut partir à Bali ? : toutes les réponses

Où et quand partir à Bali ?

Quand partir à Bali ?

Bali et ses montagnes, ses rizières et ses plages de sable fin ! Que demander de plus pour un petit séjour de rêve ? Depuis quelques années, le pays reçoit chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes qui y vont pour profiter de la beauté des décors naturels.

Cependant, tous n’y vont pas en même temps, les plus intelligents choisissent avec soin la période de leur voyage vers Bali. Si, vous aussi, vous avez la chance de visiter Bali et que vous ne savez pas à quel moment de l’année partir, découvrez notre guide pour vous accompagner dans votre voyage.

Quand faut-il visiter Bali ?

Tout d’abord, intéressons-nous au climat assez inhabituel de Bali. Tout comme les autres régions tropicales, Bali possède principalement deux saisons très différentes, à savoir : la saison des pluies et la saison sèche. Pour profiter pleinement de votre voyage, la meilleure période pour partir à Bali est la saison sèche, puisque la saison des pluies est connue pour les nombreuses averses qui peuvent ruiner votre journée à la plage.

Si la saison sèche est une période favorable à la visite de Bali, c’est principalement pour les raisons suivantes :

la pluie n’est pas aussi fréquente que pendant la saison des pluies ;

le taux d’humidité baisse considérablement, offrant ainsi des journées plus sèches ;

les températures varient entre 25 et 30 °C tout au long des 6 mois entre le mois de mai et celui d’octobre ;

la température de l’eau est plus clémente, vous permettant de vous baigner lorsque vous le désirez.

Ces conditions climatiques font de la saison sèche la meilleure période pour partir à Bali, d’autant plus qu’elles vous permettront de faire de nombreuses activités pendant votre séjour. Il est important d’en profiter au maximum tant que vous y êtes !

Que faire à Bali ?

Les activités touristiques à Bali ne manquent pas ! Il vous suffit de vous balader à pied, à vélo ou avec une moto pour vous y rendre rapidement compte de la beauté de l’île et de sa richesse naturelle. L’activité principale que vous pouvez faire à Bali, c’est de passer vos journées à la plage pour vous baigner et profiter des décors de rêve de chaque plage. Vous pouvez passer une longue période à les découvrir toutes !

Toujours dans l’eau, Bali est connue pour la richesse de ses fonds marins et de la variété des espèces de poissons qu’elle compte. Ainsi, vous pouvez programmer plusieurs sessions de plongée pour découvrir toute la beauté de Bali. D’autant plus que c’est l’une des choses qui poussent la majorité des touristes à y revenir encore et encore chaque année ; un seul voyage ne suffit pas à tout découvrir en une seule fois.

D’autres activités tout aussi passionnantes sont possibles à Bali, des randonnées jusqu’aux bivouacs sauvages qui vous permettront de prendre conscience de la richesse naturelle de Bali.

En gros, pour écouler des jours heureux lors de votre séjour à Bali, nous vous recommandons fortement de réserver votre voyage pour la saison sèche.