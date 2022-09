Oreillers de voyage : avantages et inconvénients

Les avantages et inconvénients des oreillers de voyage

Bien choisir ses oreillers de voyage ! Les longs voyages en train ou en avion peuvent être très éprouvants, même quand il s’agit de l’affaire de quelques heures. Sans compter le temps d’embarquement ou d’attente à la gare, un vrai calvaire pour vos nuques et colonnes vertébrales. Quelqu’un qui voyage souvent sur de longues distances, peut en développer des troubles physiques.

Pour y remédier, il y a ce qu’on appelle des accessoires de voyage de confort. On s’intéresse ici aux oreillers de voyages ou coussins de voyage – sont-ils sans risques pour la santé, on liste leurs bons et mauvais côtés.

Quels sont les avantages des oreillers de voyage ?

La découverte des oreillers de voyages a été pour beaucoup une révolution dans leurs façons de voyager. Ce qui représentait un moment très désagréable avant, devient supportable, voire agréable, pourquoi ?

Il protège des secousses

Lors d’un voyage en avion, ce dernier, au moment du décollage, peut subir des turbulences qui font que l’avion subit des secousses, ce qui est très désagréable pour les passagers.

Ceci se répète durant l’atterrissage, et même pendant le vol, quand l’avion passe par des zones de turbulences dues à la météo.

Les voyages en train n’en sont pas exempts. Même si la plupart de locomotives modernes ont des technologies pour réduire l’impacte des secousses occasionnées par les chemins de fer, bon nombre de trains n’en profitent pas.

Les oreillers de voyage permettent d’absorber une grande partie des secousses inattendues, et absorbent les chocs à la place de la nuque de l’utilisateur.

Ils permettent même de ne pas troubler le sommeil en cas de petites secousses.

Le confort

Que vous voyagiez pour la première fois ou que vous soyez un habitué, à part être en possession d’un billet de plusieurs milliers d’euros qui permet de voyager dans des premières classes qui n’ont rien à envier à des hôtels 4 étoiles, voyager en avion pour quelqu’un de lambda est très inconfortable et ressemble plus à un road trip !.

Les oreillers de voyage pallient ce manque de confort, et peuvent même transformer le voyage en un moment de détente. Indispensable pour les voyages en bus.

Possibilité de dormir et se reposer

Certains vols peuvent durer jusqu’à 14 heures. Le voyage en soi peut prendre 24 heures, avec escales. Sans oublier les voyages en bus qui sont très longs aussi.

Un coussin de voyage permet de dormir et d’optimiser ces heures passées en avion ou autres. Ces quelques heures de sommeils sont vraiment importantes en cas de décalage horaire.

La technologie des oreillers de voyages

Comme pour toute chose, les oreillers de voyage ont beaucoup évolué depuis leur début, toute une technologie a été développée depuis.

Les oreillers de voyage modernes incorporent une mémoire de forme qui permettra à l’oreiller d’épouser la forme de votre nuque et de votre cou, afin d’être optimale pour votre utilisation seulement.

Les maladies évitées ou soulagées

Le mal de dos et le mal du siècle selon plusieurs médecins, et de plus en plus de personnes en souffrent à un âge relativement jeune.

Un voyage de plusieurs heures sans la possibilité de se dégourdir les jambes ne fera qu’aggraver le problème.

Pour les voyageurs occasionnels, ce n’est pas très grave, même si l’état de certaines personnes ne permet pas de telles conditions, cela peut être en revanche l’origine de maladies et de problèmes lombaires.

Parmi ces maux évitables ou soulagés :

Les torticolis ;

Les douleurs lombaires ;

L’arthrose cervicale ;

L’arthrose des vertèbres du cou.

Quels sont les inconvénients des oreillers de voyage ?

À chaque médaille, son revers, les oreillers de voyage n’y font pas exception. Très utiles pour les raisons citées plus haut, ces coussins comportent quelques inconvénients.

Le prix des oreillers de voyage

Bien qu’étant utiles et nécessaires pour certains cas, les prix des oreillers de voyage ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut compter entre 40 et 70 euros pour un oreiller.

La facture devient vite assez salée quand il faut en acheter plusieurs.

Inconfort des premières utilisations

Se révélant un incontournable de vos voyages après un temps d’adaptation, les débuts ne sont pas faciles, car l’oreiller ne s’est pas encore adapté à votre cou. Il faudra être patient.

La transpiration

La capacité des oreillers à envelopper le cou est l’une des raisons du confort engendré, mais cela provoque aussi de la transpiration qui ne s’échappe pas et est absorbée par l’oreiller, ce qui le rend moins confortable. Il est indispensable d’en avoir plusieurs et de les laver fréquemment.