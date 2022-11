Quand partir à Tahiti ? : les meilleures périodes

Les meilleures périodes pour partir à Tahiti

Envie d’évasion, de plaisir en mer et de nature luxuriante ! Quelle meilleure destination que Tahiti pour une immersion en pleine nature, entouré de montagnes volcaniques et d’eaux turquoises. Pour toutes ces raisons et plein d’autres encore, Tahiti est l’une des meilleures destinations que vous pouvez choisir pour votre voyage.

Cependant, il convient de choisir la bonne période afin de profiter de tous les joyaux de l’île, surtout si vous fuyez le grand froid de l’hiver européen. Vous ne savez pas encore quand partir à Tahiti ? Ne craignez rien, nous vous donnons toutes les clés pour un voyage parfaitement réussi.

Quand partir à Tahiti ?

Comme vous le savez sûrement, Tahiti bénéficie d’un climat tropical avec deux saisons principales, à savoir :

L’hiver austral : qui s’étend sur 6 mois, d’avril jusqu’à octobre, avec un climat plutôt doux, des températures qui descendent rarement à moins de 24° et n’atteignent pas plus de 27° avec un taux d’humidité assez bas ;

L’été austral : qui est une saison complètement différente s’étendant entre mai et la fin septembre. Cette saison connaît un taux d’humidité élevé, des températures dépassant souvent les 30° et une grande fréquence d’averses pendant la journée.

Comme vous pouvez le constater, chaque saison est très différente de l’autre, mais il convient de préciser que la plupart des touristes préfèrent l’hiver austral pour ses conditions climatiques optimales. Les amoureux de la plage et de la baignade trouveront leur bonheur à cette période-là de l’année, mais il faut savoir que les prix (billet, hôtel…) sont plus élevés au cours de cette période.

Sachez que les conditions climatiques au début de l’été austral restent encore assez favorables aux différentes activités nautiques à Tahiti, le gros avantage, c’est que les prix sont à leur plus bas niveau en raison de la baisse du nombre de touristes qui visitent l’île.

Quelles sont les meilleures activités à faire à Tahiti ?

En fonction de la période au cours de laquelle vous visitez Tahiti, vous aurez accès à un certain nombre d’activités très attractives. Toutefois, l’hiver austral est la période la plus riche en matière d’activités, car vous pouvez à la fois, profiter pleinement des plaisirs de l’océan, mais aussi, de la nature luxuriante de Tahiti.

Randonnées, plongées sous-marines et un tas d’autres activités en mer sont disponibles en cette période de l’année. Si vous préférez les périodes festives pour découvrir la culture tahitienne, les mois de juillet et août sont les plus festifs, et ce, en raison des vacances scolaires qui signalent le grand événement de Heiva. Des concours sportifs, des festivités et de nombreux événements culturels sont au rendez-vous.

Cependant, la période l’été austral comporte son lot d’activités intéressantes, principalement la grande migration des baleines à bosse à laquelle vous pouvez assister pendant le mois de septembre. Sachez que c’est aussi durant cette période que la nature offre tout son éclat à Tahiti, une occasion de voir toute la richesse de la flore de l’île, à petit prix. Désormais, il ne vous reste plus qu’à choisir la période qui vous tente le plus pour visiter Tahiti.

La Polynésie française, une destination de rêve

La Polynésie française, une destination de rêve pour des vacances en famille ou entre amis . Si Tahiti est la destination idéale pour un voyage de noces, c’est aussi parce que vous aurez la chance de découvrir des îles paradisiaques. Tahiti est en effet une destination de rêve, qui offre un dépaysement total aux vacanciers, et ce à tout moment de l’année.

Si vous souhaitez découvrir Tahiti, il est important de choisir la bonne période pour partir en Polynésie française. La saison la plus adaptée est sans aucun doute le printemps. En effet, la chaleur est moins importante et l’air est plus doux. De plus, le climat est idéal pour faire des activités en plein air comme de nombreuses randonnées à travers l’île.

Si vous partez en Polynésie française pendant les mois d’hiver, vous aurez également l’opportunité de faire de la plongée sous-marine. En effet, les eaux de l’île sont chaudes toute l’année et sont idéales pour découvrir le récif corallien.

Des plages paradisiaques

Au cours des mois d’été, vous aurez également l’opportunité de découvrir les plus belles plages de Tahiti. En effet, le climat est idéal pour profiter pleinement des eaux chaudes de la mer et du soleil. De plus, la température est idéale pour faire du surf ou de la plongée.

Si vous êtes un amateur de plongée sous-marine, Tahiti vous offre l’opportunité de découvrir les plus belles épaves. En effet, l’île abrite de nombreuses épaves qui se trouvent au large de ses côtes. Ces dernières sont généralement inaccessibles et peuvent être aperçues lors d’une croisière en Polynésie.

En plus de la plongée sous-marine, Tahiti est également une île paradisiaque pour faire des randonnées. En effet, l’île offre un large choix de sentiers qui permettent de découvrir l’île et ses magnifiques paysages. De plus, les routes sont bien entretenues et ne présentent aucun danger pour votre voiture.

Si vous avez la possibilité de vous déplacer à pied, il est également possible de visiter la vallée de Papenoo. Il s’agit d’une magnifique vallée qui abrite des chutes d’eau et des cascades. Vous pouvez vous y rendre en empruntant le sentier de la vallée, mais aussi par la mer.

Si les randonnées ne vous tentent pas, sachez que l’île de Tahiti propose également de nombreux autres sports comme le golf, l’équitation ou encore la pêche.

Si vous êtes à la recherche de plages paradisiaques à Tahiti, sachez qu’il y en a plusieurs. La plupart des plages de l’île de Tahiti sont accessibles en voiture. Toutefois, vous pouvez également y accéder par la mer.

Les plus belles plages à Tahiti se trouvent au nord -ouest de l’île. En effet, vous pouvez y découvrir des plages de sable blanc et fin comme la plage de Papenoo ou encore la plage de Temae.

Les plages de Tahiti sont très appréciées des locaux, car elles permettent de se détendre et d’avoir un peu d’intimité. De plus, elles sont généralement bien entretenues et disposent de nombreux services tels que des douches, des restaurants ou encore des parkings.

Si vous souhaitez profiter d’un peu de fraîcheur durant votre séjour à Tahiti, sachez que l’île dispose aussi de nombreux lagons. Vous pourrez donc profiter des eaux turquoise et transparentes des lagons. Il existe plusieurs sites de plongée dans l’île.

Les plus beaux sites de plongée à Tahiti se trouvent dans le lagon de Teahupoo, mais vous aurez également l’occasion de faire de la plongée dans les autres lagons et même sur les récifs.

À lire aussi – Voir nos articles sur Quand et Où partir