La Réunion : la meilleure période pour la visiter

Avec une culture très riche qu’elle emprunte à l’Europe, l’Asie et l’Afrique, l’île de la Réunion est gâtée par la nature. Avec ses montagnes qui dominent le paysage, ses magnifiques falaises et sa jungle mystérieuse, la Réunion a de quoi vous émerveiller. Cependant, et afin de profiter de votre séjour, il est important de choisir une période où la météo est clémente. En effet, la Réunion se trouve sur l’hémisphère sud, où il fait chaud et humide en été, sec et tempéré à plutôt frais en hiver et chaud le reste de l’année.

Visiter la Réunion durant l’hiver austral

Si vous n’aimez pas les fortes chaleurs, vous devez opter pour la période s’étendant entre mai et novembre. L’air y est plus frais et le soleil moins violent. Les températures en journée oscillent entre 8 et 17 °C à l’intérieur des terres et sur la côte, elles varient entre 17 et 24 °C. Si vous êtes fan de la plage, cette période de l’année est idéale. En effet, vous pouvez :

visiter les plages de la côte ouest de l’île ;

profiter de bain de mer ;

descendre les rivières en rafting ;

surfer sur les belles plages se trouvant sur le littoral occidental, comme Saint-Gilles-les-Bain, notamment sur le site des Roches Noires.

Vous pouvez également faire le tour des trois cirques et du piton des Neiges, visiter le volcan, Cilaos et Mafate, en traversant l’île du nord au sud.

Si vous êtes randonneur, il est conseillé de partir tôt le matin, vous éviterez ainsi les nuages et la pluie.

La Réunion est connue par ses microclimats qui peuvent nuire à l’état des sentiers et à la visibilité. Vous devez aussi penser à ramener avec vous des vêtements chauds, car oui, la température a tendance à chuter vite pendant cette période de l’année, et surtout lorsque vous êtes en altitude.

Visiter la Réunion durant l’été austral

Si vous ne craignez pas les caprices de la météo, vous devez opter pour la période qui s’étend entre novembre et avril, pendant la saison chaude et humide. En journée, la température varie généralement entre 23 et 30 °C, vous profiterez aussi de 8 heures d’ensoleillement par jour. Durant cette période, et essentiellement entre décembre et février, les côtes de la Réunion sont balayées par des cyclones.

Pendant l’été austral, les activités que vous pouvez faire ne manquent pas. En effet, en cette saison, vous pouvez tenter :

le canyoning : en descendant les cours d’eau, porté par les pluies ;

faire de la plongée : l’eau y est plus calme ;

faire de la randonnée : partir à l’aventure et découvrir les beaux paysages réunionnais.

Si vous voulez faire de la plongée, il est important que vous connaissiez bien les lieux ou être accompagné de moniteurs locaux habitués aux imprévus de l’océan Indien.

Si vous voulez éviter les fortes précipitations, vous pouvez visiter la Réunion pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, le climat y est également plus sec.

Superbe vidéo, les points les plus importants y sont, c’est très bien présenté. Moi-même j’y vis depuis 23 ans et c’est un vrai p’tit paradis. Il manquait peut-être juste le côté mer, mais de toute façon, tu as eu raison de présenter le côté montagnes et randonnées et cascades, car la Réunion est avant tout une île volcanique et c’est avant tout le paradis pour les randonneurs… d’autres îles comme les Maldives, Thaiti, Maurice où les Seychelles sont « plus forts que nous » côté plages.