Quand partir en Tanzanie ? : le guide du routard

Quand partir en Tanzanie ?

Le choix de la bonne période pour partir en Tanzanie est important pour plusieurs raisons, notamment pour bénéficier de conditions climatiques optimales, de prix abordables, etc. Quelle que soit la raison qui vous mène vers ce pays magique, il est recommandé de connaître les spécificités de chaque saison pour pouvoir mener à bien votre voyage en Tanzanie.

Ainsi, il convient de préciser que la Tanzanie compte principalement 4 saisons, à savoir :

la saison chaude qui commence à la mi-décembre et s’achève vers la fin du mois de février ;

la grande saison des pluies se situant entre le mois de mars et mai, avec une grande fréquence de pluies durant le mois d’avril ;

la saison sèche est, quant à elle, très appréciée pour ses températures douces et la baisse de l’humidité entre juin et septembre ;

la petite saison des pluies est moins pénible que la grande saison des pluies et s’étend entre le mois d’octobre et le mois de décembre.

Sachez que les conditions climatiques varient aussi en fonction de la région que vous visitez, car les régions côtières sont plus chaudes, alors que l’intérieur des terres, spécialement les hauts plateaux, sont connus pour leur climat plus froid et moins pénible.

Où partir en Tanzanie ?

En fonction de la période que vous choisissez pour partir en Tanzanie, vous pouvez faire un grand nombre d’activités passionnantes. En effet, si les amateurs de la baignade profitent de la saison sèche pour passer de belles journées à la plage dans les îles d’Arusha et de Zanzibar, beaucoup de touristes préfèrent partir en Tanzanie pendant la grande et la petite saison des pluies pour profiter de la nature du pays.

Sachez que la Tanzanie compte plusieurs parcs nationaux riches en faune et en flore, notamment :

le parc Tarangire à visiter entre la mi-juillet et la mi-février ;

le célèbre parc Serengeti à visiter en mars pour assister à la grande migration des gnous ;

le lac Manyara qui accueille un grand nombre d’oiseaux migrateurs durant le mois d’octobre.

Ce n’est pas tout, puisqu’il serait absurde de partir en Tanzanie et de ne pas visiter la plus haute montagne d’Afrique, le Mont Kilimandjaro. Pour profiter de votre ascension, privilégiez les périodes entre janvier et avril, puis, août et octobre.

La Tanzanie, le paradis des safaris

En Afrique orientale, la Tanzanie est un pays qui se visite tout au long de l’année. En fonction de votre budget et de vos préférences, vous pourrez choisir la période qui vous convient. Si vous êtes un amateur de safari en Tanzanie, vous serez certainement conquis par la splendeur des paysages que ce pays réserve aux voyageurs. En effet, la Tanzanie abrite des sites d’exception où vous pouvez admirer des paysages époustouflants.

La région du Kilimandjaro est l’une des plus belles attractions de la Tanzanie. Le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d’Afrique. Elle s’élève à 5895 mètres d’altitude et se trouve au sud-est de la Tanzanie. Le sommet du Kilimandjaro se trouve à environ 4 heures et demie de route de Moshi, la principale ville de la région du Ngorongoro.

Vous y trouverez des animaux sauvages qui vous émerveilleront, à savoir : les éléphants, les zèbres, les lions et d’autres espèces.

Si vous avez l’intention de partir à la découverte des grands espaces de la Tanzanie, le Parc National du Serengeti est l’une des attractions touristiques phares du pays. Ce site abrite une grande concentration de mammifères sauvages, dont des éléphants et des buffles. Vous pourrez aussi y admirer les fameux Big Five : lion, léopard, rhinocéros noir, buffle et éléphant. Le Parc National du Serengeti est également connu pour être l’habitat naturel de nombreux oiseaux tels que les flamants roses.

Le parc national du lac Manyara, situé à environ 100 kilomètres au sud de Moshi, est également une attraction majeure du pays. Ce parc est réputé pour être l’un des plus riches en biodiversité du continent africain.

La réserve nationale du Masai Mara se trouve à environ 200 kilomètres de la ville de Moshi. Elle est connue pour abriter une faune sauvage exceptionnelle. Le parc abrite en effet des éléphants, des zèbres et des gnous. Vous pourrez également y observer des lions, des hyènes, des léopards et plusieurs autres espèces d’animaux sauvages.

La réserve nationale du cratère Ngorongoro se situe à environ 200 kilomètres de Moshi. Elle est l’un des parcs les plus célèbres du continent africain. Il est surtout connu pour abriter une grande concentration d’animaux sauvages tels que des rhinocéros, des hippopotames, des lions, des éléphants et bien d’autres encore.

Le parc national du lac Nakuru est situé au nord-est de Moshi et s’étend sur près de 100 km2. Ce parc est surtout connu pour abriter plusieurs espèces d’animaux sauvages tels que les éléphants, les buffles, les hippopotames, les crocodiles et plusieurs autres. Vous pourrez également y observer des girafes, des zèbres, des antilopes et plusieurs autres espèces d’animaux sauvages.

Les amateurs de safari pourront également se tourner vers d’autres parcs tels que le parc national d’Amboseli, le parc national du Serengeti, le parc national d’Aberdares et le parc national de Tarangire.

Voilà, ainsi, vous savez à quel moment il est préférable de partir en Tanzanie !

En Août dernier, j’ai eu la chance de passer 10 jours en Tanzanie. Je suis passée par les villes de Dar Es Salam, Arusha, j’ai fait un Safari à Serengiti et Ngorongoro et j’ai terminé mon voyage à Zanzibar.