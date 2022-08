Comment rendre ma trottinette électrique conforme à la loi ?

Une trottinette est un engin de déplacement individuelle très pratique en ville. Il offre la possibilité de se déplacer rapidement avec plus de confort sans se soucier des bouchons. Cependant, son utilisation fréquente dans le quotidien peut également favoriser une panne. Afin d’éviter que la panne ne soit trop fréquente, il faut effectuer une révision ou une maintenance régulière de la trottinette. Quel est l’intérêt de faire réviser sa trottinette électrique ? À décrypter dans cet article.

Entretien des trottinettes électriques

Les éléments qui composent généralement le scooter électrique sont :

Un guidon ;

Des roues ;

Des freins ;

Une batterie ;

Un moteur.

Chacun de ces pièces requièrent un entretien régulier, même pour une trottinette de marque reconnue et de bonne qualité. En effet, presque toutes les pièces d’un scooter électrique sont à réviser. Chaque élément doit être entretenu de manière à assurer la sécurité de son utilisateur et à ce qu’il puisse l’utiliser le plus longtemps possible. Voici des détails concernant la maintenance à faire pour chacune des pièces à réviser :

Le guidon

Cette étape consiste à démonter le guidon et de maitre un peu de graisse pour qu’il puisse tourner correctement.

Le frein

L’état de chaque câble et plaquette de frein doit âtre vérifié à temps puisque le frein est l’un des éléments les plus essentiels de la trottinette. Il faut songer à la réparation du disque de frein ou des câbles ou encore les mains de freins, voire les remplacer si nécessaire en cas de défaillance.

Les pneus

Les pneus des trottinettes électriques peuvent se dégrader rapidement suite à une utilisation fréquente au quotidien. Dès que l’état de l’une ou de toutes les roues de l’engin commencent à être douteux, il faut les réparer sans attendre ou penser à les remplacer par un neuf.

Le moteur

Réviser le moteur d’une trottinette électrique requiert une compétence en mécanique et en circuit électrique. Si vous n’êtes pas un fin bricoleur, il est plus sage de le faire réviser par un expert pour éviter les problèmes du moteur ne s’aggrave et vous causent des souci lors de l’utilisation de votre trottinette.

La batterie

Au cas où la trottinette électrique ne fonctionne plus comme d’habitude alors que les pièces sont en bon état, c’est probablement un problème de batterie. Dans ce cas, il faut faire réviser la batterie dans l’immédiat afin d’éviter que le problème ne déteigne sur les autres pièces de la trottinette.

Une trottinette requiert une maintenance régulière pour une performance accrue et une longévité optimale.

Avantages de faire réviser sa trottinette par un professionnel

Réviser sa trottinette soi-même et l’entretenir convenablement est tout à fait possible pour les bricoleurs curieux et les habitués de ce type d’engin. La faire réviser par un spécialiste est en revanche la solution la plus sure si vous ne l’êtes pas. En plus d’avoir une trottinette en parfait état, si vous confiez sa révision à un professionnel, vous gagnez un temps précieux pour vous atteler à vos occupations.

Faire réviser sa trottinette par un expert dans le domaine est donc une alternative rapide et efficace. Et par dessus le marché, si votre trottinette nécessite une réparation ou une maintenance qui peut prendre du temps, une agence de maintenance professionnelle peut vous prêter un autre véhicule de déplacement comme une autre trottinette, un vélo ou un scooter.

Souscrire à une assurance pour sa trottinette électrique

Les trottinettes électriques sont un mode de transport populaire dans de nombreuses villes. À mesure que le nombre de personnes qui les utilisent augmente, la probabilité d’accidents augmente également. Cela a conduit de plus en plus de personnes à rechercher une assurance pour leur trottinette électrique, notamment pour se protéger en cas d’accident.

La plupart des gens ne sont pas conscients du fait qu’ils doivent souscrire une assurance pour leurs trottinettes électriques. Cependant, c’est un must si vous voulez éviter tout problème à l’avenir.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez souscrire une assurance pour votre trottinette électrique. La première est qu’il s’agit d’une obligation légale dans la plupart des pays. La deuxième raison est que cela peut réduire vos inquiétudes quant à l’avenir et vous faire sentir plus en sécurité à propos de votre moyen de transport à 2 roues.

Il existe de nombreux types de polices d’assurance pour trottinettes électriques, il est donc important de faire vos recherches avant d’en acheter une.

Aujourd’hui, l’ère digitale permet de trouver son assurance trottinette en ligne.

Il existe 3 principaux avantages à assurer votre trottinette électrique :

La première est que l’assurance couvre les frais de réparation ou de remplacement de votre trottinette en cas d’accident.

Le second est qu’il réduit la probabilité d’être impliqué dans un accident parce que vous êtes plus susceptible de pouvoir l’éviter si vous avez une assurance.

Le troisième est qu’il garantit un remplacement de votre trottinette si quelque chose lui arrive.

Pour rappel, afin de minimiser les risques d’incident avec votre trottinette, souvenez-vous qu’il est interdit de la stationner sur le trottoir.

De plus, pour vous protéger contre le vol, en plus de l’assurance, vous pouvez emporter avec vous la batterie amovible lorsque vous stationnez votre trottinette.