5 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un VPN en voyage

Avec l’arrivée de la technologie et les déplacements avec des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes qui deviennent la norme (par opposition à la première fois en 2008), il est important d’être intelligent pour se connecter au wifi dans le monde entier. Un VPN (Virtual Private Network) peut vous épargner beaucoup de maux de tête et de tracas lorsque vous utilisez vos appareils à l’étranger.

Qu’est-ce qu’un VPN et comment ça marche ?

Fondamentalement, sans VPN, toute personne qui le souhaite peut voir vos données personnelles flotter dans le cyberespace. En allumant votre VPN, vos données sont cryptées et passent par un réseau privé, ce qui les protège des regards indiscrets.

Les VPNs ont de nombreux réseaux dans le monde entier, ce qui signifie que vous pouvez choisir le portail auquel vous voulez vous connecter, dans quel pays. Cela peut être bon pour de nombreuses raisons. Il y a beaucoup d’utilisations pour un VPN.

Voici nos 5 principales raisons pour installer un VPN sur votre ordinateur ou appareil aujourd’hui.

1. Pour votre sécurité et la sûreté de votre connexion

Le wi-fi gratuit est disponible pratiquement partout de nos jours, et pour un voyageur à petit budget, c’est une excellente nouvelle ! Cependant, lorsque vous vous connectez pour utiliser le wi-fi public gratuit (sans mot de passe) dans un aéroport, un café, un restaurant ou votre auberge, vous devez être prudent car cela vous expose à des pirates.

Si vous n’avez pas besoin d’ajouter un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous connecter au Wi-Fi, cela signifie qu’il n’est pas sécurisé, laissant vos données personnelles et vos mots de passe ouverts contre le vol, y compris les e-mails envoyés, les informations bancaires, les détails de carte de crédit et les mots de passe utilisés.

Mais, si vous allumez votre VPN, vous serez protégé. Un VPN garantit que vos informations sont cryptées. Si un pirate informatique essayait de voler vos données personnelles, cela ressemblerait à du charabia et serait indéchiffrable.

2. Pour avoir la liberté de surfer

Saviez-vous que dans de nombreux pays à travers le monde, vous ne pouvez pas consulter certains sites Web en raison de la censure gouvernementale ? Les pouvoirs publics font de leur mieux pour cacher des informations à leurs citoyens, tout en dictant ce qu’ils peuvent (et ne peuvent pas) voir en ligne.

C’est notamment le cas lorsque vous vivez à Yangzhou, en Chine : vous ne pouvez pas accéder à des sites tels que Facebook, CNN, YouTube, Netflix et BBC News (pour n’en citer que quelques-uns). Vous êtes sous ce qui a été surnommé le “Grand Pare-feu de la Chine”. C’est aussi le cas en Iran et au Turkménistan.

Dans certains cas, des sites comme Facebook seront simplement bloqués pendant une courte période de temps pour empêcher le rassemblement de personnes pour un rébellion par exemple, ou pour veiller à la bonne tenue des élections dans un pays, ou s’il y a des commentaires et des calomnies sur le président du pays. Cela s’est produit au Bangladesh, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Maroc et en Syrie.



Mais, il y a un moyen de contourner cette censure.



Si vous avez un VPN, vous pouvez accéder à tous les sites Web que vous voulez. Un VPN se connecte à un serveur dans un pays autre que celui où vous vous trouvez. Reprenez votre liberté de surfer sur le web comme bon vous semble, obtenez un VPN, surtout si vous visitez un pays avec une censure Internet connue.

3. Pour les soirées Cinéma

Nous aimons tous brancher nos ordinateurs portables à la télévision et regarder Netflix, ou regarder en streaming des émissions télévisées et des films de sites tels que Hulu, Couchtuner et Vumoo. Mais, dans de nombreux pays, vous ne pouvez pas accéder à ces sites Web de médias.

Et ce n’est pas seulement les sites de télévision et de cinéma. Si vous souhaitez écouter de la musique à partir de Spotify, ou si vous avez l’habitude de diffuser vos actualités ou vos émissions en direct, vous ne pouvez pas le faire dans de nombreux endroits.

Cependant, si vous avez un VPN, vous pouvez recommencer à visionner des spectacles et à écouter de la musique quand vous en avez envie !

Par exemple, si vous êtes en France et que vous essayez d’accéder à Hulu, vous verrez apparaître le message “Désolé, mais notre vidéothèque ne peut être visionnée que depuis les États-Unis”.

Pour remédier à cela, vous pouvez simplement activer un VPN et acheminer votre Internet via un serveur situé aux États-Unis. Hulu pense alors que vous êtes aux États-Unis et voilà , vous regardez vos émissions.

4. Pour empêcher le gel des comptes bancaires

Il n’y a rien de plus frustrant que d’être au milieu de nulle part, d’avoir désespérément besoin d’argent, pour découvrir que vos comptes ont été gelés.

Vous pensez pourquoi cela arriverait-il ? Il est possible qu’après avoir vérifié votre compte bancaire en ligne la veille, par exemple, à partir d’un pays qui n’est pas celui dans lequel vous vivez, un indicateur d’alerte est apposé sur votre compte, gelant toute activité jusqu’à ce que vous appeliez votre banque et rectifiez la situation. Cela peut sembler assez simple, mais comme beaucoup d’entre vous le savent sans doute, il n’est pas toujours facile d’obtenir un signal wi-fi suffisamment puissant pour utiliser Skype et passer des appels internationaux. En outre, personne ne veut être en attente pendant un appel interurbain.

Pour éviter cela, lorsque vous vous connectez à votre site de banque en ligne, allumez d’abord votre VPN et connectez-vous à un serveur dans votre pays d’origine. Votre banque suppose alors que vous êtes chez vous et qu’il n’y a aucun problème. C’est aussi une bonne idée si vous êtes dans un pays avec des sanctions bancaires comme l’Iran.

5. Pour protéger vos discussions privées

Comme pour vos données personnelles, les espions, les gouvernements et les pirates peuvent également suivre vos appels téléphoniques que vous avez en ligne lorsque vous utilisez des programmes tels que Skype, FaceTime, Snapchat et Messenger Calling.

Imaginez que vous êtes en Chine et que vous parlez à votre mère de quelque chose à voir avec le gouvernement. Si quelqu’un suivait cet appel, le résultat final ne serait pas très bon.

En allumant votre VPN avant de vous connecter à Skype, votre conversation avec vos amis et votre famille restera privée. Même si vous ne dites rien de diffamatoire ou d’inapproprié, savoir que quelqu’un pourrait écouter votre conversation est tout simplement flippant.

Pour résumer

Voyager avec un VPN sur votre appareil est aussi important que d’avoir une assurance voyage ; il serait imprudent de voyager sans lui. A tout le moins, vous devriez envisager d’en obtenir un lorsque vous vous rendez en Chine, en Iran, au Myanmar ou dans d’autres pays où la censure est stricte. Protégez vos données, votre sécurité et votre vie privée, et profitez des sites Web auxquels vous êtes habitué, tout en parcourant le monde. Ainsi, obtenez un VPN dès aujourd’hui et commencez à surfer sur le Web selon vos propres conditions.

