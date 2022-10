5 outils de gestion de projet en ligne

Jusqu’à présent vous jonglez entre Google Drive service logiciel basé sur le cloud computing pour organiser, stocker et distribuer des documents, des fichiers et des ressources numériques et Zoom plateforme de communication pour vous connecter par vidéo, audio, téléphone et chat. Mais si vous souhaitez pouvoir avoir accès aux fonctionnalités plus étendues de gestion de projet notamment

Qu’est-ce que la gestion de projet en ligne ? Un logiciel de gestion de projet en ligne coordonne la planification, l’exécution et le suivi d’un projet. Selon le degré de raffinement du logiciel, il peut inclure, sans s’y limiter, la planification, l’affectation des ressources, le contrôle du budget, la gestion de la qualité et la communication. Les fonctions attendues d’un outil de gestion de projet sont la gestion de temps et la gestion de tâches .

Un outil de gestion du temps et des tâches permet de planifier l’ensemble des projets et missions. Notamment, sur les différents calendriers en fonction des ressources disponibles, des disponibilités et des compétences des intervenants. Pouvoir gérer correctement le temps des intervenants et anticiper un imprévu, c’est optimiser l’occupation de ses salariés dans tous les domaines d’activités.

La hiérarchisation des tâches assure une gestion efficace et contribue à réduire le stress de tous les employés. Il est donc essentiel de prioriser les tâches qui sont urgentes en raison des différentes contraintes de temps et notamment le respect des délais . En utilisant un logiciel de gestion du temps et des tâches efficace , chaque tâche est réalisée dans un délai efficace pour l’entreprise ainsi que pour ses clients et employés.

La rentabilité d’une entreprise fait partie des enjeux primordiaux pour le dirigeant de l’entreprise. Il est alors essentiel d’examiner la performance des activités de l’entreprise grâce à une solution web de gestion des temps et des tâches qui vous permet d’obtenir de nombreuses données. Cette analyse vous permettra de déterminer le pourcentage d’occupation et la répartition en fonction du type de travail afin d’assurer une meilleure efficacité .

Il vous faut un outil de gestion de projet en ligne pour planifier, budgéter et maîtriser. Gérer efficacement vos tâches et mieux collaborer avec votre équipe c’est ce que permet un outil dédié à la gestion de projet. Pour être efficace et obtenir des bénéfices immédiats avec votre outil de gestion de projet commencez avec des fonctions simples puis informez, formez et accompagnez les chefs de projets.

Il existe de nombreux outils de gestion de projet en ligne qui peuvent vous aider à gérer efficacement vos tâches. Ces outils peuvent vous aider à planifier et suivre vos projets, à collaborer avec vos équipes et à gérer vos tâches.

1. Trello

Trello est l’outil visuel qui permet à votre équipe de gérer tout type de projet, de flux de travail ou de suivi des tâches. Ajoutez des fichiers, des listes de contrôle ou même des automatismes : Personnalisez le tout en fonction de la façon dont votre équipe travaille le mieux. Il suffit de s’inscrire, de créer un tableau et c’est parti !

2. Asana

Asana permet de regrouper tous nos documents, notes ou stratégies à venir afin que tout soit cohérent en permanence. L’outil de gestion de projet Asana aide les équipes à organiser leur travail de façon à savoir quoi faire, pourquoi et comment.

3. Basecamp

La plateforme de gestion de projet d’une simplicité rafraîchissante et d’une efficacité remarquable. Gérer des personnes et des projets sous pression est déjà assez difficile. Malheureusement, de nombreux logiciels ne font qu’empirer les choses en les compliquant à l’excès. Basecamp est différent.

4. Wrike

Rationalisez vos processus et gagnez en visibilité à chaque étape avec ce logiciel de gestion de projet. Gérer de multiples projets ne devrait pas être compliqué.Même si de nouvelles tâches sont à traiter, assurez-vous de ne jamais manquer l’un de ces éléments fondateurs. Rationalisez vos processus et gagnez en visibilité à chaque étape. Contrôlez le projet en temps réel. Définissez clairement vos priorités et gardez vos objectifs en vue. Révisez et approuvez les documents digitaux rapidement et simplement. Consultez rapidement les résultats et partagez-les avec votre équipe.

5. novaTime

novaTime est l’outil pour gérer l’ensemble des activités d’une organisation. Il intervient dans tous les types de tâches qu’elles soient individuelles, collectives et d’entreprise. Logiciel web de conception modulaire comprenant des fonctions de planification, de suivi des congés et de gestion des dépenses, entre autres. Novatime permet de pointer à l’arrivée et au départ des équipes.