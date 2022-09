© Comment choisir un outil de gestion de projet ?

Pourquoi outil de gestion de projet ? Gérer de manière plus professionnelle un projet, c’est se doter d’un outil de travail qui permet au chef de projet de diriger son équipe et de visualiser l’évolution des tâches. Pour ce faire, il faut choisir un logiciel de gestion de projet performant qui aidera votre entreprise à atteindre votre objectif rapidement et aisément.

Ce logiciel devrait également permettre de planifier la durée d’exécution de votre projet, de réaliser un suivi sur l’évolution des tâches et d’établir une communication fluide avec votre client (résultats, avancement du projet, difficulté, etc.). C’est pourquoi le logiciel de gestion de projet en ligne est la solution pour pouvoir manager vos équipes. Voyons les atouts d’un logiciel de gestion de projet avant de sélectionner l’outil le plus performant pour votre entreprise.

Notion sur le logiciel de gestion de projet

La gestion de projet est la solution qui vous permet de concevoir un projet, de le réussir ensemble et de faire un suivi en temps réel. En effet, la gestion de projet englobe l’outil, les étapes et les moyens pour réaliser les tâches de chaque équipe concernée par le projet. Les entreprises disposent actuellement d’une multitude de logiciels pour faciliter la réalisation des tâches exigées par un projet donné. L’équipe projet reste productive en utilisant le logiciel de gestion de projet.

Il faut admettre que l’outil de gestion permet à toute entreprise de réaliser ses projets. Ces logiciels de gestion de projet se présentent comme étant des outils à plusieurs usages, puisqu’ils permettent de mettre en relation plusieurs individus, équipes et collaborateurs. Ce qui fait que c’est un logiciel de collaboration qui laisse avancer le travail d’équipe.

Le logiciel de gestion de projet simplifie la communication, organise le travail de chaque équipe à travers la planification dans cet outil. Le logiciel de gestion permet au chef de projet dans une entreprise de :

Organiser les tâches ;

Avoir une estimation de l’avancement du projet en fonction des projets réalisés par chaque équipe ;

Connaitre l’évolution des tâches.

Atouts d’un logiciel de gestion de projet

La réussite d’un projet dépend de la façon dont l’exploitation du logiciel de gestion de projet est réalisée.

Outils de collaboration

Le logiciel de gestion d’un projet est un outil de travail qui permet de mettre en relation toutes les équipes concernées par un projet. Toutes les actions sont centralisées sur le logiciel qui permet ainsi d’établir une parfaite collaboration. Dans ce cas, tous les acteurs peuvent suivre l’évolution du projet, notamment la durée du travail, les tâches réalisées et à réaliser, etc.

Outils d’échange d’informations

Le logiciel de gestion d’un projet facilite également l’échange entre les équipes concernées par le projet. Ce logiciel permet à l’équipe interne de faire un échange des tâches entre les collaborateurs ainsi qu’un échange d’informations avec le client et autre collaborateur.

Pour faire progresser le projet, votre budget est aussi un paramètre à considérer. Le logiciel de gestion de projet permet au chef de l’équipe d’évaluer le budget alloué à chaque tâche et de débuter par la suite les travaux à temps.

« Le suivi de la progression des tâches est la principale mission du chef de projet. Le logiciel de gestion de projet lui sera d’une grande aide pour suivre les démarches et les étapes du projet. »

Logiciel de gestion de projet simple à manipuler

Pour choisir un logiciel de gestion de projet, focalisez-vous sur les paramètres suivants : les besoins de votre entreprise, les projets à faire et la taille de la société. Dans ce cas, le logiciel de gestion de projet concerne essentiellement les fonctionnalités pour l’exécution des tâches et la mise en place d’une parfaite collaboration entre les équipes.

Pour le logiciel de gestion de projet idéal pour votre entreprise, choisissez un outil simple à manipuler pour l’équipe en ligne. Le logiciel de gestion de projet est voué à être manipulé par votre équipe. Cet outil de gestion de projet permet de prévoir les risques de pertes dans votre travail. Des équipes préfèrent utiliser Google Docs au lieu d’un logiciel de gestion de projet, qui favorise incontestablement l’échange.

Au début de travail, chaque équipe du projet doit être informée de ses tâches. Le tableau de bord d’un logiciel de gestion de projet contient les listes de travail à réaliser durant le projet. Avoir un tableau de bord dans le logiciel de gestion est crucial pour tout manager de projet, car ceci permet de coordonner les tâches de l’équipe projet.

Logiciel de gestion de projet pour planifier le travail

Le logiciel de gestion de projet est indispensable puisqu’il devient l’outil de planification des tâches de votre équipe. Pour ce faire, complétez le calendrier intégré dans ces outils de gestion pour servir de guide pendant la réalisation de vos projets.

Il faut rappeler que le logiciel de gestion de projet est un outil de communication entre toute l’équipe. Il facilite le partage de documents et les divers échanges pour la conception du projet. Le travail d’un chargé de projet est de s’assurer que chaque équipe dispose de cet outil de collaboration.

Opter pour des informations concrètes

Utiliser un logiciel, c’est également miser sur la sécurité les informations relatives à la conception de votre projet. Aussi, il faut un logiciel doté d’une condition d’utilisation sévère dont l’outil de gestion de projets Wimi par exemple. À travers ce logiciel de gestion de projet, les informations sur votre projet seront bien protégées.

Choisir une solution effective

Parmi les logiciels de gestion de projet, choisissez ceux qui simplifient l’exécution de chaque tâche. Pensez à former votre équipe sur la manipulation du logiciel de gestion de projet. Idem avec vos clients pour garantir la réussite du projet. Les outils de gestion de projet restent une solution efficace pour assurer votre productivité. D’ailleurs, ces outils de travail sont dotés de plusieurs fonctionnalités requises par votre travail.

Un logiciel de gestion de projet vous permet de contrôler vos projets qui garantiront la confiance de vos clients pour le pousser à prolonger sa collaboration. Dans ce cas, sélectionnez un logiciel de gestion de projet à la fois performant et intuitif pour faciliter le travail de votre équipe.

En somme, le logiciel de gestion de projet est un outil indispensable pour le suivi de vos projets, pour établir une communication fluide et transparente tant en interne qu’en externe. Avec ces outils de travail intuitifs, vous êtes sûr de réussir le management de vos projets, de contrôler l’avancement de vos projets et surtout d’établir un esprit de confiance et de collaboration avec vos partenaires et collaborateurs.

En tant que Manager de projet vous remarquez peut-être que les informations ne sont pas consolidées, ou que chacun utilise un outil différent pour gérer un projet. Si vous avez des difficultés à consolider les données des projets, arbitrer les projets… Vous pensez alors à mettre en place un outil ppm.

Mais le marché compte des tonnes de logiciels et pour faire son choix c’est un vrai casse-tête !

Du coup on peut souvent faire le mauvais choix et vous vous dites :

« Je pensais qu’avec un outil de gestion de projet je n’aurais plus ce type de problème et que je pourrais avoir une meilleure vision de l’activité des équipes et une meilleure collaboration dans les projets. La prise de décision est toujours complexe… »

L’avantage de faire appel à un intégrateur ppm est qu’il a une connaissance du marché pour déjouer l’achat « coup de cœur », prend en compte vos besoins en travaillant directement avec vous. Il vous apporte aussi une vision extérieure et nouvelle.