Estimez la valeur de votre bien immobilier maison ou appartement en quelques clics

Comment estimer le prix d’un bien immobilier ?

Estimez la valeur de votre bien immobilier : Vous souhaitez estimer le prix de votre bien immobilier ? Qu’il s’agisse d’une vente , achat ou succession il est souvent obligatoire de connaître la valeur d’un bien immobilier, plusieurs solutions sont disponibles :

• La méthode par comparaison consiste à utiliser les prix des transactions effectuées dans le secteur pour estimer un bien immobilier de façon plus précise. Cette approche est notamment utilisée par les agences immobilières.

• L’estimation d’un bien immobilier à partir de bases de données permet d’obtenir une fourchette de prix pour un type de bien ou une localisation précise.

• L’expertise d’un bien permet de déterminer le montant des réparations nécessaires pour remettre le bien en état. Cette solution est généralement utilisée dans les cas où le bien n’est pas habitable.

• L’utilisation d’un outil en ligne permet d’obtenir une fourchette de prix et de calculer un montant précis à un instant précis : estimation en ligne d’un logement ou d’un appartement.

L’administration fiscale propose deux outils gratuits en ligne à savoir :

L’outil Patrim, pour connaître le prix de vente des biens immobiliers (logement ou terrain) correspondant à vos critères. La base Demandes de valeurs foncières DVF qui répertorie l’ensemble des ventes de biens fonciers (bâtis ou non) réalisées au cours des cinq dernières années.

Pourquoi l’estimation immobilière est-elle si importante ?

Combien vaut mon bien? Avant toute chose, il faut savoir que le prix au mètre carré est un indicateur important pour la plupart des futurs acquéreurs. Il est donc important de l’étudier attentivement.

Le premier critère à regarder est la surface du bien immobilier. Elle doit être suffisante pour répondre aux besoins du ménage (nombre de chambres, salle de bain, cuisine et espace de rangement). La surface d’une maison est calculée en fonction du nombre de pièces, de leur superficie et de leur hauteur sous plafond.

Le deuxième critère est la localisation du logement. Il est important de se renseigner sur les commodités, l’environnement proche et les transports en commun.

Le dernier critère concerne le quartier, il doit être agréable et proche de toutes les commodités (commerces, écoles, transports en commun…).

Le prix d’un logement est donc un critère essentiel à prendre en compte avant de se lancer dans un projet immobilier. Il ne faut pas oublier que l’achat d’une maison est aussi un investissement qui va vous permettre de réaliser des économies et de préparer votre retraite, il est donc important de ne pas le négliger.

L’estimation en ligne de votre bien immobilier

L’estimation de prix d’un bien immobilier prend en compte la qualité du bien (surface, nombre de pièces, localisation), l’environnement immédiat et les points d’intérêts de la zone d’implantation (transports, commodités, écoles…).

Une estimation reflète la valeur du marché en s’appuyant sur un historique de ventes immobilières aux alentours du bien estimé.

Un bon outil en ligne vous indiquera également l’évolution des prix au fils des ans, et la liste des biens comparables vendus par les agents immobiliers.

L’estimation se base sur des critères précis et objectifs, comme le nombre de pièces, la qualité du bien , le prix de vente estimé par la plupart des agents immobiliers.

Une estimation en ligne est très rapide, et permet en quelques clics de connaitre la valeur, le prix au m² et le montant du loyer du bien immobilier estimé. L’estimation est valable pour les maisons, appartements mais aussi duplex, triplex, loft, atelier et hôtel particulier.

L’estimation en ligne permet de gagner du temps et d’éviter les visites superflues, mais ne peut pas se substituer à une visite réelle.

Les résultats sont présentés sous forme de fourchette de prix et d’estimation en pourcentage, avec des fourchettes de prix par m2, quartier et surface habitable. Les estimations sont calculées automatiquement à partir des données communiquées par l’internaute.

Quels sont les outils gratuits d’estimation en ligne ?

Les outils d’estimation en ligne d’un bien immobilier sont nombreux, on peut notamment citer

Se loger Meilleurs agents Orpi Pap Bien Ici Foncia Logic-Immo Safti Fnaim De nombreuses agences immobilières

N’oubliez pas que la vente immobilière par un agent immobilier vous permet d’estimer gratuitement la valeur de votre logement et comme il connaît parfaitement votre secteur, l’estimation sera peut-être plus précise. Chaque bien est unique et s’étudie précisément.