© Où trouver un médecin généraliste sans rendez-vous ?

Comment consulter un médecin sans RDV ?

Aujourd’hui, de plus en plus de Français rencontrent des difficultés pour trouver un médecin généraliste. En effet, les listes d’attente sont de plus en plus longues et obtenir un rendez-vous relève du parcours du combattant. Même en étant malade, il est difficile de trouver un médecin généraliste sans rendez-vous. La demande est forte et les cabinets médicaux sont souvent saturés. La difficulté d’accès à un médecin et la désertification médicale sont des réalités auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés.

Cependant, il existe quelques astuces pour trouver un médecin généraliste sans rendez-vous, notamment dans le cadre d’une urgence médicale.

Les solutions pour trouver un médecin généraliste sans rendez-vous

Les solutions pour des consultations non-programmées, de médecine générale, c’est-à-dire des consultations sans rendez-vous.

en cas d’urgence vitale ou de doute j’appelle le 15

Appeler son médecin traitant

Vous avez la chance d’avoir un médecin généraliste traitant. La première démarche est de tenter d’avoir un rendez-vous rapide auprès de votre médecin de famille. En l’appelant il pourra peut-être vous proposer un rendez-vous sur un créneau libéré où vous conseiller un autre médecin de son cabinet médical. Certains médecins généralistes réservent quelques créneaux pour des rendez-vous en urgence.

Appeler le 116 1117

Ce numéro permet de joindre un médecin de garde pour un conseil, un avis médical ou l’orientation aux heures de fermeture des cabinets médicaux. Le 116 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout dans les Pays de la Loire pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés. Il vous informe du lieu de consultation du médecin de garde.

Appeler le 3624

Sos Médecin : Pour une visite ou une consultation 24/24 7j/7 ou votre médecin généraliste, votre médecin traitant ou médecin proche de chez vous. Visite ou consultations aux heures d’ouverture du cabinet. Avec le 116 1117 il s’agit d’une des possibilités pour consulter un médecin de garde. Pour les personnes malentendantes il faut appeler le 114.

Les services d’urgence

Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, contacter le 15, dans certaines régions ce numéro est le Service d’accès aux soins (SAS). Au bout du fil, les assistants de régulation médicale (ARM) orientent ensuite l’appel vers un urgentiste un généraliste ou un spécialiste.

Ne vous rendez pas au urgences et dans tous les cas composer le 15 avant votre déplacement. Si vous avez une petite grippe ou un rhume, vous ne devez pas vous rendre aux urgences. Vous y prendriez la place d’un patient plus gravement malade.

Les centres de santé

Il existe des centres de santé dans de nombreuses villes qui permettent de prendre rendez-vous avec un médecin sans problème. Les centres de santé sont des lieux où l’on peut se faire soigner gratuitement ou à un prix très bas. Les médecins y sont généralement très compétents et ils ont souvent l’habitude de traiter les patients sans rendez-vous.

Faites appel à la téléconsultation

Grâce à l’utilisation d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, la téléconsultation facilite l’échange d’informations entre un patient et un professionnel de la santé qui peut évaluer l’état de santé du patient, suivre son évolution et proposer le meilleur traitement, le tout sans avoir à sortir le patient de chez lui.

La télémedecine s’est grandement démocratisée pendant le confinement. Mais cette pratique ne concerne pas seulement les consultations à distance. Depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, la téléconsultation vous permet de consulter à distance un médecin.

Les téléconsultations sont remboursables par l’Assurance Maladie. En quelques minutes en vidéo un service de téléconsultation vous permet d’obtenir une ordonnance électronique pour vos besoins en médicaments après le diagnostic médical.

Avec une consultation en ligne, vous pouvez consulter un médecin généraliste ou spécialiste depuis votre domicile. Ces consultations peuvent aussi s’effectuer dans une maison de santé ou dans une pharmacie si vous n’avez pas le bon matériel informatique.

Consulter via une borne de téléconsultation médicale

L’avenir est au développement des bornes de téléconsultation médicale. Elle permet de consulter un généraliste, en visio, et sans rendez-vous. Pour les patients, c’est une réponse à la difficulté de trouver un médecin.

Sur la borne, si besoin, il y un tensiomètre, un thermomètre un stéthoscope ou un appareil pour examiner le fonds de l’oreille. Il s’agit de la médecine de demain et la réponse à la difficulté de trouver un médecin.

En Bretagne, cinquante cabines de téléconsultation ont déjà été installées, souvent en pharmacie ou dans des magasins. Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de s’installer devant l’écran et de suivre les instructions

Trouver un médecin généraliste sans rendez-vous en ligne

Enfin, il existe quelques sites Web qui fournissent des informations sur les médecins généralistes qui acceptent les patients sans rendez-vous. Ces sites sont généralement mis à jour régulièrement et peuvent donc être une excellente source d’informations. Des plateformes téléphoniques accessibles avec des numéros spéciaux peuvent également vous orienter pour trouver un médecin généraliste sans rendez-vous.

Ainsi dans certaines régions certains hôpitaux proposent des consultations de médecine générale sans rendez-vous. Le principe est le suivant – Si vous venez pour une véritable urgence, vous serez dirigé vers le service des urgences. En revanche, si vous venez pour une urgence relative, qui ne nécessite pas une admission aux urgences mais plutôt une consultation, vous serez dirigé vers le service de consultations non-programmées au sein même de l’hôpital.

Sans rendez-vous préalable il donc possible de contacter rapidement un médecin généraliste près de chez vous.

La télémédecine propose des solutions innovantes et sécurisées centrées sur les usages de la téléconsultation, du télésoin, du téléconseil et de l’expertise médicale à distance. La téléconsultation permet de collaborer avec tous les acteurs du système de santé (patients, établissements, professionnels de santé, organisations territoriales de santé, élus, complémentaires santé, assurances, entreprises …).

La télémédecine ne remplace pas la relation avec un professionnel de santé. Elle l’améliore en simplifiant la mise en relation et en ouvrant de nouveaux horizons de progrès médical.