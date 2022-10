Une urgence médicale en Occitanie dans le département de Haute-Garonne et plus particulièrement à Toulouse ? Nous vous détaillons ci-après les numéros utiles liés à la santé à Toulouse et plus précisément en cas d’urgence médicale à Toulouse.

Vous habitez dans le département de Haute-Garonne et vous avez besoin de consulter un médecin rapidement.

Si vous avez un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture habituelle des cabinets médicaux, ne vous déplacez pas directement aux urgences : appelez en priorité votre médecin traitant.

J’appelle en priorité mon médecin traitant Si je n’en ai pas, je consulte la rubrique « Besoin de soins immédiats ? » pour consulter un médecin J’appelle le 15 avant de me déplacer aux urgences. Un médecin pourra vous apporter des conseils et vous orienter vers la meilleure prise en charge.

Vous trouverez ci-dessous les lieux de consultation ouverts en journée et en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux.

La Permanence des soins ambulatoires (PDSA) à Toulouse a pour objectif de répondre aux besoins de soins non programmés aux heures de fermeture habituelle des cabinets médicaux et des centres de santé.

L’Association Régul 31 assure la régulation médicale dans le cadre de la Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA).

La permanence des soins ambulatoire est une mission de service public qui vise à répondre aux besoins de soins non programmés aux horaires de fermeture des cabinets médicaux. A Toulouse il prend en charge les appels d’urgence médicale du

– le 15, numéro des appels d’urgence au niveau du SAMU

– le 3966, mis en place dans certains départements dont la Haute Garonne, pour différencier les appels relevant de l’urgence de ceux de la Permanence des Soins

– le 116 117, qui a pour vocation de devenir le numéro d’appel national de la PDSA

C’est quoi une urgence médicale ?

Notre perception de l’urgence médicale diffère selon que l’on soit patient ou médecin. Si tout le monde pressent qu’une urgence vitale est une urgence immédiate car la vie du patient est en danger, qu’en est-il de l’urgence médicale ? L’urgence médicale nécessite des soins urgents et ne doit pas être confondue avec une consultation rapide ou la situation qui révèle d’un simple rendez-vous médical.

De très nombreux passages aux Urgences d’Occitanie relèvent d’une prise en charge par les médecins généralistes. Ce recours inapproprié aux Urgences entraîne un engorgement des services.

Si vous devez consultez rapidement en urgence à Toulouse pensez Sos Médecin Toulouse qui pourra effectuer une consultation à domicile. Hors médecin traitant vous vous tournerez alors vers les maisons médicales.



Les urgences médicales à Toulouse

Vous avez besoin d’un médecin en urgence En priorité, vous pouvez appeler : En semaine : votre médecin traitant

votre médecin traitant Les soirs, week-ends et jours fériés : une maison médicale de garde

Vous serez orienté vers la structure de garde la plus proche de votre domicile.

une maison médicale de garde Vous serez orienté vers la structure de garde la plus proche de votre domicile. 24h/24 : SOS Médecins au 3624 (0.12€/mn) À lire aussi Gummies sommeil : les compléments alimentaires pour dormir Si nécessaire, pour joindre les services d’urgence : Composez le 15

ou le 112 depuis un portable

ou le 114 (numéro d’appel d’urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler, par fax ou SMS)

Les symptômes de l’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



Le Service d’Aide Médicale d’Urgence de la Haute-Garonne (SAMU 31) est connu principalement par son action de prise en charge des urgences pré-hospitalières « au pied de l’arbre » et comme service hospitalier sans malade.

Depuis 2012, le SAMU 31 est une structure hospitalière d’organisation globale de prise en charge et de prévention des situations d’urgences individuelles et collectives. Il est organisé en plusieurs unités coordonnées entre elles.

Le SAMU 31, ce sont :

195 000 passages aux urgences (urgences gynécologiques et obstétricales comprises), soit 535 passages aux urgences par jour ;

(urgences gynécologiques et obstétricales comprises), soit 535 passages aux urgences par jour ; 552 000 appels entrants au SAMU

au SAMU 10 100 sorties terrestres des équipes du SMUR (8500 pour les adultes et 1600 pour les enfants).

des équipes du (8500 pour les adultes et 1600 pour les enfants). 1300 sorties aériennes héliportées (1100 pour les adultes et 200 pour les enfants)

Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Toulouse ?

Urgence médicale à Toulouse

Urgence médicale quel numéro appeler ? A Toulouse des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale. Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. Deux numéros à retenir celui de Sos Médecin à Toulouse au 36 24 et le 3966 qui vous dirigera après régulation dans le bon service. (Hospitalisation ou rendez-vous dans une des 2 maisons médicales)

Consultation avec un médecin de garde à Toulouse

Pour obtenir une consultation avec un médecin de garde le soir, week-end et jour férié à Toulouse – Composez le 3966 pour les consultations en maisons médicales, un renouvellement d’ordonnance.

Ariège 3966 ou 15 Aude 15 Aveyron 3966 ou 15 Gard

SOS médecins 30 15

3624 Haute Garonne

SOS médecins 31 3966 ou 15

05 61 33 00 00 Gers 3966 ou 15 Hérault

SOS médecins 15

04 67 72 22 15 ou 3624 Lot 3966 ou 15 Lozère 08.10.60.46.08 Hautes Pyrénées 3966 ou 15 Pyrénées Orientales

SOS médecins 66 15

08 20 20 41 42 ou 3624 Tarn 3966 ou 15 Tarn et Garonne 3966 ou 15

Le centre antipoison de Toulouse

Les centres Antipoison sont des centres d’information sur les risques toxiques de tous les produits existants, médicamenteux, industriels et naturels.

Ils ont un rôle d’information auprès des professionnels de santé et du public et apportent une aide par téléphone au diagnostic, à la prise en charge et au traitement des intoxications.

TOULOUSE 05 61 77 74 47

Les maisons médicales de garde à Toulouse

Dans le département de Haute Garonne, une consultation en médecine de garde et soins urgents est proposée dans une des 2 maisons médicales de garde. Les médecins de garde sont répartis selon les secteurs géographiques.

Les consultations se font les soirs à partir de 20h, en fonction de la maison médicale, les weekends et jours fériés.

SOS médecins 31

24h/24

Tél. 05 61 33 00 00 Maison Médicale de Garde de la Faourette médecine générale adultes/enfants

142, avenue Henri Desbals 31100 Toulouse

Tél. 05 34 46 54 76

Du lundi au vendredi : 20h – 24h

Samedi : 14h – 24h

Dimanche et jours fériés : 9h – 24h Maison Médicale de garde – Cité de la Santé médecine générale adultes/enfants

Place Lange 31 300 Toulouse

Tél. 05 61 59 22 12

Du lundi au vendredi de 20h à 24h

Samedi de 14h à 24h

Dimanche et jours fériés de 9h à 24h

Il faut prendre rendez-vous en appelant les numéros de téléphone indiqué.

SOS Médecins Toulouse

SOS MÉDECINS TOULOUSE ou Sos Médecin 31 est une associations de la fédération SOS MÉDECINS FRANCE. La fédération fédère 63 associations autour d’un objectif commun : le développement d’un réseau de permanence de soins en France dans un esprit de coopération et de service à la population. Attention le service est victime de son succès et il n’est pas aisé de les joindre par téléphone. Toutefois cela vaut mieux qu’une attente aux urgences du CHU de Toulouse pendant 5 heures.

L’association SOS Médecins Toulouse regroupe des médecins libéraux, activité 24h/24, 7 jours /7 et réalise 400 actes par jour en moyenne. L’activité des médecins concerne aussi bien l’aide médicale urgente, hors urgences vitales, que les actes de médecine générale courante nécessités par la permanence de soins. Elle est centrée sur la visite à domicile : le déplacement rapide d’un médecin au chevet d’un patient étant le concept fondateur de SOS MÉDECINS. Des centres de consultation SOS MÉDECINS ont vu le jour depuis quelques années pour pallier les problèmes de démographie médicale et l’augmentation de demandes d’intervention de leurs médecins.

Adresse : SOS MÉDECINS Toulouse 24 Rue Arnaud Vidal · 05 61 33 00 00



Horaires : Ouvert 24h/24 3624

Téléphone : 05 61 33 00 00 À lire aussi Tout savoir sur la cellulite chez l'homme

Visites à domicile 24/24 … En l’absence de votre médecin traitant ou dans le cadre de l’urgence.

Lors de votre appel à SOS MÉDECINS TOULOUSE au 3624

Pour répondre dans les meilleures conditions à votre demande, pensez à communiquer à Sos Médecins les renseignements suivants.

Numéro de téléphone où on peut vous joindre fixe et portable

Nom et prénom du patient

Adresse exacte du lieu de visite avec code d’accès, bâtiment, étage, numéro de porte

Motif d’appel et âge du patient

Le 39 66 est un numéro pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir de 20h), le week-end et les jours fériés partout dans l’ex-région Midi-Pyrénées (Occitanie Ouest).

39 66 « Allo docteur » ? Le numéro ne fonctionne que si vous appelez d’Occitanie (depuis l’ex-région Midi-Pyrénées) et de Toulouse donc. Vous êtes malade et le cabinet médical de votre médecin traitant est fermé (les soirs entre 20h et 8h, les week-ends et jours fériés), pas de panique ! Pour éviter tout déplacement inutile, notamment aux urgences hospitalières, ayez le bon réflexe de téléphoner au 39 66 « Allo docteur » où un médecin généraliste libéral de garde, en coordination avec les médecins urgentistes du SAMU (centre 15), vous écoutera et évaluera la situation pour vous apporter une réponse médicale adaptée à votre besoin : Un conseil médical,

Un rendez-vous avec un médecin de garde,

Une orientation vers un service d’urgence,

L’envoi d’une ordonnance à une pharmacie de garde pour vous éviter une rupture de traitement

Pharmacies de garde à Toulouse

Une pharmacie est ouverte la nuit

Pharmacie de nuit

70-76 allées Jean-Jaurès (entrée par la rue Arnaud-Vidal)

Tél. 05 61 62 38 05

de 20h à 8h

Pharmacie de garde 3237 (0,34€/mn) ou site internet 3237.fr

Les hôpitaux de Toulouse

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Hôpital

2 Rue Charles Viguerie · 05 61 77 22 33

Hôpital Rangueil

Hôpital

1 Av. du Professeur Jean Poulhès · 05 61 77 22 33

Ouvert 24h/24

Hôpital Larrey

Hôpital

24 Chem. de Pouvourville · 05 61 77 22 33

Ouvert 24h/24

Vidéo SAMU 31 et Centre 15