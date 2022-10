Urgence médicale à Paris – Urgence et Numéros utiles

Urgence médicale à Paris

La place du médecin traitant est redéfinie par la création du parcours de soins. Le médecin généraliste assure le premier niveau de recours aux soins. Il peut être aussi confronté en cas de surcharge des urgences aux « urgences médicales » et aux « patients urgents ». Celles ci représentent plus de 10% des consultations et visites.

Le rôle du médecin traitant est de coordonner la prise en charge du patient. Il peut orienter le patient vers les professionnels de la santé et/ou des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui assurent la prise en charge. Il est le pivot de la coordination des soins, mais aussi de l’accès au dossier médical partagé (DMP) et aux données médicales.

Les missions de prévention, d’éducation pour la santé, de dépistage et d’éducation thérapeutique sont aussi du ressort du médecin traitant.

Les « Urgences médicales » concernent des cas d’urgence vitale, mais aussi les patients ayant un diagnostic difficile à réaliser.

L’urgence médicale peut être :

Urgence vitale : si elle met en jeu le pronostic vital Vraie urgence : si elle n’engage pas le pronostic vital mais nécessite des soins rapides

A Paris des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale.

Seul un médecin peut diagnostiquer, s’il y a ou non Urgence, mais vous pouvez protéger votre famille en reconnaissant certains symptômes rapidement.

L’urgence médicale à Paris est assurée par la permanence des soins. Vous pouvez avoir besoin d’un avis médical de façon urgente, en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux, c’est-à-dire à partir de 20h et jusqu’à 8h du matin, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés. Consulter un médecin en urgence en l’absence de son médecin traitant est bien sûr possible à Paris.

Les symptômes d’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Accès aux soins Paris : adoptez les bons réflexes !

De nombreux services d’urgence autour de Paris connaissent une activité très soutenue. Les patients sont incités à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences, afin de désengorger ces services. Ne vous rendez-pas dans un service d’accueil des urgences (SAU) sans avoir téléphoné. La permanence des soins à Paris est organisée par le Préfet de police. Des conventions entre les organisations participantes et le SAMU en règlent le fonctionnement.

Urgences Médicales de Paris

Créées en 1973, les Urgences Médicales de Paris répondent à 200.000 appels et effectuent 90.000 visites par an, tous les jours de l’année, y compris les week-end et les jours fériés à Paris intra-muros uniquement.

Les urgences médicales de Paris (UMP) composées de 42 médecins associés proposent des services de Médecine d’urgence Pédiatrie – Médecine générale. Les UMP proposent un service de télé-consultation mais aussi des visites à domicile.

Pour joindre les Urgences Médicales de Paris il faut appeler le plateau de régulation des UMP au 01 53 94 94 94, une permanence de soins au chevet des patients 24h/24 & 7j/7 365 jours par an est assurée.

La permanence de la garde médicale de Paris GMP

Appelez la permanence de la garde médicale de Paris (GMP) 01 42 72 88 88. Vous serez orienté(e) vers une maison médicale de garde ou vers le cabinet ouvert* le plus proche de chez vous.

Les maisons médicales de garde à Paris :

Les maisons médicales de garde (MMG) accueillent les patients pour des consultations de soins non programmés, pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux dans 5 arrondissements parisiens : Paris 12 – Paris 13 – Paris 14 – Paris 19 – Paris 20

À lire aussi Bijoux tendance printemps-été : Top des nouveautés Tarifs conventionnés pour une consultation en urgence médicale à Paris à une maison médicale de garde Consultation de permanence de soins 44,06 € Majoration enfant 0-6 ans 5 € Consultation régulée par le centre 15 51,50 € Consultation de nuit, après 20h 60 €

Tiers payant 13,22 € 1,50 € 15,45 € 18 €

MMG 12 : 18 rue du sergent Bauchat, 75012 Paris dans l’hôpital des Diaconnesses 01 44 74 10 10 MMG 13 : 5 rue Ponscarme, 75013 Paris dans le centre de la Croix-rouge 01 45 83 12 80 MMG 14 : 185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris dans l’hôpital Saint-Joseph (bâtiment de l’hôpital Bellan) 09 75 41 55 28 MMG 19 : 9-21 sente des dorées, 75019 Paris dans l’hôpital Jean Jaurès MMG 20 : Hôpital Tenon – 4 rue de la Chine 75020 Paris Bâtiment Grégoire – 3ème étage 01 56 01 70 60

Les horaires des maisons médicales de garde à Paris

MMG 12 Samedi 14h-20h, Dimanche et jours fériés 9h-20h – MMG 13 Samedi 14h-20h, Dimanche et jours fériés 9h-20h – MMG 14 Samedi 14h-20h, Dimanche et jours fériés 9h-20h – MMG 19 Soirs de semaine de 20h-0h, Samedi 14h-20h, Dimanche et jours fériés 9h-20h – MMG 20 Soirs de semaine de 20h-0h, Samedi 19h- 0h, Dimanche et jours fériés 12h-24h –

SOS médecins

Centre médical Paris 13 85, boulevard du Port Royal 75013 PARIS

Centre médical Paris 17 2, rue Francis Garnier 75017 PARIS

Centre médical Paris 19 128, boulevard MacDonald 75019 PARIS

Horaires d’accueil Du lundi au vendredi : 9h/23h

Le samedi : 13h30/23h

Dimanches et jours fériés : 9h/23h

Sur rendez-vous en téléphonant au 01 47 07 77 77 ou au 36 24.

Visites à domicile Appelez l’une des organisations de médecins d’urgence effectuant des visites à domicile à Paris : SOS médecins (24h/24) : 3624 ( service 0,15€/min + prix appel )ou 01 47 07 77 77

Urgences médicales de Paris (24h/24) : 01 53 94 94 94

Garde médicale de Paris (horaires PDS) : 01 42 72 88 88 En cas de doute, si vous souhaitez un conseil médical ou si vous avez besoin d’être orienté, faites le 15. Téléconsultation Ce mode de rendez- vous évite un déplacement et vous permet de trouver des créneaux rapidement. La téléconsultation se passe comme une consultation classique en cabinet, avec une prescription médicale et une ordonnance en ligne au besoin.

Centre anti-poison 01 40 05 48 48 À lire aussi Est-ce que la puff sans nicotine est dangereuse ? Les centres antipoison sont des services médicaux situés dans des hôpitaux universitaires Français. Des médecins, pharmaciens et infirmiers assurent une assistance permanente téléphonique gratuite. Tous les appels aux centres antipoison sont enregistrés. Les dossiers médicaux sont strictement confidentiels. Que faire en cas d’intoxication ? Ne donnez pas à boire. Ne faites pas vomir la victime. Le lait n’est pas un antipoison Appelez le centre antipoison. Si la personne ne respire pas ou n’est pas consciente, appelez le SAMU (15). N’attendez pas que les symptômes de l’intoxication apparaissent

Les pharmacies de Garde à Paris

Mon Pharmacien (monpharmacien-idf.fr) est le fruit d’une collaboration entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens Île-de-France.

Le site internet monpharmacien-idf.fr et l’application reflètent leur engagement et celui des syndicats de pharmaciens à garantir une information fiable et accessible à tous les Franciliens sur la permanence des pharmacies ouvertes et en particulier les pharmacies de garde .

Urgences dentaires à Paris Si votre dentiste à Paris est indisponible et que votre cas est une urgence avérée, vous pouvez appeler le service SOS Dentaire à Paris au 01 43 37 51 00 ou 01 43 36 36 00 Service d’urgence sur place sur rendez-vous le jour même :

87, boulevard du Port-Royal

75013 Paris

Numéro d’urgences à connaitre à Paris À Paris comme partout en France, il y a 3 numéros d’urgence à connaître pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation. Quand vous appelez, il est important d’indiquer : Qui vous êtes

Où vous êtes

Pourquoi vous appelez N° Qui Pourquoi 15 Samu Urgence médicale 17 Police secours ou Gendarmerie Signaler une infraction 18 Pompiers Situation de péril ou accident concernant des biens ou des personnes Le Samu (Service d’aide médicale urgente) et les sapeurs pompiers sont des services de secours médicaux. Le premier a une mission de secours et le second une mission d’assistance aux personnes.

Voir aussi

Urgence médicale à Nantes

Vidéo sur le Samu de Paris

Urgence vitale ou doute – Faire le 15 Service d’Aide Médicale d’Urgence