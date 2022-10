Urgence médicale à Strasbourg – numéros et conseils utiles

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Le Grand Est, Alsace, conseils et numéros utiles en cas d'urgence médicale à Strasbourg

Que vous soyez à Strasbourg préfecture du Bas-Rhin et de la région Grand Est, capitale de la région historique d’Alsace, en vacances ou pour travail vous pouvez avoir besoin des numéros utiles en cas d’urgence médiale.

Une urgence médicale à Strasbourg ? Nous vous détaillons ci-après les numéros utiles liés à la santé dans cette « capitale européenne »

Vous avez besoin de consulter un médecin rapidement. 4 numéros à retenir

l’ASUM au 03.88.36.36.36 SOS-Médecins au 03.88.75.75.75 un médecin de garde au 116 117 le SAMU au 15.

Si vous avez un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture habituelle des cabinets médicaux, ne vous déplacez pas directement aux urgences : appelez en priorité votre médecin traitant.

J’appelle en priorité mon médecin traitant Si je n’en ai pas, je contacte le 116 117 J’appelle le 15 avant de me déplacer aux urgences. Un médecin pourra vous apporter des conseils et vous orienter vers la meilleure prise en charge.

Vous trouverez ci-dessous les lieux de consultation ouverts en journée et en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux.

L’ ASSUM 67 est une association loi 1901 qui, depuis 1995, fédère les association des médecins de garde du Grand Est. Parmi celles ci, les associations de type SOS, les Maisons Médicales ou les urgences des cliniques du département. Le Conseil de l’Ordre des Médecins en est Membre d’Honneur.

L’ ASSUM 67 assure la Régulation médicale libérale du CENTRE 15 au SAMU 6 7, 24 heures sur 24 les médecins régulateurs libéraux répondent aux appels concernant à priori la Médecine Générale et choisissent un moyen adapté à chaque appel : cela peut être un Conseil, l’envoi d’un médecin à domicile, d’une ambulance privée, d’un véhicule de pompiers ou d’une équipe de réanimation hospitalière ( SMUR ).

Cette liste, en constante évolution, est constituée des association de médecins adhérentes de l’ ASSUM 67, en fait la totalité des associations de gardes. Certains médecins de montagne ou de vallées effectuent également la mission de PDSA tout au long de l’année sans appartenir aux associations de garde : leurs numéros sont alors publiés par le journal.

Pour Strasbourg voir le site internet http://assum67.fr/

C’est quoi une urgence médicale ?

Notre état de santé inquiète. Au moindre soucis nous avons tendance à y voir une urgence médicale. « faire le tri entre l’urgence vitale et l’urgence relative », Il est vrai que notre perception de l’urgence médicale diffère selon que l’on soit médecin ou patient. Si la définition de l’urgence médicale ne pose pas de problème chacun pressentant qu’il s’agit d’une véritable urgence car la vie est en danger, qu’en est-il de l’urgence médicale ? Pour simplifier l’urgence médicale nécessite des soins urgents avec un médecin.

De très nombreux passages aux Urgences à Strasbourg relèvent d’une prise en charge par les médecins généralistes. Ce recours inapproprié aux Urgences entraîne un engorgement des services. Selon les estimations, 70% des appels passés au 15 la nuit et le week-end relévent de la médecine générale.

Si vous devez consultez rapidement en urgence à Strasbourg pensez Sos Médecin Strasbourg qui pourra effectuer une consultation à domicile. Hors médecin traitant vous vous tournerez alors vers les maisons médicales.



Les urgences médicales à Strasbourg

Vous avez besoin d’un médecin en urgence En priorité, vous pouvez appeler : En semaine : votre médecin traitant

votre médecin traitant Les soirs, week-ends et jours fériés : une maison médicale de garde

Vous serez orienté vers la structure de garde la plus proche de votre domicile.

une maison médicale de garde Vous serez orienté vers la structure de garde la plus proche de votre domicile. 24h/24 : SOS Médecins au 3624 (0.12€/mn) Si nécessaire, pour joindre les services d’urgence : Composez le 15

ou le 112 depuis un portable

ou le 114 (numéro d’appel d’urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler, par fax ou SMS)

Les symptômes de l’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



Service d’Accès aux Soins

Au SAMU 67 la régulation médicale est organisée de la manière suivante : Le ministère des Solidarités et de la Santé a retenu 22 sites pilotes pour expérimenter le Service d’Accès aux Soins (SAS) comme mesure du Pacte de refondation des urgences dans le cadre du Ségur de la Santé. En Grand Est, le site Mosellan fait partie des dossiers retenus.

Le Service d’Accès aux Soins (SAS) représente un nouveau modèle de prise en charge des patients. Son objectif est d’orienter les usagers de la santé dans leur parcours et répondre à la demande de soins – programmés ou non, urgents voire vitaux – partout et à tout heure, grâce à une chaîne de soins lisible, organisée et coordonnée entre les professionnels d’un même territoire.

Le SAS est fondé sur un partenariat ville/hôpital associant les médecins libéraux et les urgentistes du Samu.

3 numéros permettent aujourd’hui de joindre le SAS par téléphone :

15

112

116 117

Cette équipe assure ainsi 24h/24 la réponse aux appels d’urgence médicale et leur suivi.

Au SAMU 67, la médecine libérale est partie prenante dans la prise en charge des urgences et ce depuis la création du Centre 15.

L’Association des Services de Santé et d’Urgence Médicale du Grand Est (ASSUM 67), est le partenaire libéral du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Strasbourg pour la régulation des appels du Centre 15 (ou CRRA) des Alpes-Maritimes.

L’ASSUM 67 est une association, loi de 1901, créée en 1988 à l’initiative des syndicats de médecins libéraux et du Conseil de l’Ordre des Médecins (COM) du Grand Est.

C’est une innovation unique en France : le CHR Metz-Thionville et la société Exos lancent « My 15 », une application gratuite qui vous relie directement au Samu 67. L’application My15 d’EXOS vous permet de transmettre instantanément au SAMU Centre 15 votre position exacte et les informations indispensables au traitement de votre demande lors d’un appel d’urgence depuis votre mobile en France.

Si le Centre 15 du département depuis lequel vous appelez est équipé du logiciel de régulation eRM d’EXOS, l’application My15 transmettra instantanément lors de l’appel les informations que vous aurez pré renseignées (données personnelles : Date de naissance, poids, sexe et données de santé importantes à connaitre : Allergies, traitements et maladies chroniques) ainsi que votre géolocalisation précise, faisant ainsi gagner un temps précieux au SAMU.

Depuis 2012, le SAMU 67 est une structure hospitalière d’organisation globale de prise en charge et de prévention des situations d’urgences individuelles et collectives. Il est organisé en plusieurs unités coordonnées entre elles.

Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Strasbourg ?

Urgence médicale à Strasbourg

Urgence médicale quel numéro appeler ? A Strasbourg des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale. Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. Deux numéros à retenir celui de Sos Médecin à Strasbourg au 36 24 et le 116 117 pour accès au Service d’Accès aux Soins



Consultation avec un médecin de garde à Strasbourg

Pour trouver un médecin de garde dans le département, plutôt que de faire le 15, il existe 4 numéros dédiés.:

SOS Médecins: 36 24 ou 03 88 75 75 75

ASUM 67: 03 88 36 36 36

Permanence: 03 69 55 3 333

116 117

SOS Médecins Strasbourg

SOS MÉDECINS Strasbourg 67 est une association de la fédération SOS MÉDECINS FRANCE. La fédération fédère 63 associations autour d’un objectif commun : le développement d’un réseau de permanence de soins en France dans un esprit de coopération et de service à la population. SOS Médecins Strasbourg propose des consultations dans 3 centres et des visites à domicile 24 h/24. Les médecins interviennent pour tous les problèmes de santé requérant des soins de base.

L’association SOS Médecins Nice regroupe des médecins libéraux, activité 24h/24, 7 jours /7 et réalise 400 actes par jour en moyenne. L’activité des médecins concerne aussi bien l’aide médicale urgente, hors urgences vitales, que les actes de médecine générale courante nécessités par la permanence de soins. Elle est centrée sur la visite à domicile : le déplacement rapide d’un médecin au chevet d’un patient étant le concept fondateur de SOS MÉDECINS. Des centres de consultation SOS MÉDECINS ont vu le jour depuis quelques années pour pallier les problèmes de démographie médicale et l’augmentation de demandes d’intervention de leurs médecins.

SOS MÉDECINS Strasbourg 98 Rue de Hochfelden 67200 Strasbourg Téléphone national : 36 24 (0.15 € / min)

Téléphone local : 03 88 75 75 75 À lire aussi Qu'est-ce que la cellulite fibreuse ? 1/ Centre de consultation SOS médecins Strasbourg Nord

98 rue de Hochfelden

67200 Strasbourg 2/ Centre de consultation SOS médecins Strasbourg Sud

21b avenue du Neuhof

67100 Strasbourg 3/ Centre de consultation SOS médecins Haguenau

1 rue du Colonel Paulus

67500 Haguenau 3624

Téléphone national : 36 24 (0.15 € / min)

Téléphone local : 03 88 75 75 75

Visites à domicile 24/24 … En l’absence de votre médecin traitant ou dans le cadre de l’urgence.

Lors de votre appel à SOS MÉDECINS Strasbourg au 3624

Pour répondre dans les meilleures conditions à votre demande, pensez à communiquer à Sos Médecins les renseignements suivants.

Numéro de téléphone où on peut vous joindre fixe et portable

Nom et prénom du patient

Adresse exacte du lieu de visite avec code d’accès, bâtiment, étage, numéro de porte

Motif d’appel et âge du patient

Cabinets et maison médicale à Strasbourg

Dans le cadre du renforcement des liens ville-hôpital, une maison médicale de garde, portée par SOS Médecins, a ouvert au sein du nouvel hôpital civil (NHC) du CHRU de Strasbourg.

Elle assure une permanence de soins au centre-ville les vendredis soirs de 19h à 0h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 12h à 20h.

Les patients y auront accès sur rendez-vous uniquement après avoir contacté le 116-117 (en permanence des soins), SOS Médecins ou le centre 15 – SAMU 67.

Vous pouvez obtenir les coordonnées de la maison médicale en joignant Assum 67 (disponibles 24h sur 24 en étroit lien avec la Permanence des Soins Ambulatoire et le SAMU centre 15.) ou directement sur Doctolib https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/constantin-sima

Pharmacies de garde à Strasbourg

La Chambre Syndicale des Pharmaciens du Bas-Rhin vous invite à consulter le site Resogardes (3237.fr)

ou à appeler le 3237 (0.35€/min) pour connaitre la Pharmacie de garde la plus proche de vous 24h/24

Leur site http://www.pharma67.fr/gardes.php vous communique les pharmacies de garde du Bas-Rhin à titre indicatif. Seules les informations communiquées par Resogardes(3237.fr) doivent être considérées comme vérifiées et fiables

Pharmacie de garde 3237 (0,34€/mn) ou site internet 3237.fr

Les 2 hôpitaux de Strasbourg

Urgences du Nouvel Hôpital Civil

1 place de l’hôpital (Accès par la rue Koeberlé)

67000 Strasbourg

Tel: 03 69 55 05 61

Les urgences de l’hôpital de Hautepierre

Avenue Molière

67000 Strasbourg

Tel: 03 88 12 70 17

Urgences Dentaires

Il faut composer le 15 Pour être mis en relation avec un chirurgien-dentiste régulateur, par le SAMU Centre 15, qui vous conseillera et vous donnera un rendez-vous en cabinet de garde si besoin.

Vidéo Le Samu de Strasbourg

Nous vous emmenons en immersion au sein du Samu de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Le Samu 67 est l’un des plus actifs de France, avec plus de 8 000 interventions par an. Les soignants doivent s’adapter à toutes les situations

