Urgence médicale à Lille – adresses et numéros de téléphone utile

Une urgence médicale en Haut de France dans le département du Nord et plus particulièrement à Lille ? Nous vous détaillons ci-après les numéros utiles liés à la santé à Lille et plus précisément en cas d’urgence médicale à Lille la « Capitale des Flandres »



Vous habitez dans le département du Nord (y compris Lille et Roubaix) et vous avez besoin de consulter un médecin rapidement.

3 numéros à retenir celui de SOS Médecin 3624 , celui du médecin de garde 03 20 33 20 33 et le 15 en cas de doute.



Si vous avez un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture habituelle des cabinets médicaux, ne vous déplacez pas directement aux urgences : appelez en priorité votre médecin traitant.

J’appelle en priorité mon médecin traitant Si je n’en ai pas, je consulte la rubrique « Besoin de soins immédiats ? » pour consulter un médecin J’appelle le 15 avant de me déplacer aux urgences. Un médecin pourra vous apporter des conseils et vous orienter vers la meilleure prise en charge.

Vous trouverez ci-dessous les lieux de consultation ouverts en journée et en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux.

Des malades refoulés, et des admissions limitées aux urgences vitales : le tri des patients est une réponse parfois brutale à la crise des hôpitaux. Partant du constat qu’entre 30 et 40% des patients accueillis aux urgences pourraient être pris en charge sans risque pour leur santé dans un cabinet, une maison ou un centre de santé, l’objectif est de créer un nouveau service d’accès aux soins : le SAS.

En 2021, le SAS du SAMU lillois a permis de gérer plus de 200 000 appels.

Il doit permettre d’apporter une réponse à tous les patients, dans un délai de 48h maximum, 7j/7, 24h/24, qu’il s’agisse des demandes de soins urgents ou des demandes de soins non programmés * en cas d’indisponibilité du médecin traitant.

Sur l’année 2021, 22 sites pilotes ont été sélectionnés au niveau national pour tester cette organisation. Dans les Hauts-de-France, deux territoires lancent le dispositif : le Nord (59) et la Somme (80).

Au CHU Lille, le 15 oriente déjà des patients vers des médecins de ville, afin de désengorger les urgences.

À Lille (Nord), une partie des personnes qui appellent le 15 sont réorientées. 550 000 appels arrivent ici chaque année, et ne concernent pas toujours des urgences vitales. L’assistant de régulation passe l’appel vers le SAS, le service d’accès aux soins. Un médecin généraliste prend l’appel. Sa prise en charge peut aller du simple conseil à la recherche d’un rendez-vous.

Notre perception de l’urgence médicale diffère selon que l’on soit patient ou médecin. Si tout le monde pressent qu’une urgence vitale est une urgence immédiate car la vie du patient est en danger, qu’en est-il de l’urgence médicale ? L’urgence médicale nécessite des soins urgents et ne doit pas être confondue avec une consultation rapide ou la situation qui révèle d’un simple rendez-vous médical.

De très nombreux passages aux Urgences du Nord relèvent d’une prise en charge par les médecins généralistes. Ce recours inapproprié aux Urgences entraîne un engorgement des services.

Si vous devez consultez rapidement en urgence à Lille métropole pensez Sos Médecin Lille qui pourra effectuer une consultation à domicile. Hors médecin traitant vous vous tournerez alors vers l’unique maison médicale.



Les urgences médicales à Lille

Vous avez besoin d’un médecin en urgence En priorité, vous pouvez appeler : En semaine : votre médecin traitant

votre médecin traitant Les soirs, week-ends et jours fériés : Le numéro de régulation 03 20 33 20 33 et avec la mise en place du SAS – Le 15 qui peut vous indiquer où consulter rapidement et vous conseiller. Lorsque l’appel est orienté vers la filière de médecine générale, l’opérateur de soins non programmés (OSNP) poursuit l’analyse de la demande et la qualification de l’appel. Il assure les tâches administratives nécessaires à la régulation médicale, puis peut soit délivrer des informations au patient (par exemple, les coordonnées de la pharmacie de garde), soit orienter l’appel vers un médecin régulateur libéral. Après régulation et sur demande du médecin régulation, l’opérateur de soins non programmés peut procéder à la prise de rendez-vous auprès d’un médecin généraliste de ville. 24h/24 : SOS Médecins Lille Métropole au 3624 (0.12€/mn) Si nécessaire, pour joindre les services d’urgence : Composez le 15

ou le 112 depuis un portable

ou le 114 (numéro d’appel d’urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler, par fax ou SMS)

Les symptômes de l’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



La médecine d’Urgence est une discipline récente, encore en plein essor. Elle s’est progressivement imposée permettant aujourd’hui sa reconnaissance par une spécialité. Elle fait appel à des connaissances pluri-disciplinaires : cardiologie, pneumologie, neurologie, traumatologie, pédiatrie… Un de ses modes d’exercice est la réanimation pré-hospitalière

Au SAMU 59 Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, 5 Av. Oscar Lambret, 59000 Lille la régulation médicale est organisée de la manière suivante :

3 à 4 médecins régulateurs 24h/24 : deux médecins urgentistes praticiens hospitaliers ; un à deux médecins libéraux selon l’heure ;

5 permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 8h00 à 20h00, 6 le week-end ;

4 permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 20h00 à 8h00.

Cette équipe assure ainsi 24h/24 la réponse aux appels d’urgence médicale et leur suivi.

Au SAMU 59, la médecine libérale est partie prenante dans la prise en charge des urgences et ce depuis la création du Centre 15.

Depuis 2012, le SAMU 59 est une structure hospitalière d’organisation globale de prise en charge et de prévention des situations d’urgences individuelles et collectives. Il est organisé en plusieurs unités coordonnées entre elles.

Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Lille ?

Urgence médicale à Lille

Urgence médicale quel numéro appeler ? A Lille des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale. Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer.

Trois numéros d’urgence médical à retenir

Sos Médecin à Lille au 36 24 le médecin de garde 03 20 33 20 33 le 15 pour le Service d’Accès aux Soins

Consultation avec un médecin de garde à Lille

Beaucoup de cabinets médicaux sont fermés la nuit, les week-ends et jours fériés. Dans de nombreuses villes pour assurer la permanence des soins sur la métropole des cabinets médicaux et des maisons médicales permettent de consulter pour des soin urgents . le soir et le week-end, les patients sont invités à contacter le médecin de garde : via le 15 dans l’Aisne, l’Oise et la Somme ; le 03.21.71.33.33 dans le Pas-de-Calais et le 03.20.33.20.33 dans le Nord Quand on compose le « 15 », c’est – en théorie – pour une urgence médicale. Dans le Nord, l’appel aboutit à la salle de régulation du SAMU 59, au CHRU de Lille. Un permanencier auxiliaire de régulation médicale (PARM) décroche, prend vite les premiers renseignements (adresse, nom, motif de l’appel), et transmet l’appel à un médecin régulateur, tout en envoyant déjà les pompiers et une équipe SMUR en cas d’urgence vitale. Les secours sont en route avant la fin de la conversation. Le système est conçu pour aller très vite. Trouver un médecin de garde à Lille et alentours – Vous pouvez consulter le site internet « Doctolib » en recherchant « médecin généraliste à Lille » et une liste des différents médecins présents dans la métropole lilloise va apparaître. Un calendrier des disponibilités est affiché en face de chaque médecin, il restera peut-être des créneaux libres suite à un désistement pour une prise de rendez-vous rapide. Le numéro du médecin de garde du département du Nord est un numéro d’appel unique : 03 20 33 20 33 celui de la régulation. Pour information il s’agit de celui de la maison médicale de garde de Roubaix 31 rue de Barbieux (au rez-de-chaussée du Centre Lagache) au Centre Hospitalier de Roubaix (Centre Julien Lagache) mais il est bien dédié à l’ensemble du département du Nord.

SOS Médecins Lille

SOS MÉDECINS Lille Métropole est une association de la fédération SOS MÉDECINS FRANCE. La fédération fédère 63 associations autour d’un objectif commun : le développement d’un réseau de permanence de soins en France dans un esprit de coopération et de service à la population.

SOS Médecins Lille Métropole est une association de 21 médecins libéraux assurant, 24h/24 et 365j/an, la prise en charge des urgences non vitales et la permanence de soins sur l’agglomération lilloise.

33 villes couvertes par SOS Médecins Lille Métropole, soit environ 560 000 personnes.

La structure est, depuis sa création, entièrement autofinancée. Son fonctionnement repose sur la cotisation des médecins de l’association, sans aucune subvention publique.

Au-delà de la permanence des soins, SOS Médecins Lille collabore avec de nombreux partenaires institutionnels : CHRU, maisons de retraite, mairies, police, gendarmerie, Institut de veille sanitaire.

Adresse 3 avenue Louise Michel

Métro Porte de Douai

59000 LILLE

Ouvert 24h/24 3624

Téléphone national : 36 24 (0.15 € / min)

Téléphone local : 0 826 46 91 91

Visites à domicile 24/24 … En l’absence de votre médecin traitant ou dans le cadre de l’urgence.

Lors de votre appel à SOS MÉDECINS Lille au 3624

Pour répondre dans les meilleures conditions à votre demande, pensez à communiquer à Sos Médecins les renseignements suivants.

Numéro de téléphone où on peut vous joindre fixe et portable

Nom et prénom du patient

Adresse exacte du lieu de visite avec code d’accès, bâtiment, étage, numéro de porte

Motif d’appel et âge du patient

Maison médicale à Lille

Il n’y a qu’une seule maison médicale à Lille. La maison médicale de garde est gérée par des médecins généralistes de la Métropole Lilloise et vous accueille en dehors des heures d’ouverture de votre cabinet médical habituel, soit des soins de première nécessité, les soirs et week-ends.

Adresse 24 boulevard de Belfort 59000 Lille Contact 03 20 877 433

Métro : ligne 2 – Arrêt Porte de Valenciennes HorairesLundi : 20h-minuit

mardi : 20h-minuit

mercredi : 20h-minuit

jeudi : 20h-minuit

Vendredi : 20h-minuit

Samedi : 8h-minuit

Dimanche : 8h-minuitSite http://mmglille.org/

Pharmacies de garde à Lille

Une pharmacie est ouverte 24/24 7j/7

Grande Pharmacie des Halles

Vous cherchez une pharmacie ouverte maintenant ? La pharmacie est située en plein cœur de Lille, proche de l’hyper-centre et des transports en commun. 99 rue Solferino 59000 Lille 03 20 54 02 74

Le service Pharmacie de garde 3237 (0,34€/mn) ou site internet 3237.fr indique que le département du Nord n’est pas encore couvert par le dispositif Résogarde. Les services d’astreinte sont réglées par les organisations représentatives de la profession dans le département (article L5125-22 du code de la santé publique).

Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d’urgence mis en place.

servigardes.fr

Le site internet https://www.servigardes.fr/ permet de rechercher la ville de Lille selon les quartiers et propose la pharmacie de garde, gratuit sur internet et payant par audiotel.

En recherchant aujourd’hui j’ai comme réponse Le service de garde est assuré jusqu’à 9h00 par

La pharmacie PIN ET SANTERNE – 9 RUE SAINT SAUVEUR – LILLE – Tel : 0320527480 Vous pouvez vous rendre directement à la pharmacie. Il vous suffira de sonner pour être reçu.

Les hôpitaux de Lille

En cas d’urgence vitale, les services d’urgences du CHU de Lille sont organisés en fonction du type de soins nécessaires :

Hôpital Salengro

Rue Emile Laine

59000 Lille Urgences adultes et enfants

Hôpital Jeanne de Flandre

Avenue Eugène Avinée

59000 Lille Urgences gynécologiques

Institut Coeur-Poumon Boulevard du Pr Jules Leclerc

59000 Lille Urgences cardiologiques

Hôpital Huriez Rue Michel Polonowski

59000 Lille Urgences ophtalmologiques

Urgences Dentaires

Service d’Odontologie Caumartin du CHU de Lille :

Place de Verdun

59000 Lille

Tel : 03 20 44 43 55

Centre Anti-Poisons de Lille (au CHU de Lille)

Tél : 03 20 44 44 44

Vidéo Le Samu de Lille

Vies en urgence – Au cœur du SAMU 59