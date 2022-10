Urgence médicale à Nantes – Les numéros en Loire-Atlantique

Qu’est-ce qu’une urgence médicale ?

Trop de français considèrent les centres 15 comme un secrétariat chargé de leur trouver un médecin de garde. En cette période d’économies de santé la médecine d’urgence a un coût bien plus élevé que celui de la médecine « classique ».

L’urgence médicale n’est pas ce qui « ressenti comme une urgence par le patient (le patient peut légitimement penser que son état nécessite des soins urgents) », et n’est pas non plus une urgence de confort (le patient majore les symptômes pour obtenir des soins dont l’urgence n’est pas justifiée.)

Mobiliser une équipe du SAMU ou du SMUR pour un problème bénin peut coûter la vie à une personne réellement en danger.

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15

Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Nantes ?

Urgence médicale à Nantes

La place du médecin traitant est redéfinie par la création du parcours de soins, le médecin généraliste assure le premier niveau de recours aux soins. Il peut être aussi confronté en cas de surcharge des urgences aux « urgences médicales » et aux « patients urgents » Celles ci représentent plus de 10% des consultations et visites.

L’urgence médicale peut être :

Urgence vitale : si elle met en jeu le pronostic vital Vraie urgence : si elle n’engage pas le pronostic vital mais nécessite des soins rapides

A Nantes des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale.

Seul un médecin peut diagnostiquer, s’il y a ou non Urgence, mais vous pouvez protéger votre famille en reconnaissant certains symptômes rapidement.

Les symptômes d’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Accès aux soins en Loire-Atlantique : adoptez les bons réflexes !

De nombreux services d'urgence de la Région Pays de Loire connaissent depuis quelques jours une activité très soutenue. Alors que les tensions sur les ressources humaines des établissements de santé sont déjà fortes, en raison de la période des congés, et que les équipes accusent une fatigue évidente liée à la crise Covid-19, […] Depuis le 1er juillet 2022, les patients sont incités à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences, afin de désengorger ces services.

[…] les habitants de la région Pays de Loire sont invités à adopter les bons réflexes pour soulager au maximum les services d’urgence.

Le jour en semaine de 8h à 20h

Je contacte en priorité mon médecin traitant ou en cas d’absence un autre cabinet médical

En cas d’urgence vitale seulement, ou de doute j’appelle le 15

Le 116 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout dans les Pays de la Loire pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés.

de 20h à 8h00 en semaine, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les jours fériés

J’ai un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture habituelle des cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences J’appelle le 116 117 pour le médecin de garde à Nantes et Saint Nazaire (conseil, avis médical ou l’orientation) ou le 36 24 pour Sos Médecin (pour une visite ou une consultation) (0.15€/min)

116 117

Le 116 117 est désormais le numéro que vous pouvez composer partout dans les Pays de la Loire pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés. Je reçois des conseils médicaux par téléphone – Je suis informé du lieu où consulter le médecin de garde le plus proche

Je reçois la visite d’un médecin de garde. Je suis pris en charge à l’hôpital.

SOS médecins Nantes

Sur les agglomérations de Nantes et Saint Nazaire.

SOS médecins Nantes est une association de médecins libéraux qui participe à la permanence des soins 24h/24 et 7j/7, en visite ou en consultation. Tél. 02.40.50.30.30

en cas d’urgence vitale ou de doute j’appelle le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes .

Service d’accès aux soins (SAS) à Nantes

Le S@S est un nouveau service médical rendant le système de soins plus lisible et accessible pour le patient. Il a pour but de permettre à tous les citoyens de disposer d’une réponse à sa demande de soins vitaux, urgents et non-programmés.

Au bout du fil, les assistants de régulation médicale (ARM) orientent ensuite l’appel vers un urgentiste un généraliste ou un spécialiste. Il n’y a qu’un seul centre de formation des assistants de régulation médicale en Pays de la Loire. Il est rattaché au CHU d’Angers. Les ARM du Grand Ouest peuvent également être formés à Rennes (Ille-et-Vilaine), Vannes (Morbihan) ou Poitiers (Vienne). Entre cours et stage, la formation dure une année. Elle est accessible après le baccalauréat.

A Nantes le 15 n’est pas réservé que pour une urgence vitale.. L’appel permet d’aiguiller les patients non urgents. Le Samu de Nantes fait partie des 22 services sélectionnés pour expérimenter la mise en place des services d’accès aux soins (SAS), qui non seulement « font de l’aide médicale d’urgence, le job historique du Samu, mais aussi traitent des besoins complémentaires »

En plus des médecins urgentistes le SAS de Nantes comprend des médecins généralistes libéraux, des pédiatres et des dentistes. La psychiatrie devrait être ajoutée en fin d’année 2022 ou au début de 2023. Ces soignants donnent des conseils médicaux, font des consultations en ligne.

L’accès au médecin traitant reste privilégié, tout comme les structures de soins non programmés déjà existantes sur le territoire (comme SOS Médecins à Nantes et Saint-Nazaire par exemple)

« Quels que soient le moment et son lieu d’habitation, le SAS offre une réponse à la demande de soin du patient »

G. Allard, France Assos Santé PD

Expérimentation en Loire-Atlantique pour garantir un accès aux soins partout et à toute heure :

Appeler le SAS en composant le 15, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 :

Le Service d’accès aux soins (SAS) est un nouveau service qui vise à offrir à chaque citoyen une réponse à sa demande de soins vitaux, urgents et non-programmés. Il est expérimenté en Loire-Atlantique depuis le 6 mai 2021. Le SAS repose sur une plateforme digitale sur laquelle les professionnels de santé sont invités à s’inscrire.

Prévu par le Ségur de la Santé et le Pacte de refondation des urgences, le service d’accès aux soins (SAS) est un nouveau service d’orientation de la population dans son parcours de soins. Il doit permettre d’accéder à distance 24H/24 et 7J/7 à un professionnel de santé pouvant fournir un conseil médical, proposer une téléconsultation, orienter selon la situation vers une consultation non programmée en ville, vers un service d’urgence ou déclencher l’intervention d’un SMUR, par exemple.

Le SAS 44 est porté par le SAMU 44 (CHU de Nantes) et des professionnels de santé libéraux (en lien avec l’URPS médecins libéraux) et couvre la totalité du département de la Loire-Atlantique.

A partir du 6 mai 2021, toute personne présente sur le département pourra, lorsqu’elle aura un besoin de soins urgents ou des difficultés à trouver un professionnel de santé disponible pour une prise en charge rapide, appeler le SAS en composant le 15, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 :

J’appelle le 15 via mon téléphone fixe ou mon portable

Un Assistant de Régulation Médicale me répond et ouvre un dossier, évalue la nature de l’appel et me met en relation avec un médecin régulateur ; Celui-ci prend l’appel, m’écoute, me conseille et m’oriente vers la solution adaptée à mon état ou besoin de santé ; Une décision médicale adaptée à mon besoin de santé est mise en œuvre : Conseil médical

Prescription en lien avec la pharmacie

Organisation d’une consultation ou d’une téléconsultation avec un professionnel de santé

Organisation d’une visite à domicile

Envoi d’une ambulance et/ou d’une équipe de réanimation en cas d’urgence médicale

Conçu comme un point d’entrée commun, le SAS 44 assure un décroché et une réponse rapide des appels que ce soit pour une aide médicale urgente, de la médecine générale ou une filière spécialisée. Il s’appuie notamment pour cela sur une plateforme digitale conçue pour pour faciliter le lien entre le SAS et les professionnels de santé.

En lien avec les services de secours, le SAS est fondé sur un partenariat étroit et équilibré entre les médecins de ville et les professionnels de l’urgence hospitalière des SAMU. Il n’a pas vocation à se substituer aux consultations assurées par les médecins traitants et les organisations de soins non programmés existantes sur les territoires. Il s’ajoute à l’offre de soins existante en remettant le patient au cœur de la médecine de ville en lui évitant un passage inutile aux urgences.

D’abord déployé en Loire-Atlantique, le service sera prochainement disponible en Sarthe, avant de l’être partout en France.

Numéro d’urgences à connaitre à Nantes

À Nantes comme partout en France, il y a 3 numéros d’urgence à connaître pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation.

Quand vous appelez, il est important d’indiquer : Qui vous êtes

Où vous êtes

Pourquoi vous appelez

N° Qui Pourquoi 15 Samu Urgence médicale 17 Police secours ou Gendarmerie Signaler une infraction 18 Pompiers Situation de péril ou accident concernant des biens ou des personnes

Les numéros d’urgence pour les communes de Nantes Métropole

Basse-Goulaine (44115), Bouaye (44830), Bouguenais (44340), Brains (44830), Carquefou (44470), La Chapelle-sur-Erdre (44240), Couëron (44220), Indre (44620), Mauves-sur-Loire (44470), La Montagne (44620), Nantes (44000), Orvault (44700), Le Pellerin (44640), Rezé (44400), Saint-Aignan-Grandlieu (44860), Saint-Herblain (44800), Saint-Jean-de-Boiseau (44640), Saint-Léger-les-Vignes (44710), Sainte-Luce-sur-Loire (44980), Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), Sautron (44880), Les Sorinières (44840), Thouaré-sur-Loire (44470), Vertou (44120)

Pompiers : 18

Urgence européenne : 112

Commissariat de Police Central de Nantes : 02 53 46 70 00 Police municipale de Nantes : 02 40 41 99 99