Visa pour le Cameroun : comment faire sa demande en ligne

– Faire sa demande de Visa pour le Cameroun

Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale qui offre de nombreuses possibilités de visites touristiques et d’affaires. On peut notamment citer Manoka la plus grande île du Cameroun. Située à 35 minutes au large du petit port de pêche de Youpwé, près de Douala, dans la région du Littoral et le département du Wouri, elle constitue la sixième commune d’arrondissement de la Communauté urbaine de Douala et a pour population autochtone les Malimba. Si vous souhaitez vous rendre au Cameroun, vous aurez besoin d’un visa. Les démarches, demande de visas aux guichets peuvent s’effectuer au Consulat Général de la République du Cameroun – 73 Rue d’Auteuil, 75016 Paris France – Téléphone : 01 46 51 89 00. Plus pratique il est possible de faire une demande de visa en ligne, ce qui rend le processus beaucoup plus simple. Le « VISA » d’entrée au Cameroun est une vignette assortie des trois couleurs principales. Celle-ci est apposée sur votre passeport valide. Le visa est exclusivement délivrée par le Consulat Général du Cameroun en France. Peu importe votre pays d’origine, la durée de validité du visa camerounais est fixée à 30 jours. En vue de faciliter la demande de visa camerounais aux voyageurs, une plateforme a été créée à cet effet. Voici la procédure à suivre pour faire une demande du document tenant lieu d’autorisation d’entrée, de séjour et de circulation temporaire en territoire camerounais . Pour obtenir le visa d’entrée la demande doit être effectuée auprès du consulat Général de la République du Cameroun en France ou auprès d’un service tiers qui se chargera des formalités pour vous. À lire aussi Les croisières en Antarctique : un budget à prévoir Un carnet de vaccination peut vous être demandé lors de votre entrée sur le territoire Camerounais. Pensez aux vaccins recommandés notamment Hépatite A et B, Fièvre jaune , Typhoïde et rage. Les différents visas 3 visas différents peuvent être délivrés . Le visa diplomatique (réservé aux diplomates) Le visa de courtoisie (réservé à certains cadres) Le visa ordinaire exigible pour tous les étrangers désirant se rendre au Cameroun Le visa ordinaire – Visas de transit – validité : 1 à 5 jours

– Visas de tourisme – validité : 1 à 30 jours

– Visa temporaire – validité : 1 à 90 jours

– Visa long séjour – validité : 3 à 6 mois Les documents nécessaires documents nécessaires pour obtenir un visa pour le Cameroun 1 – 02 photos d’identité couleur (4X4) identiques et récentes ( Obligatoire )

) 2 – Frais de timbre : 115€ pour les visa temporaires, de transit et de tourisme ; 230€ pour les visas long séjour à verser en espèce au guichet du Consulat Général ( Obligatoire )

) 3 – Passeport en cours de validité de 6 mois au moins ( Obligatoire )

) 4 – Photocopie du billet d’avion valable jusqu’à la destination finale ou tout autre justificatif de continuation du voyage [VISA DE TRANSIT] ( Obligatoire )

) 5 – Un billet d’avion ou un titre de transport aller et retour ou un carnet de passage en douane [TOURISME & TEMPORAIRE] ( Obligatoire )

) 6 – Un billet d’avion ou un titre de transport valable jusqu’au Cameroun [VISA LONG SEJOUR] ( Obligatoire )

) 7 – Un certificat d’hébergement délivré par la personne qui s’engage à héberger le visiteur, revêtu du visa du Maire territorialement compétent, ou une réservation ferme d’hôtel pour la durée envisagée du séjour [VISA TOURISME] ( Obligatoire )

) 8 – Un certificat d’inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l’établissement pour les étudiants. [VISA TEMPORAIRE] ( Facultatif )

) 9 – Un contrat de travail visé par le Ministre du Travail pour les étrangers désireux d’exercer une activité salariée au Cameroun, ou toute autre autorisation d’exercer une profession libérale ou de promouvoir une activité agricole, pastorale, industrielle, artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise. [VISA TEMPORAIRE] ( Facultatif )

) 10 – Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture EDF ou tout autre document portant l’adresse du demandeurde visas) ( Obligatoire )

) 11 – Un justificatif de l’objet de la visite ainsi que des conditions et moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour [VISA TEMPORAIRE] ( Obligatoire )

) 12 – Un visa ou une autorisation ou une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale [VISA DE TRANSIT] ( Obligatoire )

) 13 – Une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national et une lettre de mission de l’employer [VISA TEMPORAIRE] ( Facultatif )

) 14 – Une photocopie de l’acte de naissance ( Obligatoire ) À lire aussi 7 astuces pour payer moins cher sa croisière en Méditerranée

Visa électronique pour le Cameroun

Le Cameroun a décidé, dans une optique de limitation des paiements en cash pour les démarches d’obtention de visas, d’adopter le visa électronique.Le visa électronique entrera donc officiellement en vigueur courant juillet 2022.

« La construction des infrastructures de délivrance des visas biométriques est achevée dans les aéroports internationaux de Yaoundé et Douala, tandis que le déploiement de tout le matériel adéquat pour le nouveau système de prestations consulaires sécurisées dans les Missions diplomatiques, postes consulaires et aéroports internationaux du Cameroun se fera dans les semaines à venir, pour permettre son opérationnalisation courant mois de juillet 2022 », ont fait savoir les autorités camerounaises.

e-Visa camerounais

le Cameroun s’apprête à activer un système de délivrance de visa électronique.

Les voyageurs internationaux qui souhaitent visiter le Cameroun n’auront donc bientôt plus besoin de se déplacer dans une ambassade pour réclamer leur visa, la demande, le suivi, le règlement des frais ainsi que la délivrance du visa s’effectueront sur internet. Formalités, prix, délais, validité…

Le formulaire vous demande des informations classiques et vous vous engagez à n’ accepter aucun emploi rémunéré, à ne pas vous installer définitivement et à quitter le territoire camerounais à l’expiration du visa accordé, sous peine de poursuites prévues par les textes en vigueur au Cameroun.

