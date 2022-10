Urgence médicale à Montpellier – Adresses et numéros de téléphone des urgences

C’est quoi une urgence médicale ?

L’urgence médicale ne doit pas être confondue avec l’urgence vitale qui elle est une urgence absolue. L’urgence vitale est la s ituation où la vie du patient est en danger imminent et où il risque de décéder faute de soins rapides et adaptés.

Une urgence médicale à Montpellier peut-être une urgence vitale ou une vraie urgence. L’urgence médicale est la situation dans laquelle le patient doit consulter rapidement.



Les urgences médicales à Montpellier

Chaque jour, les services d’Urgences du CHU de Montpellier prennent en charge en moyenne 340 personnes atteintes d’un traumatisme ou d’une maladie parfois susceptibles de poser un risque immédiat pour leur vie ou leur santé. Si cet afflux important est une des raisons du temps d’attente aux urgences, ce n’est pas la seule.

Chaque année 125 000 personnes passent aux Urgences du CHU de Montpellier dont environ 20% sont hospitalisés, soit dans Unité d’Hospitalisation Courte Durée des urgences soit dans d’autres services. Le service a également la responsabilité du Centre Départemental d’Appels d’Urgence de l’Hérault (472000 appels par an), de l’Unité Sanitaire de la Maison d’Arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone et du Centre d’Enseignement en Soins d’Urgence.

Compte tenu du parcours de soin en hôpital on comprend qu’il convient d’éviter de s’y rendre, et il peut être judicieux d’opter pour d’autres services d’urgence comme Sos Médecin, des cabinets médicaux.

L’urgence médicale peut être : Urgence vitale : Met en jeu le pronostic vital – il faut appeler le 15 Vraie urgence : Nécessite des soins rapides – on peut alors se tourner vers d’autres numéros et service pour se faire prodiguer les soins urgents. De très nombreux passages aux Urgences d’Occitanie relèvent d’une prise en charge par les médecins généralistes. Ce recours inapproprié aux Urgences entraîne un engorgement des services.

Les symptômes de l’urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

On comprend dès lors que trouver un médecin traitant, un cabinet médical, une maison médicale, un hôpital ou une clinique n’est pas si évident dans certaines régions mais heureusement des numéros et des structures sont dédiés aux urgences médicales à Montpellier.

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Marseille ?

Urgence médicale à Montpellier

Pour rappel le médecin généraliste assure le premier niveau de recours aux soins. Il peut être aussi confronté en cas de surcharge des urgences aux « urgences médicales » et aux « patients urgents ». Devant l’engorgement de certains hôpitaux des structures peuvent prendre le relais.

A Montpellier des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale. Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. La réponse médicale aux appels téléphoniques au 39 66, est assurée dans chaque département de l’Occitanie ouest par des médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins urgentistes du SAMU (Centre 15).

Trouver un médecin de garde à Montpellier



Le 39 66 , un numéro pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir de 20h), le week-end et les jours fériés partout en Occitanie Ouest

Les usagers du système de santé peuvent composer, le 39 66 pour trouver un médecin à leur écoute quand les cabinets médicaux sont fermés (le soir à partir de 20h, la nuit, le week-end et les jours fériés).

Ce dispositif est complémentaire du 15, le numéro dédié à toutes les urgences vitales

Ariège 3966 ou 15 Aude 15 Aveyron 3966 ou 15 Gard

SOS médecins 30 15

3624 Haute Garonne

SOS médecins 31 3966 ou 15

05 61 33 00 00 Gers 3966 ou 15 Hérault

SOS médecins 15

04 67 72 22 15 ou 3624 Lot 3966 ou 15 Lozère 08.10.60.46.08 Hautes Pyrénées 3966 ou 15 Pyrénées Orientales

SOS médecins 66 15

08 20 20 41 42 ou 3624 Tarn 3966 ou 15 Tarn et Garonne 3966 ou 15

SOS Médecins Montpellier

Adresse : 158 Avenue de Palavas à Montpellier – Zone d’intervention : Montpellier, Castelnau-Le-Lez et Juvignac



Horaires : Ouvert 24h/24 3624

Téléphone : 04 67 72 22 15 ou 36 24

Visites à domicile 24/24 … En l’absence de votre médecin traitant ou dans le cadre de l’urgence.

Lors de votre appel à SOS MÉDECINS à Montpellier au 3624

Pour répondre dans les meilleures conditions à votre demande, pensez à communiquer à Sos Médecins les renseignements suivants.

Numéro de téléphone où on peut vous joindre fixe et portable

Nom et prénom du patient

Adresse exacte du lieu de visite avec code d’accès, bâtiment, étage, numéro de porte

Motif d’appel et âge du patient

Centre Médical d’Urgence à Montpellier

Clinique clementville – montpellier Établissement de Soins Pluridisciplinaire Établissement de soins

Adresse 25 Rue de Clémentville, 34070 Montpellier

25 Rue de Clémentville, 34070 Montpellier Téléphone 0467067000

Polyclinique saint roch – montpellier Établissement de Soins Pluridisciplinaire Consultation pédiatrique non programmées

Adresse 560 Avenue du Colonel Pavelet, 34070 Montpellier

560 Avenue du Colonel Pavelet, 34070 Montpellier Téléphone 0467612780

Pharmacie de garde à Montpellier Pour connaître la pharmacie de garde composez le 32 37 (0,35 €/min) ou 3237.fr

Permanence des soins dentaires Départements Numéro téléphonique Occitanie Est 15 Occitanie Ouest 3966

SOS Femmes violences conjugales : 3919

Urgences sociales : 115

Chaque jour, les urgences de l’hôpital de Montpellier soignent plus de 300 blessés et patients. Plus de 100000 par an. Ces médecins de l’urgence n’ont qu’une obsession : arriver le plus vite possible sur les lieux. Car ils n’ont souvent que quelques minutes pour faire le bon choix, le choix qui permettra à leur patient d’être rapatrié à l’hôpital et de survivre. –