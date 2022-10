Urgence médicale à Marseille – Les informations utiles

Qu’est-ce qui est considéré comme une urgence médicale ?

Urgence vitale, urgence médicale il n’est pas si facile de savoir ce qu’est une urgence médicale. Il est vrai que chacun interprète différemment la notion d’urgence. Il faut retenir qu’une urgence médicale est la situation dans laquelle le patient à soigner sans délais. Si le patient voit souvent lorsqu’il est malade une urgence, le médecin lui peut y voir qu’un soin pouvant être décalé.

ituation où la vie du patient est en danger imminent et où il risque de décéder faute de soins rapides et adaptés L’urgence médicale ne doit pas être confondue avec l’urgence vitale qui elle est une urgence absolue. L’urgence vitale est la s

En synthétisant

L’urgence médicale peut être : Urgence vitale : si elle met en jeu le pronostic vital – il faut appeler le 15 Vraie urgence : si elle n’engage pas le pronostic vital mais nécessite des soins rapides – on peut alors se tourner vers d’autres numéros et service pour se faire prodiguer les soins urgents.

En France, 1 habitant sur 10 n’a pas de médecin traitant. Pour ne rien arranger, un quart des généralistes a plus de 60 ans. Afin d’éviter que la situation n’empire mécaniquement, le président Emmanuel Macron croit tenir une solution « simple », dévoilée mercredi 26 octobre 2022.

Ne rendez pas les clés de vos cabinets, dit-il aux docteurs sur le départ, jouez les prolongations. S’ils restent, ils pourront cumuler retraite et activité, sans payer de cotisations supplémentaires

Les symptômes d’une urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

On comprend dès lors que trouver un médecin traitant, un cabinet médical, une maison médicale, un hôpital ou une clinique n’est pas si évident dans certaines régions mais heureusement des numéros et des structures sont dédiés aux urgences médicales à Marseille.

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Marseille ?

Urgence médicale à Marseille

Pour rappel le médecin généraliste assure le premier niveau de recours aux soins. Il peut être aussi confronté en cas de surcharge des urgences aux « urgences médicales » et aux « patients urgents ». Devant l’engorgement de certains hôpitaux des structures peuvent prendre le relais.

A Marseille des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale.

SOS Médecins Marseille

Adresse : 23 Rue Capitaine Dessemond, 13007 Marseille



Horaires : Ouvert 24h/24 3624

Téléphone : 04 91 52 91 52 ou 36 24

Consultations : soirées, week-ends et jours fériés, 23, av. Capitaine-Dessemond 13007 Marseille

Lors de votre appel à SOS MÉDECINS Marseille au 3624

Pour répondre dans les meilleures conditions à votre demande, pensez à communiquer à Sos Médecins les renseignements suivants.

Numéro de téléphone où on peut vous joindre fixe et portable

Nom et prénom du patient

Adresse exacte du lieu de visite avec code d’accès, bâtiment, étage, numéro de porte

Motif d’appel et âge du patient

Quel est le prix d’une consultation de SOS Médecins à Marseille Les médecins de SOS MÉDECINS FRANCE sont tous conventionnés (secteur 1) et appliquent les tarifs sans dépassement d’honoraires, sauf conditions particulières.

Les honoraires Un médecin de garde désigne un médecin qui est disponible lorsque le problème médical se pose en dehors des heures normales du médecin traitant. Aussi, à une période précise, le soir ainsi que le week-end ou les jours fériés, il est impératif de contacter les services du médecin de garde. Disponible entre 8h et 20h, il assure une prise en charge continue.

Quel numéro faut-il faire pour être mis en relation avec un médecin de garde à Marseille ?

116 117

En composant le 116 117, le patient est immédiatement mis en relation avec le médecin régulateur. En fonction de la gravité du problème, le médecin oriente le patient vers le médecin de garde, lui recommande de se rendre aux urgences ou, si nécessaire, de contacter le SAMU. Ce numéro, en vigueur depuis 2017, permet aux personnes résidant en France de se connecter aux services médicaux de garde. Si la situation du patient n’est pas urgente, le médecin responsable en fonction de l’adresse de résidence indique au patient quel médecin de la région est disponible pendant l’heure d’appel. Il est alors de la responsabilité du patient de noter le numéro et l’adresse pour prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

Centre Médical d’Urgence à Marseille

Je me rends sur le site de l’ARS Paca pour trouver une consultation médicale. Cette carte recense les centres de santé et maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) proposant des consultations de soins non programmés, des maisons médicales de gardes, des centres de soins non programmés et, par exception, des cabinets pluriprofessionnels ayant organisé une offre identifiable de soins non programmés les soirs et/ou les week-ends.

J’ai effectué une recherche pour Marseille – Plus de 23 résultats – https://www.sante.fr/recherche/trouver/Soins%20non%20programm%C3%A9s%20PACA/Marseille

Maison de santé pluriprofessionnelle Malpassé

Adresse 13 Rue Raymonde Martin, 13013 Marseille Maison de santé pluriprofessionnelle Gare l’Estaque

Adresse 2 Avenue de la Gare, 13016 Marseille Maison de santé pluriprofessionnelle

Adresse Avenue Francois Mignet, 13013 Marseille Maison de santé pluriprofessionnelle de Plan de Cuques

Adresse Avenue Francois Mignet, 13013 Marseille Cabinet Médical d’urgence

Adresse 261 Chemin de Sainte Marthe, 13014 Marseille

Téléphone

04 91 30 87 10 Maison médicale de l’Octroi

Adresse 2 Place de la Gare De L’Octroi, 13010 Marseille

Téléphone

04 91 29 40 29 Cabinet médical des Dr Asloum et Limitari

Adresse

228 Boulevard National, 13003 Marseille

Téléphone

04 91 68 49 81 CDS CARA Santé Canebière

Adresse

54 Voie la Canebiere, 13001 Marseille Cabinet médical

Adresse

99 Boulevard de la Liberation General De Monsabert, 13001 Marseille

Téléphone

04 91 30 87 10 Centre médical des Chartreux

Adresse

10 Rue Alexis Carrel, 13004 Marseille

Téléphone

04 91 40 63 39 Maison de santé pluriprofessionnelle de Saint Louis

Adresse

Avenue de Saint Louis, 13015 Marseille Centre médical Château Gombert

Adresse

Boulevard Bara, 13013 Marseille

Téléphone

04 91 50 15 00 Cabinet médical

Adresse

48 Rue de la Republique, 13002 Marseille

Téléphone

04 91 90 65 64 Mediksanté Marseille

Adresse

117 Rue de Rome, 13006 Marseille Centre Médical Ambroise Paré

Adresse

25 Rue de Friedland, 13006 Marseille

Téléphone

04 91 30 87 10 Maison de santé pluriprofessionnelle d’Allauch

Adresse

Avenue Jean Giono, 13190 Allauch Cabinet médical Permamed Marseille

Adresse

170 Boulevard du Redon, 13009 Marseille

Téléphone

04 91 41 19 01 Cabinet médical

Adresse

155 Route des Trois Lucs A La Valentine, 13011 Marseille

Téléphone

04 91 43 00 03 Cabinet médical Ultramed

Adresse

Avenue de Hambourg, 13008 Marseille

Téléphone

04 91 22 25 25 Maison de santé pluriprofessionnelle Bois Lemaitre

Adresse

Avenue Jean Compadieu, 13012 Marseille Maison de santé pluriprofessionnelle Garlaban – Site de la Penne sur Huveaune

Adresse

Boulevard Voltaire, 13821 La Penne-sur-Huveaune Marseille Peyssonnel

Adresse

1 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille Maison de santé pluriprofessionnelle Peyssonnel

Adresse

1 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille

Centre Médical d’Urgence Ambroise Paré à Marseille 13006 . Ce centre est ouvert de 9h00 à 20h00 7 jours/7 – 365 jours/an au 19 rue de friedland à Marseille 13006.

Le centre médical propose des consultations urgentes sans rendez-vous mais n’assure pas les visites à domicile. Il est composé de médecins généralistes et urgentistes, pour des consultations de médecine générale , de pédiatrie et d’urgences (plaies/pansement/suture électrocardiogramme/aérosols…..)

Les numéros d’urgence médicale à Marseille

Pharmacies de garde Site Officiel des Pharmacies de Garde de Marseille Médecins et pharmacies de garde à Marseille Premiers Secours Marins – Pompiers 18 SAMU 15 Aide Médicale Urgente 15 SOS Infarctus 15 Centre anti-poison (Hôpital Salvator) 04 91 75 25 25 Centre antirabique (Hôpital Nord) 04 91 96 81 97 SOS Médecin 3624 Urgences générales pour enfants Hôpital de la Timone 04 91 38 56 65 Hôpital Nord 04 91 96 88 13 Urgences cardiologiques Hôpital Nord 04 91 96 58 97 Urgences de la main Hôpital de la Conception 04 91 38 36 52 Urgences gynécologiques Hôpital de la Conception 04 91 38 36 64 Hôpital Nord 04 91 96 48 55 Urgences obstétriques Hôpital de la Conception 04 91 38 36 68 Hôpital Nord 04 91 96 48 49 Urgences urologie Hôpital Nord 04 91 96 88 48 Urgences psychiatriques Hôpital de la Timone 04 91 38 49 31 Centres de soins spécialisés Info Voyages Tropique Santé (Hôpital Nord) 04 91 43 55 55

Les pharmacies de garde à Marseille

Si vous souhaitez connaître les pharmacies de garde à Marseille le numéro dédié est le 3237

Dans de nombreux départements vous disposez également d’un N° audiotel à 4 chiffres, le 3237, qui recherche automatiquement les pharmacies les plus proches de votre lieu d’appel en fonction de l’heure à laquelle vous comptez vous rendre à la pharmacie. Ce service audiotel est payant (35 centimes la minute) mais il s’agit d’un dispositif privé destiné à disposer n’importe où d’une information à jour en temps réel.

3237

Le site 3237.fr vous permet également une recherche par internet dans les mêmes conditions de sécurité et de confidentialité que le N° audiotel. Cependant si pour des raisons de sécurité la pharmacie exerce son astreinte à volets fermés il sera néanmoins nécessaire d’appeler le N° audiotel 3237 ou d’aller au commissariat.

Pratique le site Officiel accessible à l’adresse https://pharmaciesdegardemarseille.com/ des pharmacies de garde d’Aix en Provence, La Ciotat et Marseille, sur une initiative du Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône vous fournit la pharmacie de garde sur Marseille

Par exemple pour le 30 octobre 2022

MARSEILLE : Pharmacies de garde

PHIE DE LA PORTE D’AIX 10, place Jules Guesde Place d’Aix 1 Marseille ° Tél : 04.91.90.14.56

Marseille GRANDE PHARMACIE DE CASTELLANE 11, place Castellane Marseille 6° Tél : 04.91.48.70.20

Marseille PHIE DE LORETTE 51, rue de la République 2° Marseille Tél : 04.91.90.25.33

Marseille PHIE NIORE le lapin blanc 26, Av. Zenatti 8° Marseille Tél : 04.91.72.15.75

Marseille PHIE CAZENAVE 255, Bd. Danièle Casanova le petit Canet 14° Marseille Tél : 04.91.67.52.01

Marseille PHIE Métro La Rose Espace Santé la Rose 18, Bd Albert Einstein Val Plan 13° Marseille Tél : 04.91.61.06.12

Marseille PHIE MONACO ST MENET Traverse des Ecoles 11° Marseille Tél : 04.91.30.16.15

Émission C la Santé coproduite par l’AP-HM et LCM présentée par Priscilla REIG Sujet : urgences – des urgences vitales aux petits bobos Invités : Pr Marc ALAZIA (Chef de service des urgences des hôpitaux du centre de Marseille, AP-HM), Dr Sonia NOUVELLET (médecin urgentiste), Mélissa SOUIDI (infirmière aux Urgences, Hôpital de la Timone – Marseille) et Pascale VERNHES (infirmière aux Urgences, Hôpital de la Timone – Marseille) C’est un service ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.