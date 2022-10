Urgence médicale à Bordeaux – Les numéros utiles

Une urgence médicale c’est quoi ?

Les urgences médicales ne sont pas que le service d’un hôpital recevant les malades et les blessés amenés par les services de secours. Dans la pratique, il existe tout un réseau mis en œuvre pour parer aux urgences médicales. La notion d’urgence est une notion relative, car elle ne dépend pas de la gravité du problème mais des moyens disponibles pour y faire face. L’urgence médicale peut se définir comme étant la situation d’un patient à soigner sans délais.

L’urgence médicale peut être :

Urgence vitale : si elle met en jeu le pronostic vital – il faut appeler le 15 Vraie urgence : si elle n’engage pas le pronostic vital mais nécessite des soins rapides – on peut alors se tourner vers d’autres numéros et service pour se faire prodiguer les soins urgents.

Praticiens du SAMU, SOS médecins, généralistes, cabinet médical quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Bordeaux.

Les symptômes d’une urgence médicale

Difficultés pour respirer

Douleurs de la partie haute de l’abdomen

Douleurs thoraciques ou sensation d’oppression

Évanouissements, Malaises

Vertiges soudains, faiblesses ou troubles visuels

Modification du comportement, confusion, difficultés pour marcher

Douleurs sévères et brutales de n’importe quelle partie du corps

Saignement qui ne s’arrête pas après 10 minutes de compression

Vomissements sévères ou persistants

Toux ou vomissements de sang

Idées suicidaires

Mobiliser une équipe du SAMU ou du SMUR pour un problème bénin peut coûter la vie à une personne réellement en danger. Si votre problème de santé peut attendre le lendemain prenez rendez-vous avec votre médecin de famille.

Parmi les signes cliniques pouvant laisser augurer un cas d’urgence médicale, on retrouve une difficulté manifeste à respirer, des troubles de la conscience, la présence de sueurs, ou encore un sentiment d’angoisse exacerbé, la présence de troubles du comportement ainsi que des douleurs importantes. Pour ces symptômes une intervention médicale de toute urgence s’impose.

Si vous êtes alarmé par un symptôme inhabituel et sévère qui vous semble une Urgence, et en cas de doute il est préférable de faire appel au SAMU : 15 ou le numéro d’urgence européenne : 112



Praticiens du SAMU, de SOS médecins, généralistes, pompiers quel service de secours appeler en cas d’urgence médicale à Nantes ?

Urgence médicale à Bordeaux

Pour rappel le médecin généraliste assure le premier niveau de recours aux soins. Il peut être aussi confronté en cas de surcharge des urgences aux « urgences médicales » et aux « patients urgents » Celles ci représentent plus de 10% des consultations et visites.

A Bordeaux des numéros de téléphone sont dédiés pour traiter l’urgence médicale. Seul un médecin peut diagnostiquer, s’il y a ou non Urgence, mais vous pouvez protéger votre famille en reconnaissant certains symptômes rapidement.

SOS Médecins Bordeaux

Sos Médecins à Bordeaux propose une prise en charge des urgences médicales et des soins de médecine générale non programmés, 7j/7 et 24h/24 sur la communauté urbaine de Bordeaux . Cette association de médecins libéraux participe à la permanence des soins 24h/24 et 7j/7, en visite ou en consultation. Tél 36 24

Bordeaux Métropole et rive droite : 05 56 48 75 59

Bassin d’Arcachon : 05 57 35 81 69

Afin de servir au mieux la population de la Rive droite , SOS Médecins a ouvert un cabinet de consultation à Beychac-et-Caillau le 12 septembre 2022. Ce cabinet accueille uniquement sur RDV, tous les jours de l’année, de 09h à 23h.

Secteur de garde 33101 AMBARES AMBES – 33102 BEGLES – 33103 BLANQUEFORT – 33104 BORDEAUX – 33107 BORDEAUX RIVE

DROITE – 33108 BORDEAUX CAUDERAN MERIGNAC – 33110 CANEJAN – 33111 LEOGNAN – 33112 MARTIGNAS-

SUR-JALLES – 33113- PESSAC – 33115 SAINT-MEDARD-EN-JALLES – 33204 BELIN BELIET – 33205 AUDENGE



Pratique sur le site de Sos Médecins à Bordeaux vous pouvez prendre rendez-vous pour UN RDV DE CONSULTATION – UNE VISITE A DOMICILE – UN RDV EN TELECONSULTATION

L’appel au Centre 15 doit être réservé aux urgences, permettant ainsi de limiter le temps d’intervention du médecin de garde.

Le conseil départemental de Gironde de l’ordre des médecins propose un tableau des gardes des médecins chaque semaine à l’adresse suivante : https://conseil33.ordre.medecin.fr/content/gardes-urgences-0

Les centres de consultation de Sos Médecins à Bordeaux

Bordeaux 45 rue de la Pelouse de Douet 33000 Bordeaux Eysines 3 rue Olivier de Serres 33320 Eysines Beychac-et-Caillau 1 Route du filotierDomaine du chemin rouge33750 Beychac-et-Caillau 05 56 48 75 59 Cenon 19 avenue Georges Clemenceau 33150 Cenon St André de Cubzac St André de Cubzac 76 Rue Emile Martin Dantagnan 33240 Saint-André-de-Cubzac Créon 17 rue des Pinsons 33670 Créon Biganos 85 avenue de la Côte d’Argent 33380 Biganos



Quel numéro appeler pour une urgence médicale à Bordeaux ?

Avant de vous déplacer aux urgences à Bordeaux ou aux alentours il est important d’avoir un avis médical.

Le numéro d’urgence médicale selon les besoins en soins médicaux

15

SAMU : Pour une urgence vitale ou un doute sur la gravité. En cas d’urgence vitale seulement, ou de doute j’appelle le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes .



36 24

Sos Médecin : Pour une visite ou une consultation 24/24 7j/7 . Les visites ou consultations se font aux heures d’ouverture du cabinet.

SOS médecins Bordeaux : Cette association de médecins libéraux participe à la permanence des soins 24h/24 et 7j/7, en visite ou en consultation. Bordeaux Métropole et rive droite : 05 56 48 75 59



116 117

Médecin de garde pour un conseil, un avis médical ou l’orientation aux heures de fermeture des cabinets médicaux.

Le 116 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout dans la région girondine pour contacter un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés.

De 20h à 8h00 en semaine, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les jours fériés

J’ai un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture habituelle des cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences J’appelle le 116 117 pour le médecin de garde à Bordeaux (conseil, avis médical ou l’orientation) ou le 36 24 pour Sos Médecin (pour une visite ou une consultation) (0.15€/min)

Les étapes de mon appel au 116 117

Je reçois des conseils médicaux par téléphone

Je suis informé du lieu où consulter le médecin de garde le plus proche

Je reçois la visite d’un médecin de garde. Je suis pris en charge à l’hôpital.

114

Urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes , uniquement SMS ou Fax

Médecin traitant ou cabinet médical

Pour une consultation programmée ou prise de rendez-vous avec mon médecin traitant pour un problème de santé bénin, un avis, une urgence relative. Votre médecin de Bordeaux vous connaît bien et pourra utilement vous soigner selon vos antécédents connus.

Le jour en semaine de 8h à 20h

Je contacte en priorité mon médecin traitant ou en cas d’absence un autre cabinet médical

En cas d’urgence vitale seulement, ou de doute j’appelle le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes .



Pharmacies de garde à Bordeaux Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, contacter le 3237 ou rendez-vous sur le site www.lepharmacien.fr . Toutefois, 2 pharmacies sont ouvertes 7j/7 à Bordeaux Centre : la pharmacie des Capucins (24h/24) : 28, Places des Capucins, Bordeaux

la pharmacie des Grands Hommes (8h-20h) : 1 place des Grands Hommes, Bordeaux Appelez la pharmacie de garde avant de vous déplacer afin de vérifier qu’il n’y ait pas de changement de garde et que les produits soient disponibles Au delà de 22h, veuillez appeler le commissariat de police pour connaître les modalités d’ouverture de la pharmacie. Secteur Arcachon / La Teste / Cazaux : appelez le 17 à partir de 19h30.

Secteur Salles / Le Barp : appelez le médecin de garde entre 20h et 8h. À lire aussi Quels sont les dangers de la radiofréquence pour lutter contre la cellulite ? Urgences CHU de Bordeaux « Les urgences ont vocation à prendre en charge les urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate ». Il faut appeler le 15 avant et ne pas s’y rendre sans avis médical. Urgences adultes

Hopital Saint-André

1 rue Jean Burguet

33000 Bordeaux

05 57 82 07 70 Urgences adultes

Hopital Pellegrin

Place Amélie Raba-Léon

33000 Bordeaux

05 57 82 04 05 Le CHU de Bordeaux veut jouer sur tous les fronts pour enrayer la pénurie de personnels médicaux et paramédicaux, et se préparer au mieux à de futures périodes difficiles. Depuis le début de l’été, il a recruté 1.000 personnes. « On a jamais recruté autant en quatre mois mais il ne faut pas relâcher l’effort, pointe Yann Bubien, directeur du CHU bordelais. Il faut aussi qu’elles se plaisent et restent. » Avec plus de 14.500 employés, l’établissement est le premier employeur régional. Urgences dentaires à Bordeaux Si votre dentiste à Bordeaux est indisponible il faut contacter le service des urgences dentaires de l’Hopital Saint André. Hopital Saint André – CHU de Bordeaux

1 rue Jean Burguet

33000 BORDEAUX

05 57 62 34 34 Accueil 7j/7 pour les adultes et les enfants.

Les urgences bucco-dentaires accueillent les patients la nuit de 19h à 7h.

Numéro d’urgences à connaitre à Bordeaux

À Bordeaux comme partout en France, il y a 3 numéros d’urgence à connaître pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation.

Quand vous appelez, il est important d’indiquer : Qui vous êtes

Où vous êtes

Pourquoi vous appelez

N° Qui Pourquoi 15 Samu Urgence médicale 17 Police secours ou Gendarmerie Signaler une infraction 18 Pompiers Situation de péril ou accident concernant des biens ou des personnes

Le Samu (Service d’aide médicale urgente) et les sapeurs pompiers sont des services de secours médicaux. Le premier a une mission de secours et le second une mission d’assistance aux personnes.

Urgences : les numéros nationaux

18 Pompiers

Pompiers 112 Appel d’urgence européen

Appel d’urgence européen 119 Allo Enfance maltraitée

Allo Enfance maltraitée 15 SAMU

SAMU 114 Services aux malentendants

Services aux malentendants 116 000 Enfants disparus

Enfants disparus 17 Police / Gendarmerie

Police / Gendarmerie 115 Accueil sans Abri

Accueil sans Abri 0800 840 800 Sida Info Service

Sida Info Service 0800 130 000 Infos Coronavirus

Infos Coronavirus 32 37 0,35€ TTC / min Pharmacies de garde

Les informations données sur cet article sont délivrées à titre purement indicatif, notamment les numéros de téléphones des services d’urgences et de gardes en matière de santé et sécurité des personnes.

Voir aussi

Urgence médicale à Paris

Urgence médicale à Nantes