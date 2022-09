Passer son permis de conduire en accéléré : quelles sont les conditions ?

Passer son permis de conduire en accéléré

Suivre des cours de code de la route et de conduite automobile dans une auto-école peut durer plusieurs mois. En effet, pour une personne qui travaille à plein temps, avoir du temps pour suivre les cours et passer l’examen du code de la route et de la conduite automobile s’avère impossible. Si vous êtes dans ce cas particulier, sachez que plusieurs auto-écoles proposent des stages de formation qui permettent de passer l’examen en 2 semaines seulement.

Passer son permis de conduire en cours accéléré vous assure néanmoins d’avoir les informations requises pour conduire en toute sécurité.

Que ce soit pour un permis de conduire pour voiture ou pour moto, vous aurez la possibilité d’accélérer votre apprentissage grâce aux stages de formation spéciaux. Cependant, certaines personnes qui n’ont pas le temps de suivre des cours dans une auto-école hésitent encore à passer leur permis de conduire en accéléré. Coup de loupe sur les avis concernant le permis de conduire en accéléré.

Pour quelles raisons accélérer son permis de conduire ?

En ce moment, une auto-école a le droit de présenter une formule complète qui résume les leçons de code et de conduite. L’utilisation de cette formule consiste à établir une formation intensive pour apprendre aux candidats la conduite du véhicule le plus rapidement possible.

Pour vous permettre d’acquérir les compétences requises et réussir aux examens, il vous faut de la concentration (extrême) et le suivi d’un instructeur professionnel. Voici les avantages de cette formule accélérée :

Obtention du permis de conduire dans un court délai ;

Suivi d’un instructeur professionnel ;

Horaire du stage selon votre disponibilité.

Le but ultime de cette alternative est de vous procurer votre permis de conduire le plus rapidement possible. Grâce à cette procédure, suivre les démarches administratives pour les examens sera plus facile. Durant votre stage, les instructeurs professionnels vous fourniront les conseils et les principes de base relatifs aux règles de conduite de voiture et/ou moto. En outre, la formation peut se faire en fonction de votre disponibilité. Dans une procédure classique, l’auto-école est celle qui définit l’horaire des cours.

Toutefois, avant de recourir à cette alternative, n’hésitez pas à consulter le taux de réussite des candidats inscrits dans une auto-école, que ce soit en termes de code ou de conduite. Certains établissements affichent leurs résultats sur Internet ou dans leurs locaux. En vous référant au taux de réussite, vous pouvez définir le savoir-faire de l’établissement.

Quelle durée pour passer son permis de conduire en accéléré ?

Via la formule accélérée, les auto-écoles présentent des stages de formation qui permettent l’obtention du bordereau en moins de 4 semaines. Avec la procédure normale, les candidats sont enregistrés en premier lieu en préfecture et doivent patienter avant de passer aux examens théorique et pratique.

Avec la procédure accélérée, le candidat passe l’examen immédiatement après avoir été enregistré en préfecture. Que ce soit pour un permis de conduire pour voiture ou pour moto, la procédure accélérée consiste à enchaîner l’enregistrement en préfecture, l’apprentissage du Code de la route et le passage d’examen théorique le plus vite que possible.

Concernant l’examen pratique, le candidat doit obligatoirement suivre 20 heures de cours après avoir réussi le test théorique. Cette formation peut se faire en trois, voire deux semaines.

Parfois, effectuer le test pratique 14 jours après l’enregistrement en préfecture s’avère difficile, car les places sont limitées, voire chères. Depuis le début de l’année 2010, les auto-écoles qui proposent des stages de formation peuvent inscrire leurs candidats pour le test pratique dans une autre commune, et même dans un autre département.

Quelle que soit la procédure à suivre, le candidat est obligé de laisser un délai de 15 jours au minimum entre les examens (code et conduite).

Quel est le prix d’un stage accéléré ?

En général, si vous passez votre permis de conduire avec une procédure normale, le prix de la formation est d’environ 500 € en moyenne. Également, certains établissements proposent des formations classiques à un coût de 1000 € ou plus.

Pour le prix d’une formation accélérée, le coût peut varier en fonction de l’établissement. Évidemment, le coût de cette alternative est plus élevé par rapport à celui de la procédure normale. Le tarif d’un permis de conduire accéléré est de 2000 € environ.

Pour garantir un bon résultat issu de votre stage, il est préférable de connaître les bases fondamentales de la conduite, car apprendre les notions dans un court délai peut être difficile. Cependant, vous serez pris en charge par un instructeur professionnel qui vous fournira tous les points essentiels relatifs aux règles de conduite.

En somme, la formation accélérée est réservée aux personnes qui travaillent à plein temps. Cependant, pour réussir aux examens et obtenir un meilleur résultat, il est préférable de se familiariser avec les bases de la conduite à l’avance.

Comment fonctionne le permis accéléré ?

Dans un programme typique de permis de conduire, les candidats prennent le temps d’étudier le code de la route pendant plusieurs semaines avant de devoir passer l’examen. Cela s’explique par le fait que les candidats ne sont pas pleinement disponibles pour l’examen du permis de conduire.

Quelle que soit la formation accélérée, les candidats doivent effectuer le même nombre d’heures de conduite que pour la formation traditionnelle.

Il se peut que vous deviez passer votre examen plus rapidement que prévu pour diverses raisons, que ce soit parce que votre travail l’exige ou parce que vous êtes impatient de prendre la route aussi vite que possible ! De nombreuses auto-écoles proposent une version accélérée de l’examen de tous les permis de conduire pour l’obtenir dans les plus brefs délais.

Le but du permis « accéléré » ou « intensif » est de se concentrer sur la formation pour l’obtenir plus rapidement grâce à l’encadrement dédié des formateurs au permis de conduire.

Vidéo : Découvrez l’expérience du stage accéléré de Lili à l’ECF de Saint Egrève.