Combien coûte le permis moto ? Le coût du permis moto dépend en premier lieu de la puissance du deux-roues que vous comptez acquérir. En clair, plus votre moto est puissante, plus la formation sera longue et coûteuse. Le coût d’un permis moto varie entre 650 EUR et 1600 EUR selon le type de formule que vous choisissez et l’école de formation moto que vous sélectionnez. À cela s’ajoutent le nombre d’heures de formations, les éventuelles heures supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin, ainsi que l’achat des équipements.

En moyenne, il faut entre 16 et 24 heures de formation sur route avant de se préparer à l’examen. Pour éviter d’être surfacturé en ajoutant des heures supplémentaires, il est préférable de passer une pré-évaluation pour déterminer votre niveau de conduite sur les motos par un instructeur qualifié. Il vous fournira une estimation précise avant de vous décider pour le bon cours.

En moyenne, combien coûte un permis moto ?

Les variations de prix sont dues au large éventail de formules disponibles. Certaines formules offrent une formation accélérée en une seule semaine, tandis que d’autres prévoient un nombre important d’heures de conduite pour s’entraîner de la meilleure façon possible. Elles peuvent être destinées aux conducteurs débutants ou à ceux qui ont plus d’expérience sur deux roues. C’est à vous de déterminer la formule qui convient le mieux à vos besoins et à votre emploi du temps.

Le coût de ce permis sera fonction de la ville dans laquelle vous résidez et de la zone que vous comptez conduire régulièrement. Sachez que les prix sont plus élevés à Paris et que d’autres villes de France peuvent être plus chères. Un permis dans la région est plus attrayant. Cependant, en moyenne, le coût de l’heure du permis moto se situe entre 30 et 50 euros.

La plupart des moto-écoles proposent des forfaits au lieu de parler de tarifs horaires. Le coût moyen de ces forfaits se situe entre 600 et 1 600 euros. Ce montant équivaut au minimum requis de 20 heures, qui est l’exigence de la loi française. Sachez que les heures de cours supplémentaires viendront s’ajouter au prix du permis moto. Nous vous suggérons de vous préparer avant de passer les tests.

Astuces pour faire baisser le coût du permis moto

Comparez les coûts, car ils varient d’une moto-école à l’autre, et d’une ville à l’autre.

Réfléchissez aux différentes aides disponibles pour financer votre permis.

Prenez vos examens au sérieux afin de minimiser le coût de l’examen supplémentaire.

Préparez-vous à l’ETM en tant que candidat indépendant : lisez le Code en ligne et inscrivez-vous à l’examen sur le site de l’ANTS.

Faites attention à ce qui est inclus dans l’offre

Coût du permis moto A1

Le coût du permis pour 125 est déterminé par le type d’instruction que vous souhaitez suivre, votre expérience de la route et l’examen du code (si vous êtes tenu de passer l’examen ou non).

De l’autre côté pour ceux qui veulent obtenir ce permis sans aucune expérience préalable de la route il est nécessaire d’inclure 20 heures d’instruction qui sont disponibles à partir de 16 ans 8 heures de plateau et de circulation, et présentation à l’examen de circulation et plateau totalisant 679 euros.

Cependant, vous devrez payer les frais d’inscription de 87 euros, qui couvrent les frais d’inscription, les démarches administratives pour le service ANTS ainsi que le livre des codes moto, et une connexion internet.

De l’autre côté, pour ceux qui sont titulaires du permis B depuis plus de deux ans, une formation obligatoire de sept heures est requise. Il comprendra 2 heures de conduite ainsi que 3 heures de circulation, et 2 heures de théorie pour 269 euros. Aucun frais supplémentaire n’est exigé.

Coût du permis moto A2

Pour rappel, le permis A2 vous permet de conduire des motos dont la puissance est inférieure ou égale à 35 kw, et dont le rapport puissance/poids est inférieur à 0,2 kg/kW. Pour les 3 roues, la limite de puissance utilisable est de 15 kw.

A titre d’exemple voici quatre formules pour obtenir un permis moto, et chacune a un coût unique, en fonction de vos besoins.

Formule 1 : 20h de formation pour 739 euros, qui comprend 8 heures de conduite sur un plateau. 12 heures de conduite, et une introduction au plateau, ainsi qu’un examen de conduite.

Formule 2 : 24 heures de formation pour 899 euros. Cela comprend 12 heures de conduite sur un plateau surélevé et 12 heures de conduite, une apparition sur le plateau et un test de conduite.

Formule 3 : 28 heures de formation au prix de 1 059 euros comprenant 16 heures de plateau et de circulation, et une présentation à l’épreuve de plateau et de circulation.

Formule 4 pour les titulaires du permis A1 : 15 heures de formation au prix de 649 euros, dont 5 heures de stage et 10 heures de circulation, et une présentation à l’épreuve de circulation.

Les trois catégories de permis moto A, A1, A2

Il existe trois catégories du permis moto : A1, A2 et A. Ces catégories requièrent différents examens et définissent la taille de la cylindrée autorisée à être conduite.

Permis AM (Ex BSR)

Pour pouvoir conduire un véhicule à deux ou quatre roues de plus de 35 kilos sans être titulaire du permis A1, il faut avoir passé le permis AM qui est l’équivalence du BSR. Pour ce qui est de son prix, il varie entre 800 euros et 1200 euros en moyenne selon le lieu où réside le candidat. Pour passer son permis AM, le candidat devra réussir l’examen du code et du code de la route ainsi que l’ETM qui est une épreuve pratique de conduite sur piste et sur route. Pour réussir l’examen du code de la route, l’apprenti devra obtenir au minimum 35 bonnes réponses. Quant à l’ETM, il s’agit d’un examen de conduite qui dure 30 minutes et se déroule sur une piste d’un kilomètre.

Permis A1

A1: Motocyclette de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 et de puissance inférieure ou égale à 11 kW (15 ch ) et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kW/kg . – Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kW

En fonction de l’âge de l’aspirant motard et de la puissance de la moto utilisée, le permis moto à obtenir diffère. Lorsqu’une personne atteint l’âge de 16 ans, il est possible d’obtenir le permis A1 désormais AL pour pouvoir conduire des véhicules à trois roues ou une moto, à condition que la puissance du véhicule ne soit pas supérieure à 15 kW. Le parcours pour l’obtention de ce diplôme comprend un examen pour les motocycles (ETM) et l’épreuve pratique qui est divisée en deux parties comprenant une épreuve hors route et une épreuve sur route à l’issue d’un cours de formation de 20 heures.

Permis A2

Le permis A2 autorise à conduire une moto de puissance intermédiaire. Motocyclette de puissance inférieure ou égale à 35 kW (47,6 ch )13 et d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,2 kW/kg (soit un poids à vide supérieur ou égal à 175 kg (35/0,2)). La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant, d’origine, plus de 70 kW (95,2 ch ) – Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kW – Accès toutes motos après deux ans de permis et après avoir suivi formation (sans examen).

Pour passer son permis A2, le candidat devra réussir l’examen ETM et l’examen sur route, qui se divise en deux parties.

Pour pouvoir passer cette épreuve, il faut avoir au moins 18 ans et avoir obtenu l’examen du code de la route depuis plus de 2 ans.

L’examen du permis moto se fait en deux parties

une épreuve sur piste comprenant un parcours lent (entre 45 et 60 km/h), un parcours normal et un autre rapide une épreuve hors-piste, sur route ouverte à la circulation.

Permis A

Motocyclette de plus de 35 kW (47,5 ch ) ou de rapport puissance/poids supérieur à 0,2 kW/kg ainsi que les véhicules de la catégorie L5e (tricycles motorisés) sans limitation de puissance (après 21 ans). Possible d’obtenir le permis restreint en automatique pour un véhicule muni d’un embrayage et d’une boite de vitesses automatique ou variateur automatique (comme les maxi-scooters, de cylindrée supérieure à 125 cm3 ).

Toute personne souhaitant conduire des véhicules de plus grande taille peut demander le permis A à condition d’avoir au moins vingt ans et d’être titulaire du permis A2 depuis au moins deux ans. Pour pouvoir obtenir ce permis, il faut suivre un cours de sept heures qui comprend une partie théorique et deux parties pratiques (hors route et sur route). Il n’y a pas d’examen pour obtenir le permis. Un certificat officiel est tout ce qui est nécessaire.

Le prix de l’équipement nécessaire à l’obtention de l’examen du permis moto.

Pour obtenir votre permis moto, vous devez posséder un équipement obligatoire qui va augmenter votre budget. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Il comprend le casque et ses accessoires, la combinaison de motard et les gants.

L’équipement que vous devez acheter est le suivant :

Un casque de moto doit être homologué, et vous devez choisir celui qui convient le mieux à votre anatomie.

Une paire de gants (qui doivent être homologués)

une combinaison ou un pantalon avec le blouson (cet équipement doit être homologué) et muni de bandes réfléchissantes)

des bottes (ou des chaussures montantes).

Votre auto-école peut avoir des accords avec des fournisseurs, et vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de réductions spéciales. N’hésitez pas à vous renseigner pour réduire le prix de l’équipement de votre permis moto.

Quel nombre d’heures de formation au permis moto dois-je prévoir dans mon budget ?

Les formules des moto-écoles prévoient au moins 8 heures de préparation à l’épreuve de la plaque ainsi que 12 heures de conduite en circulation. C’est le minimum requis pour réussir les épreuves.

Il est également possible de prendre une formule plus complète avec des cours théoriques et pratiques. Dans ce cas, la durée de la formation est d’au moins 16 heures. Mais attention, il faudra ajouter à ce temps de formation le coût du permis (environ 1 200 euros en moyenne) et les heures supplémentaires.

Comment choisir mon auto-école ?

Avant de vous inscrire dans une auto-école, il faut vérifier que celle-ci est bien agréée par l’État. Pour cela, il suffit d’aller sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Vous trouverez la liste complète des écoles agréées. Il est également conseillé de vous renseigner auprès de votre mairie afin de vérifier que l’établissement est habilité à délivrer des permis de conduire. En effet, il n’est pas rare qu’il y ait des auto-écoles qui proposent la conduite accompagnée sans permis.

Comment choisir mon assurance moto ?

Avant de souscrire une assurance moto, il est important de vérifier les garanties proposées ainsi que la franchise. La franchise est le montant qui reste à la charge de l’assuré en cas de sinistre. Plus elle est basse, moins les dommages seront élevés. Il faut également s’informer sur le prix des franchises proposées par l’établissement. Il faut également savoir que certaines garanties sont obligatoires et d’autres facultatives.

Comment choisir mon équipement moto ?

Le choix de votre équipement moto est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres. Vous devez choisir un équipement moto qui correspond à votre style de conduite et qui est en harmonie avec le véhicule choisi. Il ne faut pas hésiter à comparer plusieurs équipements avant d’arrêter votre choix.

Une moto école qui dispose d’un plateau privé où tu passes 50 minutes de ton heure sur la moto à pratiquer c’est un très gros avantage comparé aux moto-écoles qui utilisent un fond de parking et où tu passes le plus clair de ton temps à attendre ton tour.