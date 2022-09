Quel type de panneaux solaires choisir ?

L’installation de panneaux solaires dans une maison suit exactement la politique environnementale de l’État. En fait, l’exploitation de l’énergie solaire pour la production d’électricité est une technologie de pointe très écologique. D’ailleurs, les panneaux solaires photovoltaïques sont généralement installés sur la toiture d’une maison, d’un bâtiment ou à même le sol. Toutefois, avant d’installer des panneaux solaires photovoltaïques, il faut prendre connaissance en amont des types de panneaux solaires. De ce fait, découvrons ces types de kits solaires ainsi que les critères essentiels pour choisir le type de panneaux solaires qui vous convient.

Il existe trois types de panneaux solaires, à savoir le panneau solaire monocristallin, celui polycristallin et le panneau solaire amorphe. Le panneau solaire monocristallin est un modèle de panneau qui se distingue par son rendement élevé et sa puissance élevée. En ce qui concerne le panneau solaire polycristallin, il offre un rendement moyen et sa puissance est moyenne. Par contre, le panneau solaire amorphe est un type de panneau qui se distingue par son rendement bas et sa puissance très basse.

Les critères pour choisir le type de panneaux solaires qui vous convient

Le choix du type de panneaux solaires dépend essentiellement du budget et de vos besoins en électricité. En effet, le choix d’un panneau solaire monocristallin ou polycristallin dépend de vos besoins en électricité, notamment si vous souhaitez revendre le surplus de l’électricité produite par vos panneaux solaires.

Par contre, si vous voulez utiliser votre énergie solaire pour la consommation d’électricité, le panneau solaire amorphe est le plus adapté à vos besoins. Il offre un rendement très intéressant et une durée de vie très longue. De plus, vous n’avez qu’à installer un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif.

Les avantages des panneaux solaires

Les panneaux solaires offrent de nombreux avantages à savoir :

– Ils permettent une autonomie énergétique, car ils produisent de l’électricité en utilisant les rayonnements du soleil

– Ils permettent également de réduire votre facture d’électricité, car les panneaux solaires sont capables de produire plus d’énergie que vous n’en utilisez

– Ils vous permettent aussi d’économiser sur votre facture d’électricité en produisant plus d’énergie que vous n’en consommez.

– Les panneaux solaires peuvent aussi être recyclables et ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre.

Panneaux solaires : quels sont les essentiels à savoir ?

Il existe 3 types de panneaux solaires dont :

Le panneau solaire thermique ;

Le panneau solaire hybride ;

Le panneau solaire photovoltaïque.

Panneaux solaires thermiques

Un panneau solaire thermique (ou chauffe-eau solaire) est une installation qui consiste à produire de l’eau chaude pour la maison. Le panneau solaire thermique fonctionne grâce à une conduite d’eau exposée au soleil. Lorsque la température extérieure est élevée, les panneaux fournissent la quantité nécessaire correspondant aux besoins en eau chaude de la maison. Dans le cas contraire, il faudra ajouter une installation de chauffage d’appoint.

Panneaux solaires hybrides

Le panneau solaire hybride est reconnu pour sa capacité à produire de l’électricité et de l’eau chaude pour alimenter toute une maisonnée. Ce type de panneaux solaires est composé de cellules photovoltaïques et de capteurs de température. L’utilisation d’un panneau solaire hybride est avantageuse, puisque l’installation permet à la fois de faire des économies d’énergie et surtout de pourvoir aux besoins en électricité de la maison.

Panneaux solaires photovoltaïques

Le panneau solaire le plus utilisé pour la toiture est celui qu’on appelle photovoltaïque. Grâce aux cellules qui composent et structurent le panneau solaire, le système génère de l’électricité lorsque le rayon solaire entre en contact avec le dispositif photovoltaïque. Ce dispositif permet également l’autoconsommation en électricité d’un foyer.

Il faut rappeler que les panneaux solaires photovoltaïques se distinguent en 2 types :

Les panneaux solaires photovoltaïques monocristallins : se composent d’un cristal de silicium et se trouvent être les plus performants ;

Les panneaux solaires photovoltaïques polycristallins : composés de cristaux de silicium.

À titre informatif, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent être installés de deux manières sur le toit :

En surimposition : les panneaux solaires photovoltaïques sont fixés par-dessus le revêtement du toit ;

En intégration : les panneaux solaires photovoltaïques monocristallins sont intégrés au bâtiment. Ce type de pose est possible pour une maison neuve.

Il faut savoir que les panneaux solaires photovoltaïques peuvent également être posés à même le sol. Également, en installant des panneaux solaires photovoltaïques, vous pouvez bénéficier d’aides financières auprès de l’État comme la prime à l’autoconsommation.

Panneaux solaires photovoltaïques : Les critères essentiels pour les choisir ?

Pour la pose de vos panneaux solaires photovoltaïques, vous devez consulter un professionnel RGE, soit l’acronyme de Reconnu garant de l’environnement. Une condition sine qua non pour bénéficier d’aides financières auprès de l’État. Avant de choisir les panneaux solaires photovoltaïques, listez les points essentiels suivants :

Capacité du kit solaire photovoltaïque ;

Besoins et attentes sur l’installation d’un panneau solaire ;

Structure de la toiture pour la pose du panneau solaire monocristallin ;

Marque de fabrication avec une garantie ;

Budget prévu pour l’installation des panneaux photovoltaïques monocristallins.

Capacité du kit solaire photovoltaïque

Un critère à considérer avant de choisir le panneau solaire photovoltaïque (équipé d’un ou plusieurs cellules de silicium) est la capacité du kit solaire, comme :

La puissance du panneau photovoltaïque qui se résume par la production importante en électricité et a assurer une surface importante ;

Les dimensions ainsi que le poids du kit solaire : il faut que le support soit adapté au poids du kit.

Choisir les panneaux solaires en fonction de vos besoins

Vous devez choisir vos panneaux en fonction de vos besoins. À titre d’exemple, si vous habitez en ville et cherchez à revendre votre production d’électricité pour plus de rendement, les panneaux à poser ne sont pas les mêmes que les panneaux à installer sur un site éloigné. Il existe encore d’autres points non négligeables comme l’inclinaison, l’orientation du toit et le degré d’ensoleillement dans la région afin d’être sûr d’avoir un rendement optimal dans la production en énergie.

Enfin, le prix est un critère considérable avant de choisir votre panneau solaire photovoltaïque. Idem pour la marque du fabricant.

Une fois la pose de votre panneau solaire effectuée, vérifiez les résultats suivants :

Économie d’énergie considérable, notamment sur la facture mensuelle ;

Autoconsommation par rapport à la production en énergie.

Le choix d’un panneau solaire photovoltaïque doit également être guidé par le souci d’esthétisme de votre toiture ainsi que du plan architectural de votre région.

Vidéo : Quel Panneau Solaire Choisir

Comment choisir les meilleurs panneaux solaires pour votre installation photovoltaïque. En fait, vous allez découvrir : ▶︎ Quel est LE classement de référence des panneaux solaires ; ▶︎ Si les meilleurs panneaux sont forcément les plus chers ; ▶︎ Si les panneaux solaires fabriqués par des entreprises asiatiques sont de bonne qualité ; ▶︎ Et bien plus ! Bref, si vous souhaitez faire le bon choix pour votre installation solaire, regardez cette vidéo !