Où installer ses panneaux solaires photovoltaïques

Où placer les panneaux solaires ? Le choix de l’endroit où vous comptez placer vos panneaux solaires photovoltaïques doit être bien calculé. La production de l’énergie solaire dépend de la dimension de votre installation, la pose de l’onduleur, l’orientation et l’inclinaison de vos panneaux solaires photovoltaïques. Vous avez le choix entre l’installation en toiture, au sol ou en façade, à condition de respecter l’orientation exigée par l’équipement. Aussi, faisons le point sur les conditions régissant l’orientation et l’inclinaison de vos panneaux solaires photovoltaïques avant d’effectuer l’installation.

Inclinaison et orientation des panneaux solaires photovoltaïques

Pour avoir de l’énergie solaire suffisante via l’installation des panneaux solaires photovoltaïques, il faut respecter l’angle d’inclinaison et le sens de l’orientation adéquate de chaque panneau solaire.

L’inclinaison de l’installation des panneaux solaires photovoltaïques est la base pour permettre aux capteurs de recueillir le maximum d’irradiation solaire. C’est pourquoi il faut bien choisir l’angle d’inclinaison de vos panneaux solaires soit à 90° par rapport au rayonnement solaire. Pensez également à installer les panneaux solaires des façons à ce qu’ils puissent être exposés au rayonnement du soleil le maximum possible. Par exemple, en temps d’hiver, optez pour une inclinaison de panneaux à 60° puis à 20° pendant l’été.

« Au minimum, l’angle d’inclinaison des panneaux solaires doit être autour de 30° ; et ce, pour capter le minimum d’énergie solaire, »

Outre l’inclinaison, l’orientation des panneaux solaires photovoltaïques peut également changer sa capacité de productivité. En effet, installez votre kit solaire sur la pente sud de votre toit. C’est l’orientation idéale pour capter le rayonnement solaire. Dans le cas où cet emplacement (sud) s’avère quelque peu sombre, vous pouvez installer vos panneaux solaires sur d’autres endroits de votre toiture :

Les versants sud-est ;

Les versants sud-ouest de votre toit.

Panneaux solaires photovoltaïques sur le toit

Le toit est l’emplacement parfait pour capter plus d’énergie solaire. Toute société spécialisée dans l’énergie solaire conseille généralement l’installation des panneaux solaires photovoltaïques à cet endroit. Également, ce sera la meilleure option pour vous protéger des éventuels risques de vol. Le toit étant un endroit principalement difficile d’accès.

Pour installer les panneaux solaires photovoltaïques, une partie de votre toiture sera remplacée par le kit solaire autoconsommation. Parfois, le prix de l’installation est assez cher en vue de l’ancienneté de votre maison, de la nécessité ou de la difficulté à poser une ventilation adéquate.

Également, il peut arriver que certaines sociétés spécialisées dans l’énergie solaire puissent installer vos panneaux solaires photovoltaïques sans changer le toit de votre maison. Elles utilisent ce qu’on appelle la surimposition des panneaux solaires. C’est un excellent moyen de trouver l’inclinaison idéale de vos panneaux solaires. La surimposition de votre installation permet la ventilation donc la performance de vos panneaux solaires photovoltaïques.

Pose des panneaux solaires photovoltaïques en façade des immeubles

Si vous projetez de passer à la couverture d’une vaste toiture, optez pour l’installation en façade. Dans ce cas, la société spécialisée en énergie solaire pose les panneaux solaires photovoltaïques sur la façade de votre maison pour avoir une forte puissance. Aussi, vérifiez l’inclinaison de vos panneaux solaires lorsque vous optez pour cette technique. Votre kit solaire pourrait être caché par l’ombre des arbres ou des immeubles voisins. Malgré la surface importante occupée par l’installation photovoltaïque, un dysfonctionnement peut se présenter à tout moment.

Installation des panneaux solaires au sol

L’installation photovoltaïque au sol est la méthode la plus facile d’entre toutes. Les sociétés spécialisées dans l’énergie solaire effectuent l’emplacement des panneaux solaires sans démonter votre toiture et sans effectuer quelque changement sur la façade de votre maison. Le principal travail des installateurs se résume à la préparation des fondations à intégrer dans le sol. L’atout des installations de panneaux solaires au sol est que vous pouvez nettoyer ceux-ci facilement. Vous pouvez calculer facilement l’inclinaison idéale de vos panneaux solaires pour avoir la source d’énergie suffisante. Par contre, l’emplacement de vos kits solaires peut être perturbé par les facteurs environnants comme un arbre ou un immeuble avec leurs ombres cachant les panneaux solaires photovoltaïques. Ce qui peut influer sur la quantité d’électricité produite par le kit.

Tout compte fait, la plus facile des installations est la mise en place des panneaux solaires photovoltaïques au sol. D’ailleurs, les procédures administratives portant sur les centrales solaires sont simplifiées. En effet, pour toute installation au sol, vous n’êtes plus tenu d’informer les travaux qui vont débuter. Cependant, vous avez le devoir de respecter la hauteur requise pour toute installation photovoltaïque soit à moins de 1,80 mètre, la puissance produite par les panneaux est à 3kwc. Dans ce cas, vous devez obtenir un contrat d’autoconsommation.

L’installation photovoltaïque sur votre toiture demande un savoir-faire spécifique pour déterminer l’inclinaison et l’orientation de votre équipement. Pour une installation photovoltaïque en façade, l’installateur doit placer les panneaux à plat sur un pan du mur ou de la terrasse qui garantit l’augmentation du rendement. C’est pourquoi la production d’énergie varie selon l’inclinaison, l’orientation et l’emplacement de vos panneaux solaires. Dans ce cas, avant de procéder à l’installation de vos panneaux solaires, vous devez vous informer sur l’autoconsommation et sur la vente de surplus d’électricité pour reconnaître le projet qui vous sera le plus bénéfique.

L’installation d’un panneau solaire reste cher. La prime d’état n’est pas élevé et il vous faudra plus de 15 ans pour amortir votre installation. Pour faire des économies d’énergie, rien de plus simple : baisser la température de votre logement d’un degré permet de réduire votre facture de 5%, pour zéro euro supplémentaire.

Vidéo : Là où beaucoup de choses étaient autrefois confiées à un professionnel, on peut aujourd’hui acheter de plus en plus de paquets d’autoconstruction. De nos jours, vous pouvez également acheter des panneaux solaires dans un paquet d’autoconstruction. Avec les bons conseils, vous pouvez les placer vous-même. Vous verrez exactement comment il faut procéder, dans cet épisode.