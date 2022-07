L’Appli Pro de Société Générale : tout savoir sur cette formule

Les avantages d’utiliser l’Appli Pro de Société Générale

La banque Société Générale occupe une place de choix dans le secteur des services bancaires. Elle compte une clientèle importante de plus de onze millions de particuliers et de clients professionnels et dispose de plus de 3000 agences au niveau global, dont celle du Crédit du Nord. Cette banque se démarque par sa gamme variée et performante de produits et de services bancaires, ainsi que divers types de comptes et de cartes bancaires.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’application Pro Société Générale, une formule proposée aux professionnels, quelles que soient leurs activités.

Avant de parler de l’application, qu’est-ce qu’un compte pro à Société Générale ?

La Société Générale est l’une des plus anciennes institutions bancaires du pays. En effet, elle a été créée en 1864. Dans un premier temps, la banque s’est concentrée sur les particuliers avant de diversifier ses offres. On y trouve des assurances, des offres financières spécifiques ainsi que des offres réservées à des professionnels.

La mise en place des modalités d’ouverture d’un compte professionnel est apparue au grand jour en 2016. Cette offre est donc un peu récente. En dépit de ce décalage par rapport à ses concurrents, la Société Générale est parvenue tout de même à se forger une place de choix et elle a su séduire un nombre important de professionnels appartenant à des secteurs variés.

De plus, cette formule de compte professionnel est également applicable au niveau international. Aujourd’hui, cette activité constitue presque 20 % du chiffre d’affaires de la Société Générale.

Qui sont les professionnels concernés par cette formule ?

La Société Générale met à disposition des professionnels deux types de comptes spécifiques : le compte Jazz Pro et le compte pro. Les deux formules de comptes sont destinées aux :

Entreprises individuelles (EI) ;

Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;

Sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

Sociétés par actions simplifiées et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles ;

Sociétés d’exercice libéral ;

Sociétés en nom collectif ;

Syndicats de copropriété ;

Auto-entrepreneurs.

Tous les types d’entreprises peuvent donc bénéficier des formules professionnelles de la Société Générale.

Comment créer un compte pro à Société Générale pour utiliser l’application ?

Afin de créer votre compte professionnel dans une agence bancaire de la Société Générale, vous devez fixer un rendez-vous dans une de ces agences. Il existe plusieurs façons de procéder : vous pouvez vous rendre personnellement à l’agence comme vous pouvez compléter un formulaire sur Internet ou téléphoner.

C’est l’agence qui se chargera de l’intégralité du processus de changement de votre domiciliation bancaire. Être titulaire d’un compte professionnel en banque est une nécessité absolue pour gérer l’entreprise au quotidien.

Avec sa formule Compte Pro, la banque Société Générale vous permet de profiter des avantages d’un accompagnement sur mesure, ainsi que de nombreux services adaptés à l’ensemble des demandes d’un professionnel.

Les avantages qu’offre un compte professionnel Société Générale

En tant que professionnel ou entrepreneur, le groupe Société Générale vous fait bénéficier de sa formule de compte pro afin que vous puissiez tirer profit des nombreux avantages liés au compte professionnel :

Accès permanent aux comptes via le portail à distance ;

Une assistance sur mesure grâce à des conseillers professionnels ;

Politique de fidélisation grâce à la collecte de points Filigrane ;

Réponses personnalisées et ajustées en fonction de votre activité d’entreprise ;

Cartes bancaires adaptées comme la carte American Business Express ;

Propositions, en matière d’épargne, adaptées aux professionnels ;

Assurances adaptées à la protection de votre entreprise et de vos employés.

La Progéliance Net et l’Appli Pro de Société Générale

Le nombre de personnes qui souhaitent accéder directement à leurs comptes en ligne ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi, il est tout à fait naturel que les établissements bancaires adoptent cette tendance. Grâce au service en ligne proposé par la banque Société Générale, il est inutile de se déplacer jusqu’à l’agence.

Cette solution permet de gérer vos comptes courants à distance et de profiter de nombreux privilèges. En effet, vous pouvez :

Consulter votre compte depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur ;

Suivre les opérations bancaires et les virements réalisés ;

Imprimer sur papier vos justificatifs bancaires et vos relevés de compte ;

Consulter tous vos reçus de paiement par carte bancaire ;

Visualiser le bilan statistique de vos opérations bancaires ;

Effectuer des transferts européens SEPA ;

Prendre contact avec le service clientèle.

L’espace client de la formule pro de Société Générale

Avant de vous connecter à votre compte professionnel de la Société Générale, il faut disposer d’un identifiant et d’un code secret pour accéder à votre espace. Au moment de votre souscription aux services de Progéliance Net, un conseiller clientèle vous remettra un login et un code qui vous parviendront dans la semaine par voie postale.

A votre toute première identification ou connexion à l’espace client, une personnalisation du code d’accès est nécessaire pour garantir la sécurité de votre compte bancaire et pour éviter tout autre problème.

Le groupe Société Générale propose des applications pour les smartphones Android et iOS. On peut télécharger l’appli mobile destinée aux clients professionnels à partir d’App store ou de Google Play. Cette application mobile complète les divers autres services disponibles en ligne de la banque Société Générale.

Pour y accéder, il est nécessaire de souscrire d’abord un abonnement Progéliance Net, le service en ligne de la banque Société Générale.

Les différentes fonctionnalités de l’application Pro de Société Générale

L’application mobile comporte diverses fonctionnalités pouvant se révéler particulièrement pratiques pour les clients titulaires d’un compte professionnel à la banque Société Générale. Nous citons :