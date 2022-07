L’appli Crédit Mutuel Mobile : pourquoi télécharger l’application ?

Pourquoi utiliser l’application Crédit Mutuel Mobile ?

:

Le Crédit Mutuel Mobile est un opérateur de téléphonie mobile appartenant à la célèbre banque du même nom. Le service a été racheté par un géant du secteur : Bouygues, et est aujourd’hui l’un des plus utilisés en France vu ses tarifs très compétitifs et ses forfaits sans engagement. Une application dédiée à l’opérateur a été lancée il y a quelque temps, mais que vaut-elle réellement ?

Vous voulez en apprendre plus à propos de l’application du Crédit Mutuel Mobile ? Lisez notre article ci-dessous.

A quoi sert l’application du Crédit Mutuel Mobile ?

L’application du Crédit Mutuel Mobile vous permet d’effectuer toutes les opérations relatives à votre service Internet, que ce soit la souscription à un forfait de connexion, la souscription à une box du Crédit Mutuel ou la mise en contact avec le service-client quand vous rencontrez des problèmes avec votre réseau ou votre connexion Internet.

Pour commencer votre expérience sur l’appli du Crédit Mutuel Mobile, vous devez d’abord télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play (si vous disposez d’un appareil Android). Ensuite, vous devez créer un compte sur l’application en entrant vos informations personnelles. Puis, vous devez valider votre inscription grâce à un code de confirmation qui sera envoyé à votre numéro de téléphone personnel.

Vous pouvez dès lors vous rendre dans votre espace client en entrant votre identifiant. Ainsi, vous pouvez consulter le service mobile à tout moment.

Pour souscrire un forfait Crédit Mutuel Mobile, cliquez sur « choisir un forfait mobile » dans l’espace client. Ensuite, cliquez sur l’offre disponible qui vous intéresse le plus. Un message de confirmation vous sera envoyé et vous devrez valider à nouveau votre requête. La facture comprendra un mois de forfait et 10 euros supplémentaires relatifs à la carte SIM dont vous disposez.

Si vous désirez souscrire une box Internet, vous devez d’abord indiquer une information indispensable, votre code postal. L’application vous indiquera alors si vous êtes éligible de recevoir la box que vous avez choisie. Cliquez sur les options que vous désirez en plus de la box et un code de confirmation vous sera envoyé.

Comment contacter le service-client de l’application Crédit Mutuel Mobile ?

Il existe trois moyens principaux de contacter le service-client de l’opérateur Crédit Mutuel Mobile. Les voici :

Le téléphone ;

Prendre un rendez-vous ;

L’espace client de l’application mobile.

Si vous voulez contacter le service-client, vous pouvez appeler le numéro indiqué sur le site officiel du Crédit Mutuel Mobile. Vous serez mis en contact avec un conseiller du Crédit Mutuel, si vous appelez entre 8h du matin et 20h. Si vous contactez le service-client quand celui-ci n’est pas disponible, vous serez recontacté par un conseiller ultérieurement.

Vous pouvez également écrire à un conseiller du Crédit Mutuel Mobile dans l’espace client de l’application. Cliquez sur la rubrique « écrire à un conseiller », puis remplissez le formulaire qui vous sera soumis en indiquant vos informations personnelles. Vous recevrez une réponse du conseiller dans les plus brefs délais.

Quels sont les partenariats principaux de l’appli Crédit Mutuel Mobile ?

Les offres du Crédit Mutuel Mobile sont en partenariat avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile. Le premier partenariat a été établi avec le réseau SFR par le propriétaire du service, à savoir Euro-Information Telecom. Le deuxième partenariat a eu lieu quelques années plus tard avec le réseau Orange. Et le dernier partenariat est avec Bouygues.

Cela implique qu’un client du Crédit Mutuel Mobile peut profiter d’Internet sur tout le territoire français. Néanmoins, seuls les clients de la banque Crédit Mutuel peuvent profiter des offres du Crédit Mutuel Mobile.

Quel est l’avis des clients de l’appli Crédit Mutuel Mobile à son propos ?

L’avis des clients du Crédit Mutuel Mobile est en général très positif. En effet, en se rendant sur quelques forums, on peut lire des retours très positifs, concernant la disponibilité et la compétence du service-client, ou l’ergonomie et la fluidité de l’application en elle-même. Cela vaut à l’appli du Crédit Mutuel Mobile une moyenne de 4.5/5 étoiles.

Si vous voulez donner votre avis à propos de l’application, vous pouvez vous rendre sur un forum spécialisé ou directement sur le site officiel du Crédit Mutuel Mobile, pour noter le service en étoiles, et même laisser un commentaire en spécifiant les points positifs et les points négatifs de l’application d’après vous.

A présent, vous en savez un peu plus sur l’application du Crédit Mutuel Mobile ainsi que son utilité et les démarches à suivre pour vous inscrire et vous connecter à ce service.