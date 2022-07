Application BNP Paribas : tout savoir sur votre banque en ligne

Quels services propose l’application de BNP Paribas ?

La banque BNP Paribas est connue comme étant une des meilleures en France, et ce, pour de bonnes raisons ; elle ne cesse de se réinventer dans le but de vous faciliter la vie.

C’est une banque grâce à laquelle vous pouvez profiter d’un réseau de plus de 2 000 agences, mais pas seulement. Ainsi, la BNP s’adapte aussi aux jeunes et propose une agence en ligne via une application qui offre des services similaires à ceux en agence.

Découvrons ensemble toutes les fonctionnalités de cette application bancaire et ce qui pourrait très fortement vous pousser à l’adopter. C’est parti !

En quoi consiste l’application mobile de BNP Paribas ?

Vous l’aurez compris, cette application vous permet de tout gérer grâce à votre téléphone. Ainsi, il vous est possible de consulter l’ensemble de vos comptes bancaires chez BNP Paribas en quelques clics seulement.

L’application vous permet de visualiser les paramètres de votre compte en banque, et ce, sans être obligé de vous authentifier à chaque fois. Ainsi, vous pourrez régler vos accès et surveiller ces derniers, car toute manipulation est notifiée.

Depuis votre écran, vous disposerez d’une interface simple et concise qui vous permet d’aller droit au but et de profiter de tout service bancaire. Il vous sera donc possible d’avoir un œil sur vos comptes ainsi que sur votre solde.

Le groupe BNP vous donne aussi la possibilité d’avoir accès à un historique pour consulter vos trois dernières opérations.

Personnalisez votre application BNP Paribas

L’application bancaire de BNP Paribas vous donne aussi la possibilité de personnifier son interface sur votre smartphone. Ainsi, vous pourrez récupérer une courbe d’évolution de votre solde concernant le compte courant principal, mais également le solde qui est assujetti à tous vos comptes.

Vous pouvez ainsi paramétrer et organiser l’écran d’accueil de votre application bancaire « Mes Comptes », comme bon vous semble et en fonction de vos besoins. Des widgets sont utilisables sur cette application.

La gestion de la carte bancaire sur l’application de BNP Paribas

Grâce à l’application de BNP Paribas, il est désormais possible d’avoir accès à toutes vos cartes bancaires, via votre application mobile. Aussi, il est possible d’effectuer toutes les transactions souhaitées. Vous pouvez donc :

Consulter et/ou modifier les montants de vos plafonds (paiement ou retrait) ;

Réaliser une opposition sur votre carte ;

Procéder au blocage ou au déblocage dans les zones géographiques souhaitées.

Gérez vos notifications sur l’application de BNP Paribas

L’application de BNP Paribas vous permet donc de réaliser l’ensemble des transactions et des opérations que vous souhaitez.

Vous l’aurez compris, c’est la banque qui vient à vous. Il est aussi possible de recevoir des notifications personnalisées si vous le demandez. Vous resterez ainsi informé et profiterez d’un suivi de qualité concernant les activités de votre compte bancaire.

Vous pourrez activer les alertes par SMS, selon ce que vous voulez obtenir comme informations et vous serez par conséquent mis au courant des différentes transactions opérées sur votre compte. Que ce soit un loyer, votre salaire ou tout autre transfert, vous en serez avertis.

Les offres bancaires

Il est bien entendu possible de souscrire à différentes offres présentes sur l’application mobile du groupe BNP Paribas. Ainsi, vous pouvez profiter d’une large gamme de services et de produits bancaires.

Ces derniers sont à retrouver sur votre tableau de bord dans la rubrique »offres ». Vous bénéficierez d’un large panel de choix, parmi eux le livret d’épargne, mais aussi les assurances, ainsi que certains crédits.

Pour en bénéficier, rien de plus simple, rendez-vous sur l’application et procédez à la souscription au produit ou au service de votre choix.

Effectuez des virements sur l’application de BNP Paribas

Si vous souhaitez effectuer des virements à l’attention de vos bénéficiaires, vous retrouverez simplement l’ensemble de vos transactions sur votre tableau de bord, c’est-à-dire sur la page principale de l’application.

Il est possible de voir le nombre de vos bénéficiaires en quelques clics sans jamais vous déplacer. La Clé Digitale vous servira à enregistrer en toute sécurité de nouveaux attributaires.

Vos virements bancaires se feront instantanément vers le compte bancaire de ces derniers. Concernant les virements à l’international, l’application se charge, là aussi, de tout.

Vous pouvez bénéficier du taux de change instantané ainsi que de nombreux frais profitables. Vous pouvez consulter, via votre historique, le statut de vos transactions, qu’elles soient en cours, exécutées ou différées.

Effectuez vos paiements en ligne sur l’application de BNP Paribas

Avec l’application mobile de BNP Paribas, il est possible d’effectuer des paiements en ligne en toute sécurité, via plusieurs cartes bancaires. Parmi elles, il y a l’Apple Pay, que vous pouvez activer et avec laquelle vous effectuerez vos paiements directement via votre iPhone.

Il est possible de procéder à ce paiement via votre montre connectée, si vous en possédez une. Et oui, votre banque s’installe également à votre poignet ! Vous pouvez aussi utiliser Lyf Pay, une plateforme pour créer des cagnottes gratuitement.

Enfin, il est possible d’avoir recours à Paylib, grâce à laquelle vous pouvez envoyer de l’argent vers un numéro mobile. Le montant est directement transmis au destinataire de votre choix.

Concernant les sites de ventre en ligne, il est possible de payer en ligne sans même renseigner vos coordonnées bancaires. Pas mal non ?