Application bancaire : tout ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce qu’une application bancaire ?

Parfois, il peut être un peu difficile de gérer un compte bancaire, si à chaque fois il faut se déplacer jusqu’à la banque pour se renseigner, payer une facture, demander une carte, etc. Pour cela, et grâce au développement de la technologie, des applications en ligne ont été créées pour gérer les comptes bancaires en ligne et sur mobile.

Il existe de nombreuses applications. Afin d’en choisir la meilleure, il faut savoir qu’il y a divers critères à respecter. Si vous voulez en savoir un plus, n’hésitez pas à découvrir notre article ci-dessous.

Comment fonctionne une application bancaire ?

Une application bancaire, ou une banque mobile, est une plateforme accessible à partir d’un téléphone, d’un ordinateur ou d’une tablette. Elle vous permet de vérifier votre compte en banque à tout moment, de gérer vos différents comptes, de contrôler vos finances, de consulter et de payer vos factures, de faire des virements, etc. Une application bancaire sert à suivre le mouvement de votre compte et à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Avec cette application, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec votre banque pour demander des renseignements ou d’effectuer n’importe quel type de démarches que vous voulez faire.

L’utilisation d’une application bancaire est très simple. Vous devez juste la télécharger sur votre mobile. Afin que chaque client bénéficie des services et des fonctionnalités de son application bancaire, il doit commencer par créer un profil. Pour cela, il doit juste remplir un simple formulaire où il doit indiquer ses informations personnelles.

Ensuite, le client doit s’authentifier avec son empreinte digitale pour pouvoir accéder à son compte et profiter de chaque service. Pour utiliser votre application, vous devez vous connecter à Internet (un réseau local sécurisé).

Une application bancaire possède de nombreux protocoles de sécurité, comme le système pour vérifier votre identité et le système qui sert à encrypter toutes vos données. Ce dernier est utilisé pour vous protéger des fraudes digitales. Dans le cas où vous perdriez votre téléphone ou votre tablette, ne vous inquiétez pas, car vous avez la possibilité de supprimer votre compte. Pour cela, il suffit de vous connecter à votre banque en ligne.

Enfin, on peut dire qu’une application bancaire n’est qu’une simple plateforme ou interface qui permet de vous faciliter le contact avec votre banque.

Quelle est la meilleure application bancaire ?

Il existe de nombreuses applications bancaires, chacune est destinée aux clients d’une certaine banque. Ces applications sont très utilisées. En effet, il faut dire que chaque application mobile possède des points forts et des points faibles, donc afin de choisir la meilleure application, vous devez bien vous renseigner sur chaque détail et vérifier les avis des anciens clients.

Les banques, comme orange Bank, Boursorama, Ma French Bank, etc., sont disponibles sur Android et sur iOS. Afin de vous donner une idée sur les applications bancaires disponibles, voici quelques exemples :

Orange Bank

C’est une application qui vous permet de gérer vos comptes en banque et de contrôler votre argent. Orange Bank est très simple et facile à utiliser. Avec celle-ci, vous pouvez faire des paiements en ligne grâce à Apple Pay. Aussi, vous pouvez consulter votre solde, personnaliser le code de votre carte bancaire et bloquer votre carte bancaire ou la réactiver à tout moment gratuitement.

My French Bank

My French Bank est une plateforme utilisée pour le pilotage de votre budget. Grâce à sa technologie, elle est considérée comme la meilleure technique pour maîtriser votre budget, pour classer en catégories vos dépenses et pour personnaliser la réception d’un rapport mensuel. Enfin, avec cette application, vous pouvez gérer tous vos comptes bancaires.

BforBank

C’est une application de la banque BforBank. Elle vous permet de vous souscrire à plusieurs fonctionnalités comme une assurance vie, un livret bancaire, etc. Selon l’avis des clients, l’application de BforBank permet de modifier vos plafonds de retrait, de paiement et de découvert.

Hello Bank

Il s’agit d’une application bancaire disponible sur Android, Mac OS ou iOS. Elle est très facile à utiliser. Avec l’application Hello Bank, vous pouvez suivre votre budget et vos dépenses, recevoir des alertes et créer une cagnotte Lyf Pay ou bien Paylib qui permet de rembourser vos amis. En plus, vous allez recevoir des notifications pour toutes les opérations.

Pourquoi utiliser une application bancaire ?

Une application bancaire est une plateforme très intéressante. Elle possède de nombreux avantages qui poussent 85 % des gens à l’utiliser. Elle est composée de plusieurs fonctionnalités qui servent à faciliter la vie quotidienne. En plus, il s’agit d’une application sécurisée qui utilise plusieurs systèmes de sécurité pour éviter les fraudes.

Voici une liste de quelques-unes des fonctionnalités d’une application bancaire :

Une souscription à un produit bancaire facilement ;

Gérer votre compte, vos dépenses et votre paiement ;

Modifier les modalités de découvert bancaire ;

Avoir une vue réelle sur votre compte ;

Activer ou désactiver votre compte bancaire en un seul clic.

Comment choisir une application bancaire ?

Afin de choisir la meilleure application bancaire, vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme la méthode d’authentification utilisée. Il faut opter pour une application qui dispose d’une authentification par la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale.

Ensuite, privilégiez une application facile à utiliser et qui permet de réaliser des transactions et de consulter votre solde rapidement. Les notifications du solde sont un point important à prendre en compte, car pour gérer votre compte, il faut toujours avoir une notification du solde à chaque fin de mois.

Optez pour une application qui autorise l’affichage du RIB et l’utilisation des portefeuilles numériques pour effectuer vos paiements, comme Samsung Pay, Apple Pay et Google Pay. Enfin, assurez-vous qu’un service-client est disponible, pour vous renseigner ou demander de l’aide en cas de besoin. Sans oublier de vérifier les notes de l’application avant de l’utiliser pour avoir une idée sur les avis de ses anciens clients sur ses services et ses fonctionnalités.