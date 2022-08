Comment commander ses courses en ligne et payer en magasin ?

Comme tous les pays du monde, la France a subi également la conséquence de la crise sanitaire, notamment la disposition face à la pandémie du Covid : le confinement. Suite à cette décision, les commerçants ont dû trouver un moyen de continuer leurs activités, alors ils ont choisi Internet. En effet, grâce à Internet, les clients s’offrent la possibilité de faire leurs courses en ligne.

Bien que faire ses courses en ligne réduise la vie sociale, sachez que cette nouvelle habitude comporte quelques avantages à ne pas ignorer. Parcourons les avantages de faire ses courses en ligne, les étapes à respecter pour lancer la commande des produits sur les sites d’achats ainsi que le mode de paiement en magasin.

Faire ses courses en ligne : avantages

En France, les commerçants ont donc mis en place le système des achats en ligne durant les périodes de confinement. Depuis, nombreux sont les sites regroupant les enseignes des grandes marques, des magasins et des commerçants locaux qui favorisent les achats en ligne. En effet, vous devez savoir qu’effectuer ses courses par le biais d’Internet contribue à :

Faciliter votre quotidien par le mode de retrait des produits (le retrait par récupération au drive de proximité ou par la livraison à domicile) ;

Gagner de l’argent sur le service de livraison, les prix d’achat des produits ou par le biais des réductions sur la promotion d’un produit quelconque ;

Praticité sur la diversité des produits en magasin (les légumes, les fruits, les rayons épicerie, les produits bio, etc.) ;

Rapidité à mettre les produits dans le panier (pas plus d’une heure pour une commande) ;

Plus de produits essentiels et moins d’achats impulsifs (surtout pour les enfants qui passent devant les rayons de bonbons et des jouets) ;

Plus de temps pour se consacrer à d’autres activités (faire 2 activités à la fois, assister à des réunions ou autres).

Achats en ligne : rapidité à commander les produits

Avec le concept de l’achat des produits sur Internet, soyez assurés d’une chose : le gain de temps. En effet, vous pouvez commander vos produits tout en restant à la maison, pendant les heures creuses, lors d’un trajet en voiture ou autres.

Pour cela, grâce aux supermarchés en ligne il vous suffit de quelques minutes et le tour est joué. Vous avez le temps de récupérer vos produits ensuite en faisant une halte au drive du magasin choisi (tel que Casino, Intermarché, Carrefour, Leclerc, Monoprix, Auchan, les magasins Super U et Hyper U). Fini les foules et les files d’attente à la caisse dans les magasins.

Une heure de courses en ligne, tranquillement chez soi à tête reposée, plutôt qu’une heure dans une grande surface où il y a du monde, de la musique, des enfants qui crient… Franchement, gain d’énergie. C’est bien mieux

Courses en ligne : mode de retrait des produits

Dans les villes, vous pouvez trouver d’innombrables magasins en ligne comme Super U, Casino, Leclerc, Monoprix, Auchan et autres. Ces sites de magasins en ligne possèdent chacun leur système de retrait des produits. Notez que le service de retrait diffère dans les détails, mais les principes se rejoignent, à savoir : le mode de retrait via le drive ou le mode de retrait par la livraison à domicile.

Pourtant, vous avez la mainmise de récupérer et de payer vos emplettes en magasin. Dans cette optique, vous pouvez les payer via votre carte bleue, ou encore PayPal. À la différence d’achats intégralement en ligne, ce dernier vous donne la possibilité de commander sur internet et de payer en magasin, et ce, avec votre carte, voire le chèque bancaire, si le magasin accepte. En outre, il s’avère inutile de récupérer et de payer en magasin les achats de gros électroménagers. Ce système est conçu particulièrement pour les denrées alimentaires et produits consommables.

Grâce à l’adresse de votre domicile, le site du magasin (Casino, Hyper U, Leclerc, etc.) vous offre le drive qui sera à proximité de votre domicile. De ce fait, si vous choisissez le mode de retrait via le drive du magasin, vous gagnerez du temps dans le trajet. Quant à l’autre mode de retrait, vous pouvez commander vos produits en ligne et bénéficier du service de livraison à domicile.

Sachez que les magasins appliquent un système de plafonnement sur le service de livraison à domicile. En effet, lorsque le prix total de vos courses atteint un montant minimum, la livraison peut être gratuite (ou non, selon les conditions).

Faire ses courses en ligne et paiement en magasin : procédures essentielles

Pour ne pas vous perdre dans le choix des produits, mais également dans le choix du magasin où effectuer vos courses, vous devez suivre 3 étapes importantes, notamment :

Comparer les sites des magasins ;

Préparer une liste des produits à acheter ;

Ne pas se précipiter dans l’achat.

Si vous n’avez pas établi une liste de vos courses au préalable, vous allez vous retrouver avec des achats inutiles. Pour optimiser votre achat en ligne, suivez à la lettre votre liste de produits à acheter. La meilleure solution réside alors dans l’organisation.

Ainsi, pour vous aider à lancer vos commandes, voici les étapes à faire :

Trouver le site du drive à proximité de votre domicile en précisant la ville ;

Choisir le mode de retrait entre la livraison à domicile ou la récupération au drive ;

Faire la sélection des produits dans le panier (légumes, fruits, produits en épicerie) ;

Procéder à la validation de votre commande ;

Choisir l’horaire de livraison ou de récupération ;

Attendre que la livraison à domicile se fasse ou que la commande soit prête pour la récupération.

Quant au mode de paiement, vous avez le choix entre un paiement en ligne pendant l’achat et un paiement en allant au magasin. Le principe reste le même : ce sera un paiement par carte bancaire ou par carte de fidélité via les offres de remboursements sur les réductions.

En quelques minutes, grâce à Internet, vous avez vos courses !

L’essor des courses en ligne

La crise sanitaire du Covid-19 a fait naître de nouvelles habitudes de consommation. Les Français ont été contraints de limiter leurs déplacements et donc leur fréquentation des commerces physiques afin de limiter la propagation du virus. Le confinement a donc été un véritable accélérateur de la digitalisation des commerces, mais également des services en ligne. Les Français ont donc dû faire preuve de résilience en se tournant massivement vers les services en ligne et le e-commerce.

Le confinement et la crise sanitaire du Covid-19 ont bouleversé les habitudes de consommation des Français. Selon une étude réalisée sur un échantillon de 2 007 Français par l’IFOP, en partenariat avec le site de vente en ligne Darty, la crise sanitaire a eu un impact significatif sur les habitudes d’achat des Français.

En effet, les consommateurs ont été amenés à se tourner vers les services en ligne et le e-commerce afin de limiter leurs déplacements. Ainsi, selon l’étude, plus de la moitié des Français ont effectué au moins un achat sur Internet pendant le confinement, contre seulement 15 % en temps normal, avec une hausse de la fréquentation des sites Internet de vente en ligne qui a doublé entre le 16 février et le 19 mars.

Le e-commerce a ainsi connu un véritable boom en 2020, notamment grâce à la crise sanitaire et au confinement. Le nombre de commandes a augmenté de plus de 60 % par rapport à l’an passé, avec une augmentation de la fréquence d’achat et des montants dépensés. Le nombre d’acheteurs en ligne a ainsi augmenté de 30 % entre février 2020 et février 2021 (contre seulement 10 % entre février 2019 et février 2020).

La crise sanitaire a également eu un impact sur les habitudes d’achat des Français, avec une hausse de la fréquence d’achat en ligne et une augmentation de la fréquence de livraison. En effet, les achats sur Internet ont augmenté de 50 %, passant de 5 commandes par an en 2019 à 8 commandes en 2020. La part des achats sur Internet dans le panier total est passée de 25 % en 2018 à 35 % en 2020.

Le nombre de cyberacheteurs français a également augmenté, passant de 15 millions en 2019 à 21 millions en 2020. Les Français sont ainsi passés de 2,5 achats par an en moyenne en 2019 à 3,5 achats par an en 2020.

Les Français sont désormais nombreux à acheter en ligne, que ce soit des produits de consommation courante comme les courses en ligne (drive et livraisons à domicile) ou des produits culturels (livre, musique, film, jeux vidéo). Le marché de la vente en ligne a ainsi connu une croissance de 25 % en 2020, et devrait continuer à croître fortement dans les prochaines années, avec le développement des achats sur mobile.

Vidéo Super U Hyper U, et U Express Les Nouveaux Commerçants pour passer au u-commerce