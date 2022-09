Sites et applis de rencontres, attention aux arnaques et aux escrocs ! Depuis la pandémie du covid 19, Internet a connu un essor considérable. Toutes les formes d’activités ont été basculées sur cette technologie. Malheureusement, les escrocs ont vu une opportunité dans cette évolution et en ont également profité.

Sur tous les réseaux Internet, les escroqueries sont présentes. Certes, les formes diffèrent à chaque contexte, mais les arnaques sont bel et bien là : faux sites de vente en ligne, l’escroquerie à la loterie et notamment les arnaques sur les sites de rencontre. Afin de vous aider à éviter les arnaques en ligne, découvrez comment les reconnaître et quelles sont les mesures à prendre.

Arnaques et sites de rencontre : points importants

Les escrocs sont partout, spécialement sur les sites en ligne comme les rencontres. Les arnaques sur les applications de rencontre sont appelées communément « l’arnaque à la romance ». Les escrocs ont vu une opportunité d’envergure dans les arnaques sur les sites de rencontre. En effet, certains escrocs arrivent à soutirer beaucoup d’argent à la personne victime de l’arnaque avant de prendre le large.

Depuis quelques années, les escroqueries se multiplient sur les réseaux sociaux via Internet. Les escrocs n’hésitent pas à user de tous les moyens pour réussir leur tour de passe-passe : abuser de la confiance de certaines personnes vulnérables. Pour contrer toutes les formes d’escroquerie sur les sites de rencontre, vous devez connaître quelques informations, notamment sur ces points :

mode opératoire d’un escroc ;

formes d’escroqueries les plus utilisées ;

les autres informations utiles.

Sites de rencontre : mode opératoire des escrocs

Les sites de rencontre sont devenus les terrains de chasse des professionnels en escroquerie. En effet, ces individus se cachent derrière de faux profils d’utilisateurs dans les applications de rencontre. Leur but est d’obtenir la confiance et la considération de leur victime. Lorsque ces deux choses sont acquises, il est facile pour l’escroc de demander à sa victime, et avec subtilité, de lui envoyer de l’argent et disparaître lorsqu’il aura amassé assez d’argent.

Un côté à déplorer dans ces arnaques est que les pertes sont colossales pour une victime. À part la perte d’argent, la victime subit également des préjudices moraux, notamment une perte de confiance en soi, un cœur brisé, en plus d’une vie détruite.

Sites de rencontre : processus de l’arnaque

Avant de commencer l’escroquerie à la romance, l’escroc procède comme suit :

l’arnaqueur crée un faux profil via les réseaux sociaux, les applications ou les sites de rencontre ;

par la suite, une course contre la montre se met en place : soutirer des informations sur la vie personnelle de la victime, faire allusion à des rapprochements pour au final faire une déclaration d’amour. Pour une personne vulnérable ou émotionnellement brisée, les sentiments naîtront facilement. D’où le but de l’escroc : créer un lien sentimental et gagner la confiance de la victime ;

la finalité : demander de l’argent en prétextant un problème médical ou un problème de fond pour venir rendre visite à sa victime.

Une étude statistique a montré que les femmes représentent la majorité des victimes dans les escroqueries sur les sites de rencontre.

L’escroc use de plusieurs artifices : de belles déclarations d’amour, de fausses promesses, une fausse identité, une histoire à dormir debout. Lorsque la confiance est établie, l’escroc à la romance frappe. Une fois l’étau resserré, les victimes n’en sortent pas indemnes. Une question se pose alors : comment éviter ces arnaques sur les sites ou les applications de rencontre ?

Escroqueries sur des applications de rencontre : astuces pour éviter les arnaques

Nombreux sont les sites de rencontre que vous pouvez trouver, mais l’application qui compte des millions d’utilisateurs est l’application de rencontre Tinder. Pour prévenir les utilisateurs, certains sites de rencontre ont une rubrique spéciale alerte contre les escroqueries. Néanmoins, voici quelques conseils pour éviter les escroqueries :

soyez toujours vigilants par rapport aux signes évidents d’arnaques ;

n’envoyez jamais d’argent à une personne rencontrée sur Internet ;

osez poser des questions et essayez de deviner les incohérences ;

priorisez les appels vidéo pour la véracité de l’identité de votre coup de cœur ;

ne déballez pas tout en une seule fois, prenez le temps. Avec les informations personnelles que vous donnez, les escrocs peuvent les exploiter ;

n’envoyez pas de photos compromettantes susceptibles d’être source de chantage ;

demandez des conseils à vos amis ou un proche sur leur avis ;

pour une première rencontre, priorisez les lieux publics et avisez vos proches ou vos amis ;

évitez de télécharger des fichiers ou des liens inconnus pour votre sécurité.

Si vous avez des doutes sur le profil ou les intentions de votre interlocuteur, vous devez le bloquer immédiatement pour éviter de vous faire arnaquer. Et pensez à alerter les sites ou les applications de rencontre.

Ainsi, méfiez-vous, car les escrocs trouveront toujours un moyen d’opérer malgré toutes les précautions. Souvenez-vous que pour ces escrocs, les sites de rencontre équivalent à une poule aux œufs d’or. Alors, n’oubliez pas les consignes : n’envoyez jamais d’argent, ne communiquez pas des données personnelles comme l’accès à votre compte en banque, faites attention quand vous envoyez une vidéo ou des photos compromettantes. Le mot d’ordre pour éviter l’escroquerie est la vigilance à toute épreuve. Les meilleures applications de rencontres dont vous pourrez avoir confiance sont Tinder, Grindr, Bumble, Badoo, Lovoo, Happn, Meetic, Fruitz, Adopteunmec.

Arnacoeurs, les escrocs de l’amour en ligne

Vidéo – Il faut s’imposer une règle importante : Ne jamais donner d’argent sur internet à une personne qui en fait la demande . Ce qui m’étonne toujours dans ces histoires d’arnaques amoureuses, c’est que les gens qui tombent dans le panneau n’ont jamais de doutes au sujet des photos qu’on leur présente. Des photos d’une bombasse ou d’un play boy de rêve, photos trop parfaites, trop belles : déjà ça devrait faire douter. Ensuite qu’est ce qu’une beauté fatale pareille fait sur une site de rencontres alors qu’on doit lui tomber dans les bras à longueur de journée ? Et pourquoi cette 8ème merveille du monde tombe amoureuse(eux) comme par hasard d’un homme ou d’une femme âgée ou pas terrible physiquement ? Le phénomène des brouteurs de Côte d’Ivoire.