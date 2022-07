Idée de voyage pas cher : où peut-on aller en vacances à petit prix ?

Où partir en voyage sans payer cher ?

L’été arrive, les voyages et les vacances en famille, aussi ! Organiser un voyage pas cher, vers des destinations en Europe, et dans d’autres parties du monde, c’est possible : dans les îles, pour profiter des bords de plages et du sable blanc, ou du soleil lors d’un voyage en Espagne, en Croatie, ou même, à bord d’une croisière.

Cet article a pour but de vous donner les bons plans voyage à ne pas rater, afin de profiter de vos vacances, sans vous ruiner.

Quels sont les meilleurs conseils pour un voyage à petits prix, vers diverses destinations ?

Qui dit vacances, dit automatiquement, voyages et destinations lointaines ! Cependant, vous pouvez partir en voyage pas cher, dans un autre pays.

Mais comment faire ? Voici une petite liste de bons plans et de conseils qui vous feront économiser lors de votre voyage :

aller en vacances ou en voyage à l’étranger, chez de la famille ou des amis ;

partir en voyage avec des compagnies Low Cost ;

faire la réservation d’un vol, plusieurs mois à l’avance ;

faire une réservation de vols de nuit ;

ne pas réserver à la dernière minute ;

Mais aussi, partir en vacances en famille et profiter des offres promotionnelles.

Prenez une chambre d’hôtel, avec ou sans étoiles, en ville selon les prix pratiqués sur place et faites des économies sur une course de taxi, en visitant la ville avec un guide, lors de votre voyage.

Vous pouvez également, réserver votre chambre d’hôtel à l’avance, comme votre billet d’avion. En effet, le prix de la chambre sera moins cher que si vous effectuez une réservation à la dernière minute pour votre voyage.

Il faut ainsi savoir, que les compagnies Low Cost de voyage, desservent plusieurs destinations dans le monde, avec un départ de la ville de Paris, et d’autres grandes villes de France, et ce, pour partir en voyage à des prix réduits.

Quelles sont les meilleures destinations de voyage au soleil pas cher, dans le monde ?

Vous rêvez de plage de sable blanc ?

Certaines destinations sont plus propices que d’autres, à ce que vous recherchez. Parmi les destinations de voyage les moins chères, et avec des offres à petit prix, on a :

Le voyage au Cambodge ;

Le voyage et circuit en Thaïlande ;

Le voyage en Inde ;

Le voyage en Birmanie ;

Le voyage au Pérou ;

Le voyage Colombie ;

Le voyage au Sri Lanka ;

Mais aussi, les voyages au Vietnam, au Honduras, en Bolivie et en Argentine, très plébiscités pour leurs paysages.

Combien coûte un voyage à l’étranger ?

Au Cambodge, vous pouvez payer, lors de votre voyage, un repas dans un restaurant bon marché à 3 euros, et le prix d’une chambre entre 10 et 30 euros. Quant au prix du vol aller-retour, le moins cher avec un départ depuis la ville de Paris, est à 350 euros. Dans ce pays, le coût de la vie est 44 % moins cher que celui de la France.

Voici une estimation du coût de votre voyage pour les destinations suivantes.

Pour un voyage et un séjour en Thaïlande, par personne

le prix moyen d’un repas dans un restaurant bon marché, est de 3 euros ;

le prix moyen d’une chambre d’hôtel est entre 15 et 30 euros ;

le prix des vols allers-retours les moins chers avec un départ depuis la ville de Paris, est à 350 € ;

le coût de la vie est 42 % moins cher qu’en France.

Pour un voyage et un séjour en Inde, par personne

le prix moyen d’un repas dans un restaurant bon marché, est de 2 à 5 euros ;

le prix moyen d’une chambre d’hôtel est entre 15 et 40 euros ;

le prix des vols allers-retours les moins chers avec un départ depuis Paris, est à 360 euros ;

le coût de la vie est 56 % moins cher qu’en France.

Pour un voyage et un séjour Birmanie, par personne

le prix moyen d’un repas dans un restaurant bon marché, est de 2 à 5 euros ;

le prix moyen d’une chambre d’hôtel est entre 10 et 30 euros ;

le prix des vols allers-retours les moins chers avec un départ depuis Paris, est à 400 euros ;

le coût de la vie est 47 % moins cher qu’en France.

Pour un voyage et un séjour au Pérou, par personne

le prix d’un repas dans un restaurant bon marché, est de 3 à 5 euros ;

le prix d’une chambre d’hôtel est entre 15 et 30 euros ;

le prix des vols allers-retours les moins chers avec un départ depuis Paris, est à 450 euros ;

le coût de la vie est 47 % moins cher qu’en France.

Pour un voyage et un séjour en Colombie, par personne

le prix moyen d’un repas dans un restaurant bon marché, est de 3 à 5 euros ;

le prix moyen d’une chambre d’hôtel est entre 1 et 30 euros ;

le prix des vols allers-retours les moins chers avec un départ depuis la capitale Paris, est à 450 euros ;

le coût de la vie est 48 % moins cher qu’en France.

Vous pouvez, donc profiter des vacances sur les plages de sable blanc et du soleil, à des prix abordables. Sachant que ce sont de très bons plans. Le prix du voyage vous permettra de partir en vacances en famille, ou entre amis. Les prix sont donnés selon des hôtels avec étoiles. Vous pourrez même avoir un guide sur place.

Où partir en vacances en Europe, en ne payant pas cher son voyage ?

L’Europe est aussi une destination pour partir en voyage le temps d’un week-end. Vous pourrez programmer un voyage par avion, avec des vols allers-retours à partir de Lyon, Marseille, Nantes et Paris avec des compagnies de voyage low cost, qui desservent plusieurs destinations comme :

un voyage et séjours en Espagne ou à l’île d’Ibiza ;

un voyage et séjours en Croatie, ou à bord de croisières ;

un voyage et séjours en Grèce et ses iles ;

un voyage et séjours en Italie, à la capitale Rome, en compagnie d’un guide pour un week-end ;

un voyage et circuit en Allemagne pendant l’Oktoberfest.

Tous ces pays vous permettront de profiter du bord de plage, et des magnifiques paysages, ou croisières. Vous pouvez partir dans des pays limitrophes, en train de nuit. Tout comme vous pouvez économiser sur une course de taxi, en prenant des hôtels prés des monuments, lors de votre voyage, ce qui est un bon plan.

Mais le coût de vie est cher par rapport aux autres pays que nous avons cités.

Beaucoup de personnes ont de la famille dispersée dans une des belles villes d’Europe. Vous feriez des économies de voyage en logeant chez eux. Les prix en euros en Europe, sont aussi chers qu’en France.

Les voyages, comme sur les îles de Malte et de Madère, sont des destinations privilégiées par de nombreux touristes. De plus, vous pouvez visiter divers monuments classés, comme les patrimoines mondiaux de l’Unesco.