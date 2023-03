Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille pour beaucoup de propriétaires. Lorsque vous partez en vacances ou que vous déménagez dans un nouveau pays, il faut prendre en compte de la sécurité et du confort de votre animal. Voyager avec votre animal de compagnie peut être stressant pour vous et votre animal, mais avec une bonne préparation et des conseils appropriés, vous pouvez rendre le voyage agréable pour tout le monde. Voici quelques conseils pour voyager avec votre animal de compagnie en toute sécurité.

Visiter votre vétérinaire avant de partir en voyage

Une consultation chez un vétérinaire est de rigueur avant de partir en voyage avec votre animal de compagnie. Les animaux doivent être en bonne santé pour voyager en toute sécurité. Votre vétérinaire pourra :

Effectuer un test complet sur votre animal de compagnie ;

; S’assurer de la mise à jour de ses vaccins ;

Fournir des informations sur les exigences sanitaires pour le voyage.

Si vous partez à l’étranger, vous devrez peut-être obtenir un certificat de santé pour votre animal de compagnie. Votre vétérinaire pourra vous aider à obtenir les documents nécessaires pour voyager en toute sécurité avec votre animal.

S’assurer que l’animal de compagnie est identifié

L’identification de votre animal de compagnie est importante avant de partir en voyage. Si votre animal s’échappe pendant le voyage, vous devez avoir un moyen efficace pour le retrouver rapidement. Les animaux peuvent être identifiés grâce à un tatouage ou encore une puce électronique. Assurez-vous que les informations d’identification de votre animal de compagnie sont à jour et que vous avez une copie de ses informations d’identification avec vous durant le voyage.

Bien préparer votre animal pour le voyage

Le voyage peut faire naitre une angoisse terrible pour les animaux de compagnie. Pour aider votre animal de compagnie à se préparer pour le voyage, habituez-le à sa caisse de transport ou à la voiture avant le voyage. Offrez-lui également des jouets, des couvertures et de la nourriture pour le voyage. Si votre animal est stressé pendant le voyage, parlez-lui calmement et offrez-lui de l’eau et de la nourriture pour le rassurer.

Planifier votre itinéraire en fonction de votre animal de compagnie

Lorsque vous planifiez votre voyage, prenez en compte les besoins de votre animal de compagnie. Si vous choisissez une voiture comme moyen de transport, planifiez des arrêts pour permettre à votre animal de faire de l’exercice, de manger et de boire de l’eau. Si vous optez pour l’avion, assurez-vous que votre animal a suffisamment de temps pour faire de l’exercice avant et après le vol.

Respecter les règles de protection animale en voyage

Lorsque vous voyagez avec votre animal de compagnie, vous devez respecter les règles de protection animale. Ne laissez jamais votre animal de compagnie dans une voiture ou un véhicule pendant une longue période, surtout par temps chaud.

Ne laissez pas non plus votre animal de compagnie se promener librement à l’extérieur, surtout dans un pays étranger où il peut être exposé à des dangers tels que des animaux sauvages ou des maladies. Respectez également les règles de quarantaine et de vaccination dans le pays de destination ou de transit.

Vérifier les exigences pour voyager avec votre animal de compagnie

Avant de partir en voyage, renseignez-vous sur les exigences pour voyager avec votre animal de compagnie dans le pays de destination ou de transit. Chaque pays a ses propres règles en matière de voyage avec des animaux de compagnie. Par exemple, si vous vous déplacez avec votre animal de compagnie de la France à l’Irlande, votre animal doit être vacciné contre la rage et posséder un passeport européen pour animal de compagnie. Renseignez-vous également sur les exigences en matière de transport aérien ou routier. Les compagnies aériennes ont des règles strictes en matière de transport des animaux et chaque compagnie aérienne a des règles différentes. Si votre trajet se fait en voiture, assurez-vous que votre animal est en sécurité et confortable.

Voyager sereinement en voiture avec votre animal de compagnie

Si vous voyagez en voiture avec votre animal de compagnie, assurez-vous qu’il est en sécurité et confortable. Les chiens et les chats doivent être transportés dans une cage ou une caisse de transport appropriée. La cage doit être suffisamment grande pour que votre animal de compagnie puisse se tenir debout, se retourner et se coucher confortablement. Les furets doivent ainsi être transportés dans une cage de transport appropriée. Si vous transportez votre animal de compagnie sur le siège arrière de la voiture, assurez-vous de le fixer avec une ceinture de sécurité pour animaux de compagnie.

Voyager sereinement en avion avec votre animal de compagnie

Si vous partez en avion avec votre animal de compagnie, renseignez-vous sur les politiques de la compagnie aérienne concernant les animaux de compagnie. Les compagnies aériennes ont des politiques différentes en matière de transport d’animaux. Certaines compagnies aériennes autorisent les animaux de compagnie en cabine, tandis que d’autres exigent que les animaux de compagnie soient transportés en soute. Si vous voyagez avec un animal de compagnie en cabine, assurez-vous de respecter les dimensions et les restrictions de poids. Si votre animal de compagnie est transporté en soute, assurez-vous que sa caisse de transport est conforme aux exigences de la compagnie aérienne et qu’elle est confortable pour votre animal.

Voyager avec votre animal de compagnie peut être un défi, mais avec une bonne planification et des conseils appropriés, vous pouvez voyager en sécurité avec votre animal. Avant de partir en voyage, renseignez-vous sur les exigences pour voyager avec des animaux de compagnie et consultez votre vétérinaire pour obtenir les documents nécessaires. Assurez-vous que votre animal est identifié et en sécurité pendant le transport. Préparez votre animal pour le voyage et respectez les règles de protection animale.