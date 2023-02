© Chats et chiens : l'utilisation d'un collier de dressage est-elle recommandée ?

Lorsque vous prenez un animal de compagnie à la maison, qu’il s’agisse d’un chat ou d’un chien, l’une des principales questions à se poser est de savoir si l’utilisation d’un collier de dressage est recommandée. Bien que les inconvénients des colliers soient considérables, il est important de souligner que leur utilisation peut être très bénéfique pour votre animal si elle est effectuée correctement. Dans cet article, découvrez en détail les différentes façons dont les colliers peuvent être utiles pour les chats et les chiens, ainsi que les précautions à prendre lors de leur utilisation. Vous y trouverez aussi ce que dit la loi sur cette pratique.

Qu’est-ce qu’un collier de dressage ?

Un collier de dressage est un dispositif électrique porté par un animal qui agit généralement comme une corrélation entre son comportement et sa récompense. Les colliers peuvent être activés par un bouton sur une télécommande, ou bien par un capteur intégré qui répond aux mouvements du chien ou du chat. Outre la télécommande, des sons spécifiques ou des ordres donnés par le maître peuvent l’actionner. Les colliers peuvent également contenir des câbles ou des mousquetons attachés à des chaînes, ce qui permet au maître de contrôler directement le chien ou le chat.

Avantages des colliers de dressage

Les colliers de dressage peuvent fournir un moyen très efficace d’encourager et de récompenser un comportement approprié chez les animaux de compagnie. En particulier, ils sont souvent utilisés pour enseigner à votre chien ou chat des commandes telles que « assis », « reste » et « viens ici ». De plus, les colliers électriques ou autres dispositifs similaires peuvent être utilisés pour renforcer les règles d’éducation telles que la non-destruction des objets, la non-fuite, etc. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, ils peuvent fournir un moyen rapide et efficace de modifier le comportement de votre animal.

Les colliers de dressage peuvent également être bénéfiques pour :

Dissuader votre animal de poursuivre des comportements indésirables, tels que l’aboiement excessif, l’agression et l’exploration de zones interdites ;

Permettre aux propriétaires de surveiller et de localiser leurs animaux de compagnie, ce qui peut être extrêmement utile si vous possédez des chiens ou des chats qui ont tendance à s’enfuir.

Inconvénients des colliers de dressage

Bien qu’il existe de nombreux avantages à l’utilisation d’un collier de dressage, il est important de noter que les colliers de dressage électriques ou autres peuvent causer des effets secondaires physiques ou psychologiques douloureux ou indésirables. Par exemple, certains colliers peuvent provoquer des ecchymoses ou des irritations cutanées lorsqu’ils sont trop serrés, et certaines formes de stimulation électrique peuvent être traumatisantes pour les animaux.

Pour rappel, l’utilisation abusive d’un collier de dressage pour chien ou chat peut entraîner des problèmes comportementaux chez ces animaux. À des fins punitives ou usage fréquente, il favorise un stress supplémentaire et certains comportements tels que l’agressivité, la peur et la timidité. Quel que soit le type de collier, il convient donc de s’assurer que les colliers sont utilisés à bon escient et uniquement lorsque cela est nécessaire.

Les précautions à prendre lors de l’utilisation des colliers de dressage

Afin que l’utilisation des colliers soit bénéfique pour votre animal, il est important de faire preuve de prudence et de respecter certaines précautions. Tout d’abord, assurez-vous que votre collier est bien ajusté et ne cause pas d’inconfort à votre animal. De plus, veillez à ce que votre animal comprend le fonctionnement du collier avant de l’utiliser. Par exemple, vous devriez commencer par associer la stimulation électrique à des ordres verbaux clairs afin d’aider votre animal à apprendre rapidement. Enfin, n’utilisez jamais le collier comme moyen de punition et assurez-vous qu’il soit constamment associé à des récompenses positives pour encourager le bon comportement de votre animal de compagnie.

Que dit la loi sur l’utilisation des colliers de dressage pour chiens et chats ?

L’utilisation d’un collier de dressage est très courante tant chez les chiens que chez les chats. En effet, un maitre de chien a toujours du mal à gérer les comportements de son animal par rapport à un maitre de chat. Bien que l’utilisation d’un collier électrique ou autre type contribue à gérer au mieux l’éducation d’un chien, il faut dire que certains propriétaires l’utilisent pour torturer les pauvres animaux. Ainsi, une nouvelle loi sur l’utilisation de tous les types de colliers de dressage est apparue l’année dernière. Le texte interdit l’usage des colliers de dressage susceptibles de torturer le chien ou le chat pour l’éducation. Pour rappel, cette loi a vu le jour à cause du taux de maltraitance de chien trop élevé dans les pays Européens. D’ailleurs, le texte ajoute que la vente d’un collier de dressage et rappel de chien est interdit.

La maltraitance, la vente des colliers de dressage et rappel pour chien ou chat sont passibles d’une amende allant de 750 à 15 000 euros selon la loi mise en vigueur depuis 16 janvier 2023. Les colliers de dressages électriques, à pointes ou étrangleurs ont été interdits sur les chiens et les chats



L’utilisation d’un collier de dressage électrique, que l’on appelle parfois étrangleur, peuvent être très bénéfique pour l’éducation des chiens et des chats si le maître l’utilise correctement. En effet, les colliers peuvent être très utiles pour l’éducation de votre animal. En revanche, veillez à ce que les colliers n’occasionnent pas l’inconfort ou le stress de votre animal. Associez-le à des récompenses positives. Cependant, même si le maitre veut adopter une meilleure façon d’utiliser le produit pour l’éducation de son chien, la loi interdit malheureusement son utilisation dans le but de protéger les animaux de compagnie de la maltraitance.