Calmer un chat : apprenez à gérer votre boule de poils !

Comment réagir face à l’agitation de votre chat ?

Comment calmer un chat ? Avoir un chat à la maison est un véritable bonheur, il vous donne de l’amour, vous donne des moments heureux et peut être un véritable meilleur ami pour vous. Parfois, notre petit doudou vivant ne se sent pas bien pour des raisons inconnues et se comporte de manière agitée.

Dans cet article, nous allons vous donner les causes de cette agitation et comment il faut réagir si on y fait face.

Pourquoi un chat peut ne pas être calme ?

Il existe des chats qui sont calmes de nature et d’autres qui sont agités de nature, ils diffèrent selon la race ou parfois, selon leur psychisme tout simplement. Généralement, ce n’est pas pour rien que votre chat calme devient agressif et turbulent, il y a certainement des petites choses qui le perturbent dans son quotidien et que vous ne remarquez pas.

Voici une petite liste de causes qui peuvent perturber la stabilité de votre chat :

un problème de santé ;

un problème de comportement ;

un manque d’activité ;

sa gamelle est souvent vide ;

une anxiété ou une dépression.

Avant de déduire une de ces raisons seul, il faut emmener votre chat chez son vétérinaire pour qu’il puisse mieux déterminer le problème et vous dire comment vous devez agir. Vous pouvez également pratiquer quelques techniques sur votre chat pour le calmer, mais vous devez d’abord identifier le type d’agitation qu’il a, pour pouvoir procéder.

Différentes manières d’intervenir !

Voici les différentes situations qui peuvent se présenter à vous :

Calmer un chat dans certaines situations précises

Il y a des chats qui sont très sensibles et très peureux, ils ont peur de pratiquement tout ce qui peut être étranger pour eux et parfois, vous ne le voyez pas, mais votre animal subit un véritable stress et une véritable pression qui peuvent facilement devenir une phobie pour lui. On vous propose quelques conseils à faire dans ce genre de situations :

prenez la chose qu’il lui fait peur et mettez-la dans son territoire ;

mettre des phéromones calmantes sur l’objet ou la chose qu’il lui fait peur ;

essayez de jouer avec l’objet devant lui.

Votre chat doit découvrir l’objet seul et aller vers lui seul, sans que vous le lui rameniez devant lui, il doit être à son aise dans son territoire et il ne doit absolument pas se sentir brusqué ou dérangé.

Calmer un chat agressif de temps à autre

Un chat très calme peut de temps à autre devenir agressif et même très méchant, ne vous choquez pas et ne vous inquiétez pas ! Votre chat est juste énervé de quelque chose, il le revendique avec sa queue qu’il remue violemment et son miaulement un peu grave.

Voici comment il faut agir dans ce cas :

laissez votre chat tranquille ;

éteignez la lumière de la pièce ;

attrapez-le avec une serviette ;

utilisez la méthode de la peau du cou.

Cette dernière technique peut fonctionner dans certains cas, car il y a des chats qui aiment se faire transporter comme leur maman leur faisait, alors que d’autres peuvent la détester et réagir d’une façon très agressive et vraiment méchante. Généralement, ce sont les vieux chats qui ne l’aiment pas.

Faites extrêmement attention dans ce genre de situations, parce que si vous l’énervez réellement, il peut facilement devenir un petit monstre et vous sauter dessus, vous pouvez vous blesser avec ses griffes.

Comment calmer son chat pour toujours ?

Parfois, votre chat qui a tendance à être calme devient agressif et agité, soyez sûr qu’il y a quelque chose qui le perturbe et que vous ne voyez pas, mais que vous devez absolument le connaître et le découvrir pour le soulager de ses souffrances.

Voici quelques solutions pour gérer le problème :

vérifiez son alimentation ;

jouez avec votre chat régulièrement ;

ne lui faites pas peur avec de cris ;

le laisser vivre sa vie de chat tranquillement ;

ne jamais le frapper ;

mettre un diffuseur de phéromones apaisantes.

Si, avec toutes ces solutions, votre chat ne se calme pas et n’arrive pas à retrouver sa tranquillité, consultez le vétérinaire qui va peut-être détecter un problème de psychologique chez votre chat !