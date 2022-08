Mauvaise haleine chez le chat : soignez les problèmes de votre chat

Comment détecter et soigner le problème de la mauvaise haleine chez le chat ?

Un chat, c’est beau, c’est mignon et c’est surtout, beaucoup d’amour. Parfois, ces petites boules de poils souffrent en silence et on met du temps pour détecter le problème, comme celui de la mauvaise haleine. Cette dernière peut vous paraître normale, mais sachez qu’il ne faut pas la prendre à la légère.

Dans cet article, nous allons vous expliquer les raisons derrière la mauvaise haleine d’un chat et ensuite, nous allons vous dévoiler les différents traitements et les solutions auxquelles vous pouvez avoir recours afin de traiter ce problème. Lisez jusqu’à la fin !

Comment savoir si votre chat a une mauvaise haleine ?

Quelle que soit la bouche animale ou humaine, c’est un endroit qui contient beaucoup de bactéries. Chez les chats, avoir une mauvaise haleine est un problème auquel on fait face très souvent. Vous devez connaître quand votre chat a une mauvaise haleine, en suivant quelques signes et davantage, vous devez connaître le type de mauvaise haleine qu’il a.

Commencez par inspecter l’état des dents de votre chat, si elles ont des caries ou des abcès, un tartre ou un déchaussement. Ensuite, intéressez-vous à la couleur des différentes parties de la bouche, comme la gorge, la gencive et la langue.

Après avoir fini l’inspection, vous devez vous retourner vers l’odeur, car chaque odeur a une raison précise :

une odeur de pourriture peut être un signe d’infection ;

une odeur d’acétone peut être signe de diabète ;

une odeur d’ammoniaque est signe de problèmes des reins ;

une odeur fécale peut montrer que votre chat a une difficulté au niveau de la digestion.

Ces odeurs peuvent être détectées par vous-même, et si vous n’arrivez pas à faire la différence entre elles, vous pouvez emmener votre chat chez le vétérinaire qui va s’en charger. Mais l’important est de ne pas laisser passer un problème du genre.

Les causes d’une mauvaise haleine chez votre chat !

La mauvaise haleine chez un chat n’arrive pas seule, elle se déclenche toujours par quelque chose. Nous vous avons fait une petite liste de causes de la mauvaise haleine qu’on va par la suite vous expliquer en détail :

maladies ou infections ;

une mauvaise alimentation ;

présence de bactéries ;

maladies parodontales.

Les maladies et les infections arrivent souvent aux chats, ce qui n’est pas bien, c’est que parfois, on a du mal à le savoir et notre chat continue de souffrir en silence, alors, soit il manifeste son mal-être avec une agitation, soit elle se manifeste seul avec la mauvaise haleine.

Quand on parle de mauvaise alimentation chez le chat, on vise tout particulièrement la pâtée pour chats, car, généralement, c’est l’aliment qui laisse le plus de tartre dans la bouche et sur les dents de votre chat, alors, même s’il en raffole, vous devez de temps en temps la remplacer par autre chose pour que le tartre ne s’accumule pas.

Comment se débarrasser de la mauvaise haleine de votre chat ?

Vous ne devez surtout pas laisser votre chat dans cet état et vous dire que ça va passer. La mauvaise haleine se soigne par différentes techniques et méthodes, que vous pouvez envisager selon votre chat et selon son mode de vie :

contrôle régulier chez le vétérinaire ;

changer l’alimentation du chat ;

croquettes pour dents ;

produits d’hygiène bucco-dentaire ;

détartrage.

Comme vous le voyez, ces solutions sont toutes bénéfiques, mais qui ne s’adaptent pas à tous les chats, c’est en fonction de la cause et d’où vient le problème chez votre chat.

Vous devez faire des contrôles réguliers chez le vétérinaire et vous devez vous assurer de faire tous les vaccins nécessaires pour votre chat, mais de ne jamais rater ou sauter un rendez-vous, à moins qu’il soit remplacé juste après.

Changer l’alimentation de votre chat en lui donnant des choses qu’il peut croquer, c’est meilleur pour ses dents et largement mieux que de la pâtée. Vous pouvez même lui acheter des croquettes bucco-dentaires faites spécialement pour le soin des dents.

Il existe plusieurs produits d’hygiène bucco-dentaire que vous pouvez acheter pour votre chat et que vous allez trouver un peu partout et si cela ne marche pas et ne fonctionne pas, vous lui faites carrément un détartrage.