Quand changer, vider et laver la litière des chats ?

Quand changer la litière des chats ? Plus de la moitié des foyers en France adoptent des animaux de compagnie chez eux, comme un chat ou un chien. Étant donné que ces animaux vivent au sein de votre maison, ils y font obligatoirement leur besoin. Pour ce qui est du chat, il utilise en général une litière pour le faire. Toutefois, cela peut affecter l’hygiène et l’environnement à l’intérieur de votre habitation si elle n’est pas vide au bon moment. De ce fait, quand faut-il changer et nettoyer la litière des chats ?

La fréquence à adopter pour changer la litière de votre chat

Vous devez adopter une bonne pratique de nettoyage concernant le nettoyage du bac à litière de votre chat. C’est une nécessité surtout si vous avez plusieurs chats à la maison et qu’ils utilisent la même litière pour faire leurs besoins. Pour éviter la propagation des mauvaises odeurs provenant de l’urine ou des selles de vos animaux domestiques, vous devez retirer à l’aide d’une pelle à litière les granulés qu’ils ont utilisés. Pour ce qui est du remplacement du sable de la litière, la fréquence de nettoyage doit être comme suit :

Dans le cas où vous n’avez qu’un seul chat à la maison, le sable de la litière doit être changé une fois par semaine ;

Avec 2 ou 3 chats, la fréquence de changement du sable doit être de 3 à 4 jours ;

Si vous avez plus de 4 chats qui utilisent la même litière, vous devez changer le sable une fois par jour.

Il est important de respecter cette fréquence de changement de sable de litière pour que l’environnement dans votre maison soit sain. En effet, l’odeur des selles venant des toilettes de votre chat peut nuire à l’environnement interne dans votre habitation ou encore à la santé de votre animal, mais aussi du vôtre. Vous devez adopter cette bonne pratique, surtout si vous voulez empêcher votre chat de faire ses besoins partout, dans votre maison. Les bacs de litière doivent être immédiatement placés à l’extérieur pour éviter toute prolifération de bactéries.

La démarche à suivre pour vider et nettoyer la litière de votre chat

Avant de procéder au nettoyage de la litière de votre chat, il faut choisir le bon moment pour le faire. En effet, il faut vider les bacs à litière à chaque fin de journée ou pendant que vous faites le ménage dans votre logement. La démarche pour le nettoyage complet du sable de la litière est comme suit :

Pour vous protéger, enfilez une paire de gants et un masque hermétique. Cela va vous épargner le fait de respirer les poussières venant du sable et des odeurs d’excréments ;

Pour vider l’intégralité du bac de toilette, utilisez une pelle à litière pour faciliter le transport des granulés souillés ;

Pour le nettoyage du bac à litière, lavez-le avec de l’eau bouillante et versez-y le produit désinfectant pour parfaire l’élimination des bactéries qui pourraient affecter votre bien-être ainsi que de votre chat. Toutefois, optez pour des produits de nettoyage dont l’odeur n’est pas désagréable pour votre félin ;

Une fois le nettoyage fait, séchez le bac de votre chat à l’air libre, à l’aide d’un chiffon à utilisation unique ou encore avec des essuie-tout jetables ;

Remettez ensuite du sable dans le bac à litière avec une épaisseur d’au moins 8 cm et replacer le tout à l’endroit habituel, là où votre chat à l’habitude de faire ses besoins ;

Pour terminer, il ne faut pas oublier de désinfecter les équipements que vous avez utilisés pour le nettoyage du bac à litière.

Les sables pour litière doivent immédiatement être jetés dans les ordures ménagères, sauf dans le cas des substrats biodégradables que vous allez pouvoir utiliser comme engrais pour votre jardin.

Pour plus de précautions, utiliser des gants lorsque vous manipulez la litière, des parasites venant du sable peuvent subsister. Ainsi, pour éviter tous les risques qui peuvent compromettre votre santé, vérifiez les indications sur le sac de substrat pour litière.

Les conseils et astuces qu’il faut appliquer lors de l’achat d’une litière pour chat

Quand vous voulez acheter une litière pour votre chat ou des sacs de substrats (sable pour litière), vous devez prioriser l’hygiène. Ainsi, il faut privilégier les modèles de bac à litière fermés au lieu des versions à plateau. Avec ces modèles, la propagation du sable, des selles ou encore des mauvaises odeurs seront évitées. Il faut aussi privilégier une litière pour chat qui peut être démontée, rendant aisé le nettoyage de ce dernier lors du remplacement du sable de la litière. Optez aussi pour une litière qui peut supporter l’eau bouillante ou les produits désinfectants que vous utilisez.

Du côté du substrat ou du sable à utiliser dans le bac à litière, choisissez ceux qui sont biodégradables pour que vous puissiez le réutiliser en tant qu’engrais.

Pour ce qui est du nettoyage et du remplacement du sable de la litière, vous devez l’adapter selon le nombre de chats qui l’utilisent.