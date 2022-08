La correspondance de l’âge des chats : tout ce qu’il faut savoir

Quelle est la correspondance entre l’âge du chat et l’âge de l’humain ?

âge des chats : Avoir un animal domestique à la maison est une chose que plusieurs personnes font. En effet, un chat ou un chien ou n’importe quel autre animal chez soi permet de partager de petits moments agréables au quotidien. Malheureusement, comme les êtres humains, les animaux aussi meurent et c’est un incident difficile à surmonter.

Mais alors, comment est conçue l’espérance de vie d’un chat ? Et quelle est la correspondance entre l’âge du chat et l’âge de l’humain ?

La correspondance de l’âge du chat : les facteurs qui influencent l’espérance de vie des chats

Il existe plusieurs et différents facteurs qui peuvent influencer l’espérance de vie des chats, à savoir :

Le mode de vie du chat

Si votre chat habite dans votre maison ou votre appartement, il a plus de chances de vivre plus longtemps, contrairement à un chat de l’extérieur qui est plus exposé aux risques d’accidents et d’attaques.

L’alimentation du chat

Si votre chat suit une alimentation saine, notamment des croquettes ou des pâtés de bonne qualité, cela va vraiment impacter sa longévité. Ainsi, un chat en surpoids, qui s’alimente n’importe comment, a une espérance de vie plus réduite.

De plus, une femelle peut vivre jusqu’à 25 ans, par contre le mâle vit uniquement 13 ans.

La stérilisation du chat

Stériliser votre chat permet de le prévenir de certaines maladies, notamment le cancer. Donc, la stérilisation de votre chat permet non seulement de le protéger et de préserver sa santé, mais aussi de prolonger son espérance de vie.

Les soins vétérinaires

Enfin, pour que votre chat reste en bonne santé, il est conseillé de le prendre chez le vétérinaire pour un contrôle régulier.

La correspondance de l’âge du chat : comment augmenter son espérance de vie ?

Pour que votre chat vive plus longtemps, il est nécessaire de bien prendre soin de lui. Ainsi, faites attention à son comportement :

Si votre chat est âgé, l’une des raisons de son décès est bien l’insuffisance rénale ;

Si votre chat boit beaucoup plus que d’habitude, il est conseillé de le prendre chez le vétérinaire ;

Il faut toujours prêter attention au poids de votre chat. Il faut lui donner une alimentation saine pour éviter qu’il prenne du poids ;

Evitez de donner de la nourriture humide à votre chat ;

Dès que votre chat atteint 10 ou 11 ans, il devient senior. Ceci dit, un contrôle chez le vétérinaire est nécessaire au moins deux fois par an.

La correspondance entre l’âge du chat et l’âge humain

Il faut savoir que le chat n’a pas le même développement qu’un être humain. En effet, il grandit très vite durant les deux premières années pour devenir adulte. Il devient majeur à 6 mois, et à un an, il devient mature. Entre 2 et 10 ans, le chat est adulte. Entre 11 et 14 ans, il est senior. Après 14 ans, c’est un vieux chat, car cela correspond à 72 ans chez l’homme.

Voici quelques exemples de correspondances entre l’âge de l’homme et l’âge du chat :

Lorsqu’un chat a 1 mois, cela correspond à 6 mois chez l’humain ;

Un âge de 6 mois chez le chat correspond à 10 ans chez l’humain ;

Un âge de 18 mois chez le chat correspond à 20 ans chez l’humain ;

Lorsqu’un chat a 2 ans, cela correspond à 24 ans chez l’humain ;

Lorsqu’un chat a 6 ans, cela correspond à 40 ans chez un humain ;

Un âge de 9 ans chez le chat correspond à 52 ans chez l’humain ;

Un âge de 16 ans chez le chat correspond à 80 ans chez l’humain ;

Lorsqu’un chat a 18 ans, cela correspond à 88 ans chez l’humain ;

Lorsqu’un chat a 20 ans, cela correspond à 96 ans chez l’humain.

Quelle est l’espérance de vie d’un chat selon la correspondance de son âge ?

La durée de vie moyenne d’un chat domestique est d’environ 12-14 ans. Il y a des chats qui atteignent 15 ans, ou même 20 ans, notamment si on prend bien soin d’eux avec une bonne alimentation, des visites régulières chez le vétérinaire, etc. Le plus grand record enregistré est celui d’un chat qui a vécu très longtemps. C’était au Texas, en 2005. Il avait 35 ans.

Donc, si vous souhaitez vivre avec votre chat le plus longtemps possible, il vous est conseillé de bien prendre soin de lui.