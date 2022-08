Prix de la castration d’un chat : pour soulager votre animal !

Combien ça coûte de castrer un chat ?

Prix de la castration d’un chat : Avoir un chat à la maison, c’est magnifique et c’est vraiment un véritable bonheur, mais ça peut vraiment vous douter un peu cher, que ce soit pour ses besoins quotidiens ou pour certains soins qui peuvent parfois être importants pour sa survie.

Faire castrer un chat est une démarche importante qui demande beaucoup de réflexion, notamment dans le budget. Dans cet article, nous allons vous donner les prix de cette dernière selon différents endroits. Si vous désirez en savoir plus, lisez jusqu’à la fin !

Prix d’une castration pour un chat

Si vous avez un chat qui se bagarre avec d’autres chats ou qui vous dérange le soir avec ses crises pour sortir et même quand il est en chaleur et vous fait la misère, dans ce cas, vous savez que la solution est de le faire castrer.

Comme vous le savez bien, cette démarche coûte un peu cher, mais elle diffère d’un endroit à un autre et d’un vétérinaire à un autre. Sachez que la moyenne de castration d’un chat varie dans les 71 euros. En France, c’est entre les 40 euros et les 200 euros, selon les villes et les communes. Ainsi, vous aurez :

en communes, entre les 40 euros et les 190 euros ;

en ville, environ dans les 82 euros.

Prix de la castration le plus cher et le moins cher !

Afin de vous aider à avoir une vue assez globale sur les prix de la castration, on va vous donner les tarifs de cette dernière selon les départements en France.

Le prix de la castration est plus cher à Paris, à Seine-Saint-Denis, en Haute-Savoie et en Essonne, ils varient entre 86 et 113 euros. Par exemple, en Haute-Savoie, la castration est à 87 euros, mais vous pouvez la trouver chez un autre vétérinaire à 100 euros. Faites-vous à l’idée que ça peut également changer selon les vétérinaires.

Le prix de la castration est largement moins cher dans d’autres départements en France, voici quelques exemples :

la Somme à 55 euros ;

la Manche à 55 euros ;

la Haute marne à 55 euros ;

l’Eure à 56 euros.

Dans certaines régions françaises, le prix varie entre les 66 euros minimum, comme en Écosse, les pays de la Loire et dans les 91 euros maximum, comme en Île-de-France. Bien évidemment, ces prix restent très abordables, comparés aux premiers départements qu’on a cités en haut.

Où faire une castration avec un prix très réduit ?

Pour faire castrer votre chat, vous devez passer par plusieurs examens et tests, avec une liste de médicaments et sans compter l’opération et ce qui vient par la suite et tout ceci peut vraiment vous coûter très cher.

Vous pouvez avoir moins de frais si vous faites la castration de votre chat dans l’un de ces endroits :

les écoles vétérinaires ;

la SPA ;

faire l’assurance de votre chat.

Si vous faites assurer votre chat, vous allez payer pratiquement la moitié des dépenses, car pour tout le reste, c’est l’assurance qui s’en charge, vous pouvez également lui faire une assurance maladie pour être remboursé complètement sur tous les soins que votre chat doit subir.

La SPA, c’est la société protectrice des animaux en France, elle est extrêmement dans la sensibilisation et dans le bénévolat, vous pouvez faire castrer votre chat chez eux et payer un prix assez abordable.

Avantages de faire castrer son chat !

Faire castrer son chat peut réellement être une solution qui va lui faire du bien à lui, mais aussi à vous, car vous allez être plus au moins tranquille de son côté et vous allez moins vous inquiéter. Voici quelques avantages sur votre chat, nous citons :

éviter qu’il ne tombe malade ;

éviter les crises de chaleur ;

éviter qu’il devienne agressif ;

lui éviter une dépression et une anxiété.

De plus, faire castrer votre chat va lui assurer une durabilité dans son âge de vie, car il aura moins de choses qui le dérangent et donc, moins de choses qui vont l’angoisser et le stresser. De même, votre chat va être plus en activité et va jouer pleinement, surtout si vous avez un chat de maison qui ne sort pas.