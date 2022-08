Reproduction chez les chats : tout ce que vous devez savoir !

La reproduction chez le chat !

Reproduction chez les chats : La reproduction chez le chat débute dès l’âge de sa puberté. Dans le cas où vous souhaiteriez faire accoupler votre chat, il est important de connaître le mécanisme de fonctionnement de son cycle de reproduction.

Il existe, en plus des variations individuelles, certaines différences assez notables, selon les races de ces petites boules de poils. Une visite chez votre vétérinaire s’impose dans tous les cas, pour qu’il puisse vous livrer quelques conseils spécifiques en ce qui concerne votre animal.

La saison des amours pour les chats !

Voici les éléments à connaître :

La puberté et les chaleurs

Les chats atteignent l’âge de la puberté vers 6 mois et quelques fois même, plus tôt. Ils sont donc capables de se reproduire assez jeunes. Les femelles ont un cycle saisonnier, avec des chaleurs allant de février à septembre à peu près.

Plusieurs cycles de chaleurs se succèdent pendant cette saison sexuelle : ils vont durer de 4 à 10 jours et seront suivis par une phase de repos de 8 à 10 jours, en l’absence d’ovulation.

Il est à noter que les femelles vivant en appartement ne vont pas forcément suivre la saison sexuelle et sont capables de présenter des chaleurs à tout moment de l’année.

Les étapes de l’accouplement

Un protocole précis est suivi lors de la reproduction chez le chat. La chatte va accepter le mâle 1 à 3 jours après le début des chaleurs. Cette dernière commencera par le repousser en feulant et en donnant des coups de griffes assez violents, puis l’accouplement deviendra possible après un bon moment.

L’accouplement ne sera pas sans peine pour la chatte, étant donné que le mâle va la mordre au niveau du garrot, l’aborder par le côté et la maîtriser. C’est une étape qui dure moins d’une minute et qui est donc très brève.

Ce sera douloureux pour la femelle et elle poussera des cris pendant ce temps, car le pénis du chat présente de petites pointes cornées à sa surface, c’est d’ailleurs ce qui va stimuler les parois du vagin et ainsi, provoquer l’ovulation.

Les partenaires se sépareront et feront leur toilette chacun de leur côté après chaque coït. De multiples phases d’accouplement et de repos vont se succéder (15 à 20 minutes), et seront interrompues par des périodes d’agressivité.

Il faut savoir qu’une chatte est capable d’être accouplée par plusieurs mâles sur plusieurs jours et ainsi, avoir plusieurs petits ayant des âges ainsi que des pères différents.

La phase de gestation pour la reproduction du chat !

La durée de la gestation est de 67 jours en moyenne, si cette période est dépassée, vous devrez emmener votre chatte en consultation chez le vétérinaire.

La gestation passe, le plus généralement, inaperçue pour les propriétaires durant le premier mois et ce ne sera qu’au deuxième mois que des changements vont apparaître :

la chatte sera plus calme ;

elle sera moins agile ;

elle aura un fort appétit ;

son ventre va s’arrondir, etc.

Diagnostic et suivi de la gestation

La seule manière de confirmer la présence d’une gestation chez sa chatte est d’aller faire une échographie chez le vétérinaire. Ce dernier peut utiliser diverses méthodes afin de poser son diagnostic de gestation.

Il fera, en premier lieu, une palpation abdominale, une échographie par la suite et enfin, une radiographie. Toutes ces méthodes peuvent être utilisées dès la 3ᵉ ou 4ᵉ semaine de gestation, à l’exception de la radiographie.

La mise-bas chez la chatte

Voici les éléments à connaître lors de la mise-bas chez une chatte :

Choix du lieu et changement de comportement

Vous allez remarquer un changement de comportement chez votre chatte qui sera très marqué, celle-ci peut également être agitée et nerveuse. Vous pouvez lui préparer un nid douillet dans un lieu qui est calme ou la laisser se débrouiller seule.

Les moments clé de la mise-bas

La chatte doit obligatoirement être laissée au calme durant la phase préparatoire de la mise-bas, au risque de retarder ou bien d’entraver la phase suivant l’expulsion. Les contractions deviennent, lors de cette phase, plus rapprochées et plus régulières. Cette phase est, en général, accompagnée par des ronronnements (pour se rassurer).

L’intervalle entre chaque petit lors de la phase d’expulsion est, en général, de 5 à 30 minutes, cependant, une pause allant de 12 à 24 h entre deux séries de chatons est tout à fait normale (pour les chatons issus d’accouplement successifs et étalés dans le temps).