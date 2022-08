La conjonctivite chez le chat : symptômes, causes et traitement

Comment reconnaître et soigner la conjonctivite chez votre chat ?

La conjonctivite chez le chat est très commune. Elle se manifeste par un, ou les deux yeux rouges, larmoyants et enflés. Les paupières sont collées et la troisième paupière peut être enflée et visible. Elle est facilement identifiée par le propriétaire.

La conjonctivite a différentes origines et peut être contagieuse entre chats. La plupart du temps, elle est sans gravité, mais il est important de consulter un vétérinaire si vous remarquez que votre chat présente de tels symptômes, et ce, pour éliminer toute infection grave et prévenir toute complication.

Dans cet article, nous vous parlerons de la conjonctivite chez le chat, de ses symptômes, de ses causes et de la façon de la traiter.

Qu’est-ce qu’une conjonctivite féline ?

La conjonctivite féline est une maladie oculaire très commune chez le chat. C’est une inflammation de la conjonctive qui est la muqueuse qui tapisse l’intérieur des paupières, une portion de la surface du globe oculaire et s’étend jusqu’à la membrane nictitante.

Les chats de tous les âges et de toutes les races peuvent contracter la conjonctivite. La maladie peut atteindre un seul œil, comme elle peut toucher les deux yeux. Généralement, elle n’est contagieuse qu’entre chats, mais n’empêche, vous devez être prudent et éviter de vous frotter les yeux et veiller à vous laver les mains lorsque vous touchez votre animal.

La plupart du temps, la conjonctivite est sans gravité pour la santé de votre chat et ne provoque pas de complications graves. Néanmoins, il est primordial de consulter un vétérinaire lorsque vous suspectez une conjonctivite chez votre chat. Non traitée, elle peut avoir des complications sérieuses, surtout pour les chatons. Elle peut également altérer la vision de votre chat de façon irréversible ou être le signe d’une maladie plus gave.

Quels sont les symptômes d’une conjonctivite féline ?

Pour une prise en charge rapide et précoce, il est nécessaire de reconnaître et de savoir repérer les symptômes de la conjonctivite chez votre chat. Les signes cliniques peuvent varier en fonction de la gravité et de la cause de la maladie. De manière générale, elle provoque :

des écoulements oculaires : ils peuvent être clairs en cas d’irritation ou d’allergie, ou épais, avec une couleur jaunâtre ou verdâtre, signe d’une infection ;

un ou les deux yeux rouges et enflés ;

fermeture partielle ou incomplète des paupières ;

son œil malade peut être collé ;

la membrane nictitante peut devenir visible en permanence ;

des démangeaisons.

Votre chat peut également présenter d’autres symptômes, comme :

des éternuements ou des écoulements naseaux ;

une baisse ou perte d’appétit ;

un abattement et un manque d’énergie ;

il peut avoir de la fièvre.

Quelles sont les causes de la conjonctivite ?

La conjonctivite féline peut avoir de multiples causes, allant d’une simple irritation à des infections plus graves :

Causes infectieuses

Ce type de conjonctivite est dû à des infections virales ou bactériennes. Elles sont contagieuses et transmissibles entre chats.

les virus : comme l’Herpès-virus-félin, le coryza, la péritonite infectieuse féline, etc. Ils peuvent provoquer aussi des troubles digestifs et respiratoires ;

les bactéries : comme la Chlamydia felis. Elle cause une conjonctivite très contagieuse à propagation rapide.

Causes traumatiques

Une conjonctivite peut être due à la présence d’un corps étranger, d’un petit débris ou de la poussière qui ont pu s’introduire dans l’œil de votre chat. Généralement, ce genre de conjonctivite ne touche qu’un seul œil.

Causes allergiques

La conjonctivite de votre chat peut être une réaction allergique à un produit ou une substance (comme le pollen par exemple), présents dans son environnement. Elles sont très fréquentes et causent aussi des démangeaisons, des éruptions cutanées et des difficultés respiratoires.

Comment traiter la conjonctivite de votre chat ?

Lorsque vous emmenez votre chat chez le vétérinaire, il prescrira habituellement des traitements qui combattront l’infection et d’autres qui soulageront et atténueront les symptômes.

Traitement de fond

Le traitement de fond dépendra surtout de la cause de la maladie :

cause bactérienne : antibiotiques sous forme de pommade ;

cause virale : des antiviraux ;

présence d’un corps étranger : il sera retiré manuellement ;

allergies : des traitements antihistaminiques et cortisone.

Traitement symptomatique

Pour soulager les symptômes et la gêne que peut ressentir votre chat, il lui sera prescrit :

de la cortisone : dans le but de soulager l’inflammation et pour son effet antiallergique ;

un collyre : pour nettoyer les yeux du chat ;

une pommade apaisante et anti-inflammatoire.

Si la cause de sa conjonctivite est allergique, il est important d’identifier l’allergène et d’éviter que votre chat ne soit en contact avec lui.