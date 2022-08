L’asthme chez les chats : symptômes et traitement !

Comment puis-je savoir si mon chat est asthmatique ?

L’asthme chez les chats – De nombreux propriétaires d’animaux de compagnie ne pensent pas à l’asthme lorsqu’il s’agit de nos amis à fourrure, mais environ 1 à 5 % des chats en souffrent. Dans l’article d’aujourd’hui, nos vétérinaires de Charlotte partagent certains des signes de l’asthme chez les chats, ainsi que les causes de cette maladie et la façon dont elle peut être traitée.

Reconnaître l’asthme chez les chats !

Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez savoir si votre chat est asthmatique. Lors d’une crise d’asthme, de nombreux chats adoptent une position recroquevillée près du sol, le cou tendu vers l’avant, comme s’ils essayaient d’expulser une boule de poils. Cette position est souvent accompagnée d’une toux et d’une respiration sifflante.

Si votre chat fait une véritable crise d’asthme, vous remarquerez probablement que ses flancs se déplacent dans un mouvement de va-et-vient, alors qu’il s’efforce de respirer et qu’il peut se mettre à baver ou à cracher du mucus.

Inutile de dire que tout cela peut rendre votre chat extrêmement effrayé. Si votre chat a des difficultés pendant qu’il respire, prenez immédiatement contact avec votre vétérinaire pour obtenir de l’aide ou prenez un rendez-vous à l’hôpital d’urgence pour animaux le plus proche, pour des soins urgents.

Symptômes courants de l’asthme chez les chats

Les autres symptômes de l’asthme chez le chat peuvent être les suivants :

une respiration rapide ;

difficulté à respirer ;

respiration à bouche ouverte ;

augmentation de la déglutition ;

respiration sifflante ;

lèvres et gencives bleues ;

toux persistante ;

bâillonnement ;

faiblesse générale ;

corps voûté avec le cou allongé ;

mucus mousseux lors de la toux ;

bruits de gargouillement dans la gorge.

Si votre chat fait une crise d’asthme, vous pouvez également remarquer qu’il respire rapidement pendant son sommeil. Lorsque votre chat se repose, il doit normalement effectuer entre 24 et 30 respirations par minute. Si vous voyez que votre chat prend plus de 40 respirations par minute, contactez votre vétérinaire pour obtenir de l’aide !

Les propriétaires d’animaux doivent savoir que le fait de ronfler ou de respirer bruyamment au repos n’indique pas nécessairement que votre chat fait une crise d’asthme. Néanmoins, si la respiration de votre chat vous inquiète, il est toujours préférable de contacter votre vétérinaire pour obtenir des conseils supplémentaires.

Causes de l’asthme du chat

Pourquoi mon chat fait-il une crise d’asthme ? L’asthme chez le chat est le plus souvent provoqué par l’inhalation d’un allergène, mais il peut aussi être causé par une augmentation du niveau de stress. Voici quelques-uns des allergènes les plus courants qui peuvent déclencher l’asthme chez les chats :

les acariens de la poussière ;

les herbes ;

la fumée de cigarette ;

la moisissure ;

le pollen ;

certains aliments ;

la poussière de la litière du chat ;

les produits d’entretien ménager.

Vous devez également savoir qu’un certain nombre de conditions sous-jacentes peuvent contribuer à la gravité des crises d’asthme de votre chat, notamment les parasites, une prédisposition génétique, un problème cardiaque préexistant, une pneumonie ou l’obésité.

Médicaments contre l’asthme pour les chats

Y a-t-il quelque chose que je puisse donner à mon chat pour son asthme ? Une fois que votre animal a été diagnostiqué asthmatique, votre vétérinaire peut prescrire des corticostéroïdes pour diminuer l’inflammation dans les poumons de votre chat, et éventuellement un bronchodilatateur pour aider à dilater les voies respiratoires de votre chat et lui permettre de respirer plus facilement.

Ces deux médicaments peuvent être prescrits par votre vétérinaire sous la forme d’un médicament injectable, oral ou d’un inhalateur. En fonction de l’état de santé général de votre chat, votre vétérinaire peut prescrire un corticostéroïde seul comme traitement de l’asthme de votre chat, mais les bronchodilatateurs ne sont généralement pas utilisés seuls, car ils ne traitent pas l’inflammation.

Il faut savoir que l’asthme chez les chats ne disparaît pas spontanément. Si votre ami félin souffre d’asthme, il est probable qu’il connaisse des accès périodiques dont l’intensité peut varier de légère à dangereuse.

Bien qu’il ne soit pas considéré comme une maladie curable, l’asthme peut être géré chez les chats, avec un peu plus d’attention de la part des parents et des médicaments appropriés. En contrôlant l’effort respiratoire de votre chat, en surveillant sa toux et en intervenant avec des médicaments si nécessaire, vous pouvez aider votre chat asthmatique à conserver une bonne qualité de vie pendant de nombreuses années.