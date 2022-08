Chat craintif : 5 astuces pour aider votre chat à ne plus avoir peur !

Conseils et astuces pour rassurer et aider un chat peureux !

Chat craintif comment aider son chat ? Les chats sont, de nature, joueurs, curieux et joyeux, sans parler de leurs maladresses et de leurs bêtises qui font tout leur charme et le buzz sur le Net. Ils apportent de la joie, de la bonne humeur et une ambiance agréable à la maison. Mais que faire lorsque ses derniers se montrent peureux, craintifs et anxieux, que ce soit vis-à-vis des humains ou d’autres animaux ? Les causes d’un tel comportement sont nombreuses et il est nécessaire de les identifier pour aider votre chat à s’ouvrir et à faire plus confiance aux autres.

Dans cet article, nous allons vous aider à comprendre pourquoi votre chat est craintif et comment l’aider à aller mieux.

Pourquoi votre chat est-il craintif ?

Tout comme les humains, les chats ont des personnalités et des caractères différents. Si certains sont extravertis, joueurs et hyperactifs, d’autres peuvent être plus casaniers et timides. Mais si votre chat se montre très craintif et vit dans un stress permanent, ce comportement n’est pas normal.

Pas assez sociable, retiré à sa mère trop tôt ou à cause d’un traumatisme lié à l’enfance, les causes sont multiples. Il est donc très important d‘identifier la source de son mal-être pour pouvoir l’aider au mieux.

Un traumatisme lié à l’enfance

La personnalité et le caractère de votre chat se construisent depuis sa tendre enfance. Un chaton sevré trop tôt peut avoir tendance à présenter un comportement craintif et anxieux. En effet, c’est auprès de sa mère et de ses frères et sœurs qu’il apprend à connaître son environnement, à identifier les menaces et à gérer son stress.

Si un chaton n’a pas été correctement socialisé avant ses 12 semaines, il aura tendance à sur-réagir au moindre bruit et ne saura pas identifier les véritables risques. Il développera, en grandissant, un comportement anxieux et craintif.

Il a vécu une mauvaise expérience

Les traumatismes ne sont pas uniquement liés à l’enfance. Les mauvaises expériences, comme un abandon ou des violences et des maltraitances physiques ou mentales, peuvent avoir des répercussions sur le comportement de votre chat et le rendront peureux et craintif.

Un comportement craintif est très présent chez des chats sauvés ayant vécu dans des refuges.

Il est stressé à cause d’une situation particulière

La peur de votre chat peut être liée à d’autres facteurs, comme des changements dans sa vie qui peuvent le stresser et le rendre anxieux, par exemple :

une situation inédite à laquelle il n’est pas habitué ;

présence d’animaux, de personnes, de bruits ou d’odeurs qu’il ne reconnaît pas ;

une situation déplaisante, comme : une visite chez le vétérinaire, le mettre dans sa cage, etc.

Comment reconnaître un comportement craintif chez votre chat ?

Queue abaissée, démarche courbée et poils hérissés, si vous observez souvent ce genre de comportements chez votre chat, aucun doute, il est craintif.

Un chat peut se montrer peureux et c’est normal, mais ce comportement doit rester exceptionnel et seulement dans certaines situations. Cependant, s’il est répété, vous pourrez dire que votre chat est craintif. Son comportement peut se manifester de plusieurs façons :

il se cache : il cherchera toujours à se réfugier dans des endroits où personne ne pourra l’atteindre ;

il ne joue pas : ni avec d’autres chats ni avec les humains ;

il a, la plupart du temps, une posture défensive : pupilles dilatées, poils hérissés, etc. ;

il grogne et crache lorsqu’il se sent menacé ;

il se lèche trop souvent : vous pouvez même remarquer du pelage dégarni à certains endroits ;

il sursaute au moindre bruit ;

il peut transpirer.

Il est important de souligner que ces comportements peuvent traduire un réel trouble. Les chats peuvent être blessés ou malades et l’avis d’un vétérinaire est vivement recommandé.

Conseils et astuces pour rassurer votre chat peureux

Un chat qui vit dans la peur est un chat malheureux. Vous devez adopter les bons gestes pour améliorer sa vie, lui redonner de l’assurance et le rendre plus confiance. Pour cela, vous devez vous armer de patience et suivre ces quelques conseils :

5 astuces pour aider votre chat

le socialiser et l’habituer à la présence d’animaux et d’autres personnes ; ne le dérangez pas et n’envahissez pas son espace personnel ; ne le regardez pas fixement dans les yeux ; mettez-vous à sa hauteur : vous pouvez vous accroupir et attendre qu’il vienne vers vous. Il faut également éviter tout mouvement brusque ; jouez avec lui et récompensez-le avec de la nourriture ou des friandises.

