Langage d’un chat : les clés pour comprendre votre chat !

Apprenez à décrypter le langage de votre chat !

langage d’un chat le comprendre : Les chats sont des animaux bavards, certains plus que d’autres. Ils utilisent différentes manières et un langage qui leur est propre, et ce, pour communiquer avec nous et nous transmettre différents messages. Miaulements, ronronnements, griffures, morsures, tous les moyens sont bons pour attirer notre attention.

Si certains codes sont évidents et ne trompent pas, d’autres comportements peuvent s’avérer être un véritable mystère. Comprendre votre chat est très important pour pouvoir subvenir à ses besoins et comprendre son état d’esprit.

Dans cet article, nous allons apprendre ensemble à décrypter le langage de son chat, un petit félin malin qui ne cessera jamais de nous étonner.

Comment votre chat communique-t-il avec vous ?

Le chat fournit beaucoup d’efforts pour communiquer avec son humain, il utilise plusieurs signaux corporels et vocaux pour s’exprimer. Adaptant plusieurs postures, vocalisations ou regards, les chats nous disent beaucoup de choses. À nous d’apprendre à décrypter leur langage !

Le langage corporel

Ses émotions, ses intentions et ses humeurs sont parfaitement perceptibles dans son comportement. La communication de votre chat est majoritairement non verbale et peut impliquer tout son corps : les oreilles, la queue, les yeux, etc. Le chat utilise différentes parties de son corps et de multiples postures et attitudes pour vous faire comprendre qu’il a peur, qu’il est content ou qu’il veut juste jouer.

Le langage oral

Miaulements, grognements ou ronronnements, votre chat utilise différentes vocalisations, d’intensité et de tonalité différentes, et ce, pour communiquer avec vous. Ces animaux peuvent être doux, insistants ou agressifs, cela dépend de la situation et de leur humeur.

Décryptez le langage de votre chat !

Pour comprendre votre chat, vous devez être attentif, observer et analyser son comportement. Vous pourrez, ainsi, décrypter et comprendre ses besoins. Et de cette manière, vous vivrez harmonieusement avec votre ami à 4 pattes.

Décrypter sa queue

La queue du chat en dit long sur son ressenti et son humeur. Donc, si vous remarquez qu’elle est :

tombante : il est neutre ;

dressée et légèrement tombante à l’arrière : il est heureux ;

tombante et ses poils sont hérissés : il se sent menacé ;

retournée vers l’arrière en forme de pont et ses poils sont hérissés : il est prêt à attaquer ;

retournée vers l’arrière en forme de U et ses poils sont hérissés : il est excité et veut jouer ;

cachée entre les pattes arrière et ses poils sont hérissés : il a peur ;

tombante et balance de droite à gauche énergiquement : il est agacé.

Décrypter ses yeux

Les yeux du chat sont très expressifs et nous disent beaucoup de choses. Si ses pupilles sont :

dilatées : il est excité ou en alerte ;

fines : il est en train de chasser ;

lorsqu’elles sont entre les deux : il est tout simplement neutre.

Décrypter ses oreilles

Comprendre votre chat passe également par ses oreilles. Vous pouvez remarquer qu’elles sont :

inclinées vers l’avant et droites : il est neutre ;

en forme de cornes et aplaties sur le côté : il est agacé et veut même attaquer ;

aplaties vers le côté ou vers l’arrière : il est sur la défensive et apeuré.

Décrypter ses miaulements et ses grognements

On dit souvent que les chats ont développé les miaulements uniquement pour communiquer avec les humains, car ils miaulent très rarement entre eux. Contrairement aux idées reçues, le chat ne miaule pas seulement pour vous appeler ou vous demander quelque chose, il peut miauler pour exprimer sa joie, son excitation ou son ennui. Les miaulements peuvent aussi être une marque d’affection.

Le chat peut aussi ronronner. La plupart du temps, il le fait lorsqu’il se sent bien et heureux, mais il peut aussi être un signe de stress ou de peur.

S’il est agacé, énervé ou contrarié, il aura tendance à grogner, à gronder et à feuler. Il adoptera ce comportement en face de ses congénères ou en face d’un humain. C’est une sorte de mise en garde lorsqu’il se sent menacé, qu’il veut être tranquille et qu’il ne désire pas être touché.

Les signes d’affection de votre chat

Le chat utilise plusieurs signaux pour vous dire qu’il vous aime et vous montrer toute son affection :

il vous mordille ;

il vous laisse caresser son ventre ;

il frotte son corps contre vos jambes ;

il vous accueille en frottant sa queue et sa tête contre vous.

Vidéo le langage corporel d’un chat

Dans cette vidéo de PlanèteAnimal, nous allons parler du langage corporel des chats, y compris de certains aspects de leur comportement, mais principalement de la positions des chats et de leur signification. Si vous avez envie de plus et que vous voulez découvrir d’autres signes des chats, que ce soit avec la queue, la tête, les oreilles ou tout le corps, nous vous encourageons à consulter nos articles sur le langage félin