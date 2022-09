Qui a droit au chèque énergie ? Depuis des années, le pays bascule dans la transition énergétique qui vise à transformer la production énergétique, la distribution et la consommation en énergie à des fins écologiques. En effet, tout le monde est concerné par la politique environnementale. De ce fait, la transition énergétique contribue à diminuer les effets de la consommation et de la production d’électricité et de gaz sur l’environnement. Pour pallier le problème d’aide aux foyers en ce qui concerne la facture d’électricité et du gaz, un chèque énergie est mis à disposition des ménages. Cependant, vous devez savoir que bénéficier du chèque énergie comporte quelques conditions. Des questions se posent alors : qui peut bénéficier d’un chèque énergie ? Y a-t-il des conditions particulières d’éligibilité pour obtenir un chèque énergie ? Focalisons-nous sur les réponses.

Chèque énergie : informations essentielles

Vous devez savoir que le chèque énergie se définit comme une aide financière pour la consommation en énergie dans un foyer. Pour plus de détails, il est de rigueur de mettre en lumière les quelques points importants concernant le chèque énergie :

Points positifs pour les foyers de profiter des aides financières pour l’énergie ;

Démarches à suivre pour l’utilisation d’un chèque énergie ;

Chèque énergie : avantages

L’utilisation d’un chèque énergie comporte quelques avantages indéniables, à savoir :

Facilité de paiement sur la consommation en électricité et en gaz ;

Participation aux travaux de rénovation énergétique dans le logement ;

En cas de déménagement, mise en service gratuit de l’électricité et du gaz dans le nouveau logement par le fournisseur en énergie ;

Pas de frais supplémentaires en cas de rejet du versement.

Pour pouvoir profiter pleinement de ces avantages, vous devez en aviser votre fournisseur énergétique en lui envoyant le chèque énergie.

À titre d’information complémentaire, le chèque énergie contribue à faire économiser aux ménages sur la facture d’électricité. De ce fait, pour économiser encore plus, vous pouvez changer de fournisseur en énergie (électricité ou gaz). Les démarches sont simples, sans engagement et sans qu’il y ait de risque de coupure d’électricité pendant la transition.

Chèque énergie : démarches à suivre

Vous devez savoir que pour profiter des avantages des chèques énergie, un foyer n’a pas besoin de faire des démarches fastidieuses. En effet, pour faire simple, le chèque énergie s’attribue de manière automatique aux foyers qui remplissent les conditions d’éligibilité fixées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Et c’est à la DGFIP qu’incombe la tâche d’établir le profil des bénéficiaires d’un chèque énergie. Par la suite, l’Agence de services et de paiement prend le relais en envoyant à la personne éligible le chèque énergie. Sachez que le chèque énergie s’attribue suivant le montant du revenu d’un foyer.

Pour information, dans le cas où vous auriez déménagé et pour être sûr de recevoir votre chèque énergie l’année prochaine, il est primordial de communiquer au centre fiscal la nouvelle adresse de votre logement. Cela afin que l’envoi du chèque énergie arrive à destination.

Mais à qui profitent alors les aides énergétiques via l’attribution d’un chèque énergie ?

Chèque énergie et les bénéficiaires

Pour répondre à la problématique, les personnes susceptibles de bénéficier d’un chèque énergie sont les foyers qui ont une situation instable par rapport à leur consommation énergétique. Pour ce faire, un foyer est considéré comme bénéficiaire lorsque le montant de leur facture d’électricité et de gaz représente plus de 11 % du budget sur le revenu du ménage.

L’attribution du chèque énergie se fait également par un calcul simple basé sur le revenu fiscal du foyer.

Chèque énergie : conditions d’éligibilité

Pour qu’un foyer puisse bénéficier d’aide financière en énergie, le montant des revenus annuels du foyer doit être aux environs de 10 000 euros par Unité de consommation.

Pour l’année 2022, vous devez savoir que le montant de l’aide financière en énergie est resté le même par rapport à l’année 2021. Pour ce qui est de l’année 2022, le montant moyen des chèques énergie est aux environs de 250 euros. Ce montant dépend généralement du montant du revenu des foyers.

Chèque énergie : envoi et réception

L’envoi des chèques énergie se fait entre le mois de mars et le mois d’avril. Un calendrier d’envoi est établi par région pour chaque département. Pour ce qui est du délai de réception des chèques énergie, vous pouvez compter entre 3 à 4 jours.

Quant au versement, il peut se faire de deux manières : envoi par courrier et envoi en ligne. Le chèque énergie peut être envoyé par courrier, soit en version papier, au fournisseur en électricité et gaz avec une copie de la facture à payer.

Pour le paiement en ligne, les démarches à suivre sont simples : entrez la référence du chèque énergie, sélectionnez votre fournisseur en électricité et gaz et entrez les chiffres de référence.

En 2021, les bénéficiaires des aides via un chèque énergie avaient reçu un chèque avec un montant de 100 euros suite à l’augmentation du prix de l’électricité et du gaz.

Ainsi, seuls les ménages ayant un revenu modeste peuvent être bénéficiaires des aides énergétiques.

