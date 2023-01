© Rénovation énergétique : économiser de l'énergie en remplaçant vos fenêtres

La meilleure solution d’améliorer la performance énergétique d’un logement est d’optimiser son isolation. Dans le cadre de l’isolation d’une maison, les travaux de rénovation ne se limitent pas seulement au renforcement du mur, du plafond ou du plancher. En effet, si vous envisagez d’optimiser l’isolation de votre logement, l’installation d’une nouvelle fenêtre fait partie des options envisageables.

Vos fenêtres sont les principaux points de fuite d’énergie de votre maison et sont souvent la cause principale de dépenses inutiles en énergie, outre la chaudière et les autres appareils de chauffage. La rénovation dans le but de réduire la consommation énergétique causée par les fenêtres peut aider à améliorer l’efficacité énergétique et à alléger votre facture d’électricité.

Quels sont les avantages de la rénovation énergétique avec des fenêtres neuves ?

Remplacer vos anciennes fenêtres (parfois) inefficaces par des fenêtres à haute performance thermique peut être un moyen rentable pour réduire la consommation d’énergie de votre logement. Les nouvelles fenêtres assurent une isolation thermique plus élevée et sont conçues pour garder l’air froid à l’extérieur et l’air chaud à l’intérieur. Les nouvelles fenêtres peuvent également bloquer les rayons du soleil et aident à réduire les courants d’air qui circule dans votre maison.

Installer une nouvelle fenêtre, c’est pouvoir se passer d’une chaudière et d’autres appareils de chauffage. Ce qui permet également de faire des économies importantes sur la consommation d’énergie du logement.

Quels sont les avantages supplémentaires de l’installation de fenêtres à haute performance thermique ?

Avec des nouvelles fenêtres, vous pourrez faire le choix d’un modèle équipé d’un vitrage plus épais qui réduit la quantité de bruit venant de l’extérieur. L’installation de fenêtres à haute performance thermique peut pareillement aider à renforcer votre maison et à réduire le risque de dommages causés par le vent ou les intempéries.

Cependant, il faut à tout prix être en mesure de choisir un modèle de fenêtre spécifique qui offre une bonne capacité d’isolation.

Comment reconnaître une fenêtre qui offre une bonne capacité d’isolation ?

Afin d’acquérir des fenêtres qui peuvent parfaitement réduire la consommation d’énergie d’un logement, voici les critères à vérifier :

Type de vitrage ;

Matériau de l’armature.

Sur le marché, la plupart des fenêtres sont disponibles en modèle à simple vitrage. Ces modèles sont disponibles à petit prix, sauf que leur capacité d’isolation peut s’avérer limitée. Dans ce cas, la meilleure solution est de faire le choix sur des modèles à double ou à triple vitrage. En effet, si le niveau de vitrage de la fenêtre est élevé, elle sera à la hauteur d’isoler votre logement et de préserver la chaleur à l’intérieur. Ainsi, vous pouvez réaliser des économies sur la consommation d’énergie du logement, car vous n’aurez plus besoin d’utiliser une chaudière ou autre appareil de chauffage.

Le matériau de l’armature est l’un des éléments qui contribuent à l’amélioration des performances en isolation des fenêtres. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, le PVC est le meilleur matériau d’armature qui permet de bien isoler le logement. Les modèles en bois et en aluminium sont également disponibles à petit prix. En revanche, ils sont moins performants que le PVC.

Peut-on obtenir des aides financières pour les travaux de rénovation énergétique ?

En France, lorsqu’il s’agit d’isoler un logement, il est tout à fait possible d’obtenir des aides financières pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. Que ce soit pour un remplacement de fenêtre ou pour renforcer le revêtement des murs, vous pouvez demander un prêt pour financer votre projet de rénovation énergétique.

La plupart des banques en France proposent une offre de prêt connue sous le nom de « MaPrimeRénov’ », qui consiste à financer les travaux de rénovation énergétique. MaPrimeRénov’ est un prêt qui est accessible à tous les ménages, et les banques calculent le montant de cette prime en fonction des revenus et du gain écologique issus des travaux de rénovation. MaPrimeRénov’ est une prime spécialement conçue pour ceux qui planifient un projet d’isolation. Que ce soit pour un remplacement de fenêtre ou pour renforcer le revêtement des murs, demander un prêt comme MaPrimeRénov’ est la meilleure solution pour accélérer la réalisation du projet.

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, le remplacement des fenêtres est souvent négligé, alors que cette option permet de bénéficier d’une diffusion de chaleur environnante dans le logement. Parfois, pour atteindre un niveau de performance énergétique satisfaisant, la maison a seulement besoin d’une nouvelle fenêtre.