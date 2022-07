Par où commencer les travaux de rénovation énergétique ?

Réaliser une rénovation de son logement permet de redonner un nouveau design à la maison et prévient également les diverses intempéries.

Il existe deux types de rénovations : thermique et énergétique. Il faut savoir que les travaux de rénovation sont impératifs pour un foyer. Pour ceux qui ont décidé de s’y mettre, découvrez par où commencer dans les travaux énergétiques dans cet article.

La première étape pour une rénovation énergétique

Les travaux de rénovation énergétique réduisent efficacement la consommation énergétique d’un foyer, changer son système de chauffage ne suffit pas. Cela dit, le chauffage en question n’est pas souvent la source du problème. Pour des travaux de rénovation énergétique efficaces, l’isolation de votre logement est une étape essentielle.

Le non-achèvement des travaux d’isolation est un véritable problème pour un confort thermique et énergétique.

Ce qu’il faut isoler en premier

Dans les travaux de rénovation énergétique, le chauffage est le premier point à travailler afin d’économiser l’énergie. Pour cela, il faut d’abord passer par l’isolation du toit où la chaleur s’évacue. Cette isolation permettra à l’air chaud de rester dans votre maison et empêcher l’air froid de s’y répandre.

Ensuite, il faudra aussi isoler les combles puisque les combles associés au toit sont aussi des sources de fuite de la chaleur.

Après le toit, on passe aux murs

Toujours dans la méthode des travaux d’isolation de la maison pour maintenir cette chaleur, il faut aussi faire l’isolation des murs. Les murs de maison sont également source de fuite de la chaleur. Dans un logement ou une maison, les combles et le toit ont 30 % de fuite de chaleur et les murs 20 % sans travaux d’isolation ou rénovation énergétique. En parlant de ces travaux de rénovation énergétique, les murs extérieurs sont à traiter avant toutes les autres parties de la maison.

Isoler ensuite le plancher

Une fois l’isolation des combles et des murs de la maison faite, pensez à travailler le plancher. Certains foyers ont été construits directement sur des terrains, la raison pour laquelle la chaleur a du mal à rester à l’intérieur du logement pendant certaines saisons.

Pourquoi faire des travaux de rénovation énergétique

Pour gagner à la fois en économie et en design, procéder aux travaux de rénovation énergétique pour sa maison est une bonne alternative. La RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est un certificat pour reconnaître les experts dans le travail de rénovation thermique et énergétique. Si vous voulez donc optimiser les conditions de chauffage dans votre foyer, pensez à engager des experts qui ont le RGE pour garantir de bons résultats.

A titre informatif, tous travaux de rénovation pour un foyer sont subventionnés par l’État à travers une prime et des aides financières. Cette prime se divise et diffère selon le type de rénovation. Il y a par exemple une prime et des aides dédiées si vos travaux concernent une isolation des combles et du toit. Même principe pour les autres travaux sur d’autres parties de la maison.

Des travaux supplémentaires

Afin de perfectionner les travaux de rénovation énergétique, d’autres détails sont aussi à améliorer.

Les autres travaux qu’il faut ajouter aux étapes d’isolation :

La ventilation : le choix de la ventilation pour votre foyer joue également un rôle essentiel en terme d’économie d’énergie. De plus, la ventilation permet de bien évacuer l’humidité en évitant la création du courant d’air ;

Isolation des fenêtres : ces petits équipements sont aussi responsables de fuites d’énergies, alors il ne faut pas les négliger.

Le chauffage

Faire le bon choix de chauffage participe aux économies d’énergie. Cependant, il faut penser à ceci après les travaux d’isolation.

La chaudière

En termes d’économie d’énergie, la chaudière est une autre option efficace. Ce procédé consiste à utiliser de l’eau et à la transformer en vapeur. La chaudière qui sert de récipient transforme l’eau en énergie thermique.

L’installation de cette chaudière nécessite l’intervention des professionnels possédant un RGE.

La rénovation est une étape dans l’amélioration de toutes les conditions de votre foyer. Pour cela, faites appel à des experts avec RGE si vous souhaitez avoir des résultats répondant à vos attentes.